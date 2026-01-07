Sankranthi Movies Ticket Rates Hike: చిరు, ప్రభాస్ నిర్మాతల టెన్షన్.. కోర్టు తీర్పుపై ఉత్కంఠ..

Sankranthi Movies Ticket Rates Special Premier Shows: ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘ది రాజాసాబ్’. మారుతి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాను పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ పై టీజీ విశ్వ ప్రసాద్ భారీ ఎత్తున నిర్మించారు. ప్రభాప్ తన కెరీర్ లో మొదటిసారి హార్రర్ కామెడీ సినిమాతో ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతున్నాడు. ఈ సినిమా మరో ‘చంద్రముఖి’ లా బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుందా..అని ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఈ నెల 9న విడుదల కాబోతుంది. దానికి ఒక రోజు ముందుగా 8వ తేదిన ప్రీమియర్స్ ప్రదర్శించనున్నారు. సంక్రాంతి బరిలో వస్తోన్న మరో పెద్ద చిత్రం మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన ‘మన శంకర వరప్రసాద్’. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కని ఈ చిత్రాన్ని సాహు గారపాటితో పాటు చిరంజీవి పెద్ద కూతురు సుస్మితా కొణిదెల నిర్మించారు. ఈ సినిమాల టికెటర్ రేట్స్ పెంపుతో పాటు ముందు రోజు ప్రదర్శించే స్పెషల్ ప్రీమియర్స్ కు అనుమతుల కోసం హైకోర్టు గడప తొక్కారు. అంతేకాదు తెలంగాణ ఉన్నత న్యాయస్థానం టికెట్ రేట్స్ పెంపు పై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందో అని చిత్ర నిర్మాతలు టెన్షన్ పడుతున్నారు.
టికెట్ ధరల పెంపు, అదనపు షోలకు అనుమతి ఇవ్వాలంటూ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. టికెట్ ధరలు పెంచకుండా, అదనపు షోలు కల్పించకుండా గతంలో సింగిల్ బెంచ్ జడ్జి ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు. దానిని సవాల్ చేస్తూ ‘ది రాజాసాబ్’, ‘మన శంకర వరప్రసాద్’ నిర్మాతలైన టీజీ విశ్వప్రసాద్, సాహు గారపాటి డివిజన్ బెంచ్ను ఆశ్రయించారు. అత్యవసర పిటిషన్ కింద విచారణకు హైకోర్టు నిరాకరించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ హైకోర్టులో విచారణ జరగనుంది. దీనిపై అటు సినీ పరిశ్రమలో.. ఇటు అభిమానుల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది.
అయితే సామాన్యులు మాత్రం పండగ పూట సినిమా చూడటం అనేది ఓ అలవాటు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో తెలంగాణలో ఇప్పటికే టికెట్ రేట్స్ భారీగా ఉన్నాయి. దానికి మరో వంద లేదా నూట యాభై పెంపుతో అది అదనంగా ప్రేక్షకులపై భారం మోపినట్టు అవుతుంది. ఇప్పటికే పండగ ఖర్చుతో నెలసరి బడ్జెట్ తడిసి మోపెడు అవుతున్న వారికి ఈ టికెట్ రేట్ పెంపు వారికి పెద్ద గుదిబండగా మారే అవకాశాలున్నాయి. దీంతో వాళ్లు థియేటర్ వైపు కాకుండా పైరసీని ఆశ్రయించే అవకాశాలున్నాయని కామన్ పీపుల్ చెబుతున్న మాట. ఏది ఏమైనా ప్రతీ సారి ఇలా టికెట్ రేట్స్ పెంచుకుంటాం మాకు పర్మిషన్స్ ఇవ్వండి అనే బదులు.. నిర్మాతలు తక్కువ బడ్జెట్ తో క్వాలిటీ సినిమాలు నిర్మిస్తే బాగుంటుందనే టాక్ వినిపిస్తోంది.
