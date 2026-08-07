/సీఎం విజయ్ పై విడాకుల కేసును వెనక్కి తీసుకున్న భార్య సంగీత..

Sangeetha Vs Joseph Vijay: విజయ్..తమిళనాడు ద్రవిడ పదం లేకుండా ‘తమిళ వెట్రి కళగం’ పేరుతో రాజకీయ పార్టీ పెట్టాడు.. ఎన్నికల్లో ఎక్కువ సీట్లు సాధించాడు. చివరకు కాంగ్రెస్ సహా ఇతర చిన్న పార్టీల మద్దతుతో విజయ్ సీఎం కుర్చీలో కూర్చుకొన్నాడు. ఈ మధ్యలో విజయ్ పై ఆయన భార్య సంగీత విడాకులు కోరుతూ కోర్టు కెక్కడం పెద్ద రచ్చుకు దారితీసింది. మరోవైపు త్రిషతో విజయ్ ఎఫైర్ గురించి ప్రత్యర్దులు ఎదురు దాడి చేశారు. అయినా.. ప్రజలు అనేకంటే ఓటర్లు కూడా విజయ్, త్రిషల బంధాన్ని లైట్గా తీసుకొని అవేవి పట్టించుకోకుండా ద్రవిడ పార్టీలకు కర్రు కాల్చి వాత పెట్టారు.
మధ్యలో విజయ్ భార్య సంగీత విడాకులు కోరుతూ కోర్టు కెక్కింది. రూ. 250 కోట్ల భరణం కోరుతూ ఆమె కోర్టు మెట్లు ఎక్కింది. అయితే విజయ్ నుంచి మాత్రం ఎలాంటి రెస్పాన్స్ రాలేదు. అయితే ఏమైందో ఏమో విజయ్ ముఖ్యమంత్రి కావడంతో మనసు మార్చుకున్న సంగీత.. ఇపుడు తన భర్తపై పెట్టిన విడాకుల కేసులను వాపసు తీసుకుంటున్నట్టు కోర్టుకు తెలిపింది. మరి ఈ సంఘటన తర్వాత విజయ్.. సంగీతను ఆదరిస్తాడా లేదా అనేది చూడాలి.
రీసెంట్గా డీఎంకే నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్.. త్రిషపై అనకూడని మాటలు అనడంతో విజయ్కు శివాలెత్తిపోయి.. వెంటనే ఉదయనిధిని అరెస్ట్ చేయించాడు. ఆ తర్వాత కోర్టు జోక్యం చేసుకోని విజయ్ సర్కారుకు మొట్టికాయలు వేయడంతో ఉదయనిధిని విడిచిపెట్టింది. అయితే కొంత మంది మాత్రం విజయ్ చేసింది కరెక్ట్ అంటుంటే.. మరికొందరు తమిళనాడులో ఉదయనిధి గతంలో సనాతన ధర్మం అనేది డెంగ్యూ, మలేరియా అంటూ వ్యంగ్యంగా కామెంట్స్ చేయడం అప్పట్లో వైరల్ అయింది. పైగా తమిళనాడులో రాముడిపై సీతపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన నాయకులు ఎంతో మంది ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్లను ముందుగా అరెస్ట్ చేసి బొక్కలో తోయాలని కొంత మంది సనాతన వాదులు చెబుతున్న మాట. ఏది ఏమైనా టీ కప్పులో తుపాను మాదిరి ఇపుడు భార్య సంగీత.. ఇపుడు భర్త విజయ్ పై కేసు పెట్టినా.. ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదనుకుందేమో.. ఇపుడు సైలెంట్గా సీఎం అయిన తన భర్తపై ఉన్న కేసును ఉపసంహకరించుకుంది. దీంతో విజయ్ అభిమానులు హ్యాపీగా ఫీలవుతున్నారు.
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