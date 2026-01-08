Sankranthi Movies 2026: సంక్రాంతి పందెం కోళ్లు.. రాజా సాబ్ టూ మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు సహా ఐదు సినిమాలు..

Sankranthi Movies Box Office War 2026: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా కొత్త సినిమాలు పోటీపడుతున్నాయి. అభిమాన హీరోల సినిమాల కోసం ప్రేక్షకులు ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నారు. సంక్రాంతి బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈసారి అర అజను సినిమాలు పోటీపడుతున్నాయి. కానీ అందులో తమిళ సినిమా పోటీలో లేదనే చెప్పాలి. అంటే ఐదు సినిమాలు మాత్రమే బరిలో ఉండబోతున్నాయి. ఈ సినిమాలు అభిమానుల అంచనాలను మించిపోతాయనే క్రేజ్ అమాంతంగా పెరిగిపోయింది. సినిమా ప్రమోషన్లలో ఆ సినిమా ట్రైలర్లు, పాటలు సోషల్ మీడియాను దద్దరిల్లేలా చేశాయి. దీంతో ప్రేక్షకులు ఫిదా అయ్యారు. పెద్ద సినిమాలు బాక్సాఫీస్ బరిలో పోటీ పడుతుండటంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని థియేటర్ల వద్ద అభిమానుల సందడితో పండగ వాతావరణం నెలకొననుంది. ఈ రేసులో తొలిసారిగా జనవరి 9వ తేదీన ప్రభాస్ నటించిన భారీ ఎంటర్టైనర్ ‘ది రాజా సాబ్’ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. అదే రోజున తమిళ సూపర్ స్టార్ విజయ్ నటించిన పొలిటికల్ డ్రామా జననాయకుడు విడుదలయ్యేందుకు సిద్ధమైంది.కానీ అనూహ్యంగా ఈ సినిమా సెన్సార్ కారణంగా వాయిదా పడింది. ఎపుడు విడుదల చేస్తారనేది క్లారిటీ లేదు.
సంక్రాంతి బరిలో దిగుతున్న రెండో అతిపెద్ద సినిమా ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’. క్లాస్, మాస్ ప్రేక్షకులను రంజింపచేసే సినిమాలతో విజయవంతమైన డైరెక్టరుగా పేరుతెచ్చుకున్న అనిల్ రావిపూడి క్రేజీ కాంబినేషన్ తో తెరకెక్కించిన వెరైటీ కామిడీ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. జనవరి 12వతేదీన మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ ప్రేక్షకులను అలరించబోతోంది. ఈ చిత్రంలో వెంకటేష్ గెస్ట్ అప్పీరియన్స్ ఇచ్చాడు. దీంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి.
మాస్ మహారాజగా పేరు తెచ్చుకున్న రవితేజన జనవరి 13న సరికొత్త ఎనర్జీతో ‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’ సినిమాతో సంక్రాంతికి సందడి చేసేందుకు సిద్ధమ్యాడు. పండగ జోరులోనే జనవరి 14వ తేదీన నవీన్ పోలీశెట్టి ‘అనగనగా ఒక రాజు’ సినిమా రాబోతుంది. అటు చివరగా జనవరి 15న సంక్రాంతి పండగ రోజున ‘నారీ నారీ నడుమ మురారి’ సినిమాతో శర్వానంద్ ప్రేక్షకులను పలుకరించబోతున్నారు.
సంక్రాంతికి టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ బద్దలు కొట్టేదెవరని చర్చలో అభిమానులు పోటీపడి పందెంకాస్తున్నారు. ప్రభాస్, చిరంజీవి, వెంకటేశ్ వంటి స్టార్ హీరోలు.. రవితేజ, నవీన్ పోలిశెట్టి, శర్వానంద్, శ్రీవిష్ణు లాంటి చిన్న మీడియం మార్కెట్ ఉన్న హీరోలు.. విజయ్ ఒక్కడే పరభాషా హీరో బరిలో దిగుతున్నారు.
రెబల్ స్టార్ డార్లింగ్ ప్రభాస్ ‘ది రాజాసాబ్’ సినిమా ప్రమోషన్ అభిమానుల్లో ఉత్సాహాన్ని రెట్టింపు చేసింది. రాజాసాబ్ కోసం 44 ఏళ్ల నాటి హిందీ సాంగ్ రీమిక్స్.. ముగ్గురు ముద్దుగుమ్మలతో ప్రభాస్ డ్యాన్స్.. ‘నాచే నాచే’ వీడియో సాంగ్ అభిమానుల అంచనాలను రెట్టింపు చేసింది. ప్రభాస్ ను వెండి తెరపై చూసి థియేటర్లలో పూనకానికి సిద్ధమైపోయారు. హీరో మెగాస్టార్ చిరు నటించిన ‘మన శంకరవరప్రసాద్ గారు’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ను ఘనంగా నిర్వహించారు. దీనికి ‘మెగా విక్టరీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్’ అని నామకరణం చేశారు. ప్రతి సంక్రాంతికి ఫ్యామిలీ హీరో వెంకటేష్, మెగాస్టార్ చిరంజీవితో కలిసి కామెడీ పండించబోతున్నారు. రవితేజ నటించిన ‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ గ్రాండ్ సక్సెస్ కావడంతో ఆ సినిమా యూనిట్ లో అంచనాలు మించిపోయాయి. నవీన్ పోలిశెట్టి ‘అనగనగా ఒక రాజు’ ట్రైలర్ లాంచ్ వేడుక నిర్వహించారు.
