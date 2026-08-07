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సీఎం విజయ్ పై విడాకుల కేసును వెనక్కి తీసుకున్న భార్య సంగీత..

Sangeetha Withdraw the Divorce Case his vijay: కాంట్రవర్సీకి కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా మారిన తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జోసెఫ్ విజయ్ పై ఆయన భార్య సంగీత పెట్టిన విడాకుల కేసును వెనక్కి తీసుకుంటున్నట్టు ప్రకటించింది. సరిగ్గా  ఎన్నికల ముందు  విజయ్ భార్య సంగీత ఈ కేసు వేయడం అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 07, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 03:30 PM IST
సీఎం విజయ్ పై విడాకుల కేసును వెనక్కి తీసుకున్న భార్య సంగీత..
Image Credit: Vijay Sangeetha (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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సీఎం విజయ్ పై విడాకుల కేసును వెనక్కి తీసుకున్న భార్య సంగీత..
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