వరుస పాన్ ఇండియా సినిమాలతో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రేక్షకాదరణ సొంతం చేసుకున్న ప్రభాస్ హీరోగా కొత్త సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నారు. ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ సినిమా ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తున్నారు. ది రాజా సాబ్ సినిమా పలుమార్లు విడుదల వాయిదా పడుతూ ఫైనల్గా సంక్రాంతి రేసులో నిలిచింది. ఈ సంక్రాంతికి రెబల్ స్టార్, డార్లింగ్ ప్రభాస్ ది రాజా సాబ్ గా ప్రేక్షకులను ఉత్తేజ పరచబోతున్నారు. ప్రభాస్ నటిస్తున్న తొలి హారర్, కామెడీ మూవీ కావడంతో ఈ మూవీపై ట్రేడ్ వర్గాల్లో, ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో, ప్రేక్షకుల్లో ఇప్పటికే ఫుల్ క్రేజ్ నెలకొంది. ప్రత్యేకించి ‘ది రాజా సాబ్’ నుంచి ఇప్పటికే విడుదలైన ప్రభాస్ వింటేజ్ లుక్స్కి అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది. ఈ మూవీ పోస్టర్స్, టీజర్, గ్లింప్స్తో పాటు తాజాగా విడుదలైన పాటకి కూడా అనూహ్యమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ సినిమాలో నిధీ అగర్వాల్, మాళవికా మోహనన్, రిద్దీ కుమార్ హీరోయిన్లుగా నటించారు. ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ నటుడు సంజయ్ దత్ కీలక పాత్ర పోషించారు. మారుతి దర్శకత్వం వమించారు. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీపై టీజీ విశ్వప్రసాద్ నిర్మించారు. భారీ బడ్జెట్తో రూపొందిన ఈ సినిమా సంక్రాంతి సీజన్లో ముందుగా మరికొన్ని గంటల్లో రాబోతుంది.
సంక్రాంతికి మెగాస్టార్ చిరంజీవి మన శంకర వరప్రసాద్గారు సినిమాతో పండగకి వస్తున్నారు అనే ట్యాగ్లైన్తో ప్రేక్షకులను పులకరించబోతున్నారు. ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ హీరోగా పేరు తెచ్చకున్న విక్టరీ వెంకటేశ్ తో సంక్రాంతికి వస్తున్నాం మూవీతో బిగ్టెస్ట్ బ్లాక్బస్టర్ అందుకున్న డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి మన శంకర వరప్రసాద్గారు చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. కడుపుప్ప నవ్వించే కామెడీ, కంటినిండా వినోదం, భావోద్వేగాలు, మాస్ ఎలిమెంట్స్ కలగలిపిన సినిమా సంక్రాంతి పండగ సీజన్లో అభిమానులకు ఫెస్టివల్ ట్రీట్ ఇవ్వబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది. చిరంజీవి–వెంకటేశ్ ఒకే ఫ్రేమ్లో కనిపించనుండటంతో అభిమానుల అంచనాలు మించిపోయాయి. సినిమా ఆరంభం నుంచే 2026 సంక్రాంతి లక్ష్యంగా షూటింగ్ ΄ప్లాన్ చేసి, శరవేగంగా పూర్తిచేశారు. ఈ సినిమాలో నయనతార హీరోయిన్గా నటించింది. కేథరిన్ కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ సినిమాలో హీరో వెంకటేశ్ కీలక పాత్రలో 20 నిమిషాల పాటు కనిపించనున్నారు. ఇద్దరు స్టార్ హీరోలైన చిరంజీవి, వెంకటేశ్ కలిసి ఒకే సినిమాలో కనిపింంచనుండటంతో ‘మన శంకర వరప్రసాద్గారు’ పై ఇటు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో అటు ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని రెట్టింపు చేసింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల వర్షం కురుస్తుందని ట్రేడ్ వర్గాల్లోనూ మంచి జోష్ నెలకొంది. ఈ చిత్రానికి భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన ‘మీసాల పిల్ల...’ పాట సోషల్ మీడియాను షేక్ చేసింది. అభిమానుల్లో హమ్మింగ్ సాంగ్ గా మారిపోయింది. అర్చన సమర్పణలో షైన్ స్క్రీన్స్ బ్యానర్పై సాహు గారపాటి, గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై చిరంజీవి కుమార్తె సుస్మిత కొణిదెల నిర్మిస్తున్నారు.
భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి సినిమాతో సంక్రాంతి పండుగ రోజుల్లో ప్రేక్షకులను మాస్ మహారాజా రవితేజ ఫిదా చేయబోతున్నారు. సంక్రాంతి కానుకగా తనదైన శైలిలో వినోదం అందించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. నేను శైలజ, ఉన్నది ఒకటే జిందగీ, చిత్రలహరి, ఆడవాళ్ళు మీకు జోహార్లు వంటి వినోదాత్మక సినిమాలను తెరకెక్కించిన కిశోర్ తిరుమల ఈ సినిమాను డైరెక్ట్ చేశారు. సున్నితమైన అంశాలను తనదైన భావోద్వేగాలతో తెరకెక్కించే కిశోర్ తిరుమల ‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’లో భార్య, భర్తల మధ్య జరిగే ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్స్ను వినోదాత్మకంగా చూపించబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. హీరో రవితేజ సరసన ఆషికా రంగనాథ్, డింపుల్ హయతి హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. జీ స్టూడియోస్ సమర్పణలో ఎస్ఎల్వీ సినిమాస్ బ్యానర్పై సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా అంచనాలను మించిపోయింది. సంక్రాంతి సినిమాగా బక్సాఫీసు వద్ద అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోబోతోంది.
నా జీవితంలోని ఇద్దరు ఆడవాళ్లు రెండు ప్రశ్నలు అడిగారు... సమాధానం కోసం చాలా ప్రయత్నించాను. గూగుల్, చాట్ జీపీటీ, జెమినీ, ఏఐ... ఇలా అన్నింటినీ అడిగాను.. బహుశా వాటికి పెళ్లి కాకపోవడం వల్ల ఆన్సర్ చెప్పలేకపోయాయేమో. అనుభవం ఉన్న మగాళ్లని ముఖ్యంగా మొగుళ్లను అడిగాను. ఆశ్చర్యపోయారే తప్ప ఆన్సర్ మాత్రం ఇవ్వలేకపోయారు. అలాంటి ప్రశ్న మిమ్మల్ని ఏ ఆడవాళ్లు అడగకూడదని, పెళ్లయిన వాళ్లకి నాలాంటి పరిస్థితి ఎదురవకూడదని కోరుకుంటూ మీ ఈ రామ సత్యనారాయణ చెప్పేది ఏమిటంటే... భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’ అంటూ రవితేజ చెప్పిన డైలాగ్స్ గ్లింప్స్లో ఆకట్టుకున్నాయి. రవితేజ చాలా రోజుల తర్వాత ఓ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్లీ ఎంటర్టైనర్ చేయడం ప్రేక్షకులకు రిఫ్రెషింగ్గా ఉంటుంది. ఇందులో వినోదంతో పాటు మనసుని హత్తుకునే భావోద్వేగాలు కూడా ఉంటాయి. సుధాకర్ చెరుకూరి ఈ చిత్రాన్ని హై ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్తో నిర్మించారు.
ప్రచారానికి దూరంగా.. సంచలన సినిమాలతో మంచి పేరు తెచ్చుకున్న హీరో శర్వానంద్ మరోసారి సంక్రాంతికి నారీనారీ నడుమ మురారి సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నారు. 2017లో శతమానం భవతి సినిమాతో సంక్రాంతి బరిలో నిలిచి ఊహించని విధంగా ఘన విజయం అందుకున్నారు. ఇప్పుడు నారి నారి నడుమ మురారి చిత్రంతో మరోసారి సంక్రాంతికి శర్వానంద్ ప్రేక్షకులను అలరించబోతున్నారు. 2023లో శ్రీవిష్ణుతో సామజవరగమన వంటి విజయవంతమైన సినిమా తెరకెక్కించిన రామ్ అబ్బరాజు ‘నారి నారి నడుమ మురారి’కి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో సాక్షీ వైద్య, సంయుక్త హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్స్, అడ్వెంచర్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పతాకాలపై అనిల్ సుంకర, రామబ్రహ్మం సుంకర నిర్మిస్తున్నారు. శర్వానంద్ నటిస్తున్న ఫీల్ గుడ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ చిత్రం ‘నారి నారి నడుమ మురారి’. ఇప్పటికే విడుదలైన మా మూవీ ఫస్ట్ లుక్, ప్రమోషనల్పోస్టర్లు బజ్ క్రియేట్ చేశాయి. విశాల్ చంద్రశేఖర్ సంగీతం అందించిన ఈ సినిమా నుంచి రిలీజైన ఫస్ట్ సింగిల్ దర్శనమే... ప్రేక్షకుల ఆదరణ పొందింది.. దీపావళి సందర్భంగా సంప్రదాయ పంచె కట్టుతో ఉన్న శర్వానంద్ లుక్ని విడుదల చేయగా మంచి స్పందన లభించింది. గతంలో ‘శతమానం భవతి’ సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ అందించిన శర్వానంద్కి సంక్రాంతి లక్కీ సీజన్ మారిపోయింది. అందుకే నారి నారి నడుమ మురారి సినిమాతో కుటుంబ ప్రేక్షకులను అలరించడంతో పాటు మరో హిట్ని ఆయన తన ఖాతాలో వేసుకుంటారని సినీ దర్శక నిర్మాతలు విశ్వాసంతో ఉన్నారు. జ్ఞానశేఖర్, యువరాజ్ విజువల్స్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయని సినిమా వర్గాలు అభిప్రాయం వ్యక్తంచేశాయి.
ప్రేక్షకులకు తనదైన శైలిలో వినోదాలు పంచిన నవీన్ పొలిశెట్టి హీరోగా నటిస్తున్న మరో కామెడీ చిత్రం ‘అనగనగా ఒక రాజు’. ఈ సినిమా సంక్రాంతి కానుకగా 2026 జనవరి 14న విడుదల కానుంది. నవీన్ పొలిశెట్టి సరసన మీనాక్షీ చౌదరి హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. జాతిరత్నాలు, మిస్ శెట్టి మిస్టర్ పొలిశెట్టి వంటి సినిమాలతో నవీన్ పొలిశెట్టి ప్రేక్షకుల ఆదరణ పొందారు. శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పణలో సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మిస్తున్నారు. ‘అనగనగా ఒక రాజు’ చిత్రం పూర్తి స్థాయి వినోదాత్మకంగా రూపుదిద్దుకుంది. మిక్కీ జె. మేయర్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రం నుంచి ‘భీమవరం బల్మా..’ అంటూ సాగే మొదటి పాట విడుదల వేడుకని భీమవరంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. సంక్రాంతి పండగను కాస్త ముందుగానే తీసుకొచ్చినట్టుగా నవీన్ పొలిశెట్టి వేదిక వద్దకు ఎద్దుల బండిపై రావడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. అలాగే నవీన్, మీనాక్షి కలిసి ‘భీమవరం బల్మా...’ పాటకు వేదికపై డ్యాన్స్ చేయడం కూడా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. పైగా భీమవరం బల్మా...’ పాటతో నవీన్ పొలిశెట్టి మొదటిసారి గాయకుడిగా మారడం మరింత విశేషం. ఒక బైక్ ప్రమాదంలో గాయాలు కావడం నవీన్ పొలిశెట్టి కొంతకాలం షూటింగ్కి దూరంగా ఉన్నారు. ఆ సమయంలో ప్రేక్షకులకు ఎలా వినోదం అందించాలని నవీన్ ఆందోళనకు గురయ్యాడు. గాయాలనుంచి తేరుకుని అనగనగా ఒక రాజు’ సినిమా పూర్తి చేసుకున్నాడు. పండగకు ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాడు. ఈ సినిమాలో వినోదం, మాస్, కమర్షియల్ సాంగ్స్, అద్భుతమైన ప్రేమకథ వంటి అంశాలన్నీ ఉన్నాయి. మీనాక్షి కామెడీ టైమింగ్ చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతారు. ‘అనగనగా ఒక రాజు’ సినిమా ప్రేక్షకులందరికీ కచ్చితంగా నచ్చుతుందని నవీన్ అభిప్రాయం వ్యక్తంచేశారు. సంక్రాంతి పండుగ సంబరాలతో కడుపుబ్బా నవ్వుకోడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని నవీన్ పొలిశెట్టి ప్రేక్షకులను కోరారు. సినిమాతో ప్రేక్షకులను ఎలా ఆకట్టుకుంటాడో చూడాలి.
సంక్రాంతికి పోటీ పడుతున్న తెలుగు సినిమాలు.. ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేదెవరు? బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద కాసులు కొల్లగొట్టేదెవరు? సంక్రాంతి సంబరాల్లో గుర్తుండిపోయే నటన ఎవరిది? అనే విశ్లేషణలతో వెండితెరపై చూసి ఆనందించేందుకు అగ్రహీరోల అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. మరి ఇందులో విజేతలు ఎవరేది తెలియాలంటే మరికొన్ని గంటలు వెయిట్ చేయాల్సిందే.
