  • Santhana Prapthirasthu Movie Review: ‘సంతాన ప్రాప్తిరస్తు’ మూవీ రివ్యూ.. ఎలా ఉందంటే..

Santhana Prapthirasthu Review: గత కొన్నేళ్లుగా మన సమాజంలో చదువు, కెరీర్ అంటూ ఇప్పటి యువత లేట్ మ్యారేజెస్ చేసుకుంటారు. దీని వలన సకాలంలో సంతానం కలగడం లేదు. అలాంటి వాళ్లు IVF కృత్రిమ గర్భధారణ వంటి వాటిని ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఈ మధ్యకాలంలో ఇలాంటి నేపథ్యమున్న సినిమాలు ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వచ్చిన చిత్రమే ‘సంతాన ప్రాప్తిరస్తు’. ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను అలరించిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 14, 2025, 01:52 PM IST

విక్రాంత్, చౌందిని చౌదరి జోడిగా నటించిన చిత్రం ‘సంతాన ప్రాప్తిరస్తు’. మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి, నిర్వి హరి ప్రసాద్ రెడ్డి నిర్మించారు. సంజీవ్ రెడ్డి డైరెక్ట్ చేశారు. ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.. 

కథ విషయానికొస్తే..  

చైతన్య (విక్రాంత్) సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగి. ఓ సారి అనుకోకుండా ఓ సందర్భంలో  కల్యాణి (చాందిని)ని కలుస్తాడు. తొలిచూపులోనే ప్రేమిస్తాడు. ఆమె కూడా ఇతన్ని ప్రేమిస్తుంది. తన ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో భాగంగా హైదరాబాద్ టూ వరంగల్ తిరుగుతూ ఉంటాడు. అయితే ఈ క్రమంలో అనుకోకుండా కల్యాణి వాళ్ల నాన్న (మురళీధర్ గౌడ్) తో చైతన్యకు ఓ గొడవ జరుగుతుంది. ఈ క్రమంలో తన బిడ్డను చైతన్యకు ఇచ్చే ప్రసక్తే లేదంటాడు. దీంతో వీళ్లిద్దరు లేచిపోయి పెళ్లి చేసుకుంటారు. తమకు పిల్లలు పుడితే.. మామకు దగ్గర కావచ్చని చైతన్య భావిస్తాడు. ఆ లోపు చైతన్య, తన భార్యతో కళ్యాణితో కలిసి మామ ఇంటికి వస్తాడు. ఈ క్రమంలో శంకర్ రావు తన కూతురుతో విడాకులు ఇప్పిస్తానని అల్లుడితో ఛాలెంజ్ చేస్తాడు. మరోవైపు చైతన్యకు వీర్యం కౌంట్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ విషయం కళ్యాణికి చెప్పడు. అంతేకాదు శంకర్ రావు తన అల్లుడిని కూతురుని విడగొట్టాలని విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తుంటాడు.  చివరకు  స్పెర్మ్ కౌంట్ తక్కువున్న విషయం కళ్యాణికి తెలుస్తుందా.. మరి ఈ జంటకు చివరకు పిల్లలు పుట్టారా.. లేదా అనేదే  ఈ మూవీ స్టోరీ. 

కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే.. 

‘సంతాన ప్రాప్తిరస్తు’ టైటిల్ తోనే ఈ సినిమా ఎలా ఉండబోతుందనే విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. పిల్లలు పుట్టకపోవడం అనే కాన్సెప్ట్ పై ఇప్పటికే పలు చిత్రాలొచ్చాయి. ఇపుడు అదే టైటిల్ తో సినిమాను తెరకెక్కించాడు. ముఖ్యంగా హీరో, హీరోయిన్లు మధ్య ప్రేమ పుట్టడం వంటి రొటీన్ సన్నివేశాలతో లాగించాడు. ఇక హీరోయిన్ తండ్రితో హీరో క్లాష్ వంటి సీన్స్ ఎన్నో సినిమాల్లో చూసిందే. అంతేకాదు అమ్మాయి తండ్రితో వైరం వంటివి వాటితో తర్వాత ఏం జరుగుతుందనే ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేశాడు. ఈ క్రమంలో అల్లుడిని కూతురును మామ విడగొట్టే ప్రయత్నంలో కామెడీ పండించే ప్రయత్నం చేశాడు. ముఖ్యంగా భర్తకు స్పెర్మ్ కౌంట్ తక్కువగా ఉండటం.. తన నుంచి భర్త ను వేరు చేయడానికి తండ్రి ప్రయత్నిస్తూ ఉండటం.. వీళ్లిద్దరి మధ్య నలిగే పాత్రలో కథానాయిక పాత్రపై సానుభూతి కలిగేలా చేశాడు. 

ఫస్ట్ హాఫ్ ఫన్ గా నడిపించిన దర్శకుడు సెకండాఫ్ లో ఎమోషన్ తో పాటు సినిమా చివర్లో కన్నీళ్లు తెప్పించడంతో పాటు ఓ సందేశం ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశాడు. ముఖ్యంగా సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగం శని, ఆదివారాల సెలవు అని మిగతా వాళ్లు వీళ్లను చూసి కుళ్లుకోవడం వంటివి సహజంగా ఉంటాయి. ఇందులో సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగం అనేది పెద్ద హార్ట్ అన్నట్టుగా వాళ్ల కష్టాలు, కన్నీళ్లు ఎలాంటి ఒత్తిళ్లు ఉంటాయనేది చూపించే ప్రయత్నం చేశాడు. ఈ సినిమా మొత్తాన్ని హైదరాబాద్, వరంగల్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కించారు. కొన్ని పాత్రలు మినహా మిగిలిన పాత్రలు తెలంగాణ యాసను అద్దెకు తెచ్చినట్టు అంతగా అతకలేదు. స్పెర్మ్ కౌంట్ పై గతంలో పలు చిత్రాలొచ్చాయి. ఇందులో కాస్త కొత్తగా మామ, అల్లుడి తగాథాను చూపించారు. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. బ్యాక్ గ్రౌండ్ పర్వాలేదు. కొన్ని డైలాగ్స్ పర్వాలేదు. ఓవరాల్ గా పర్వాలేదనపించే ఫ్యామిలీ ఎమోషన్ డ్రామాగా చెప్పాలి. 

నటీనటుల పర్ఫార్మెన్స్ విషయానికొస్తే..

సాఫ్ట్ వేర్ ఎంప్లాయి పాత్రలో విక్రాంత్ నటన సహజంగా ఉంది. పాత్ర కోసం కాస్తంత బరువు పెరిగాడు. తన యాక్టింగ్ మెప్పించాడు. నటుడిగా మంచి ఈజ్ చూపించాడు. చాందినీ చౌదరి సినిమా సినిమాకు మంచి పరిపక్వత ప్రదర్శిస్తోంది. ఇందులో కూడా తన యాటిట్యూడ్ నటనతో మెప్పించింది. మురళీ ధర్ గౌడ్ నెగిటివ్ షేడ్స్ తో కూడిన పాత్రలో మెప్పించాడు. మిగిలిన పాత్రల్లో నటించిన నటీనటులు పర్వాలేదనిపించారు. 

పంచ్ లైన్..‘సంతాన ప్రాప్తిరస్తు’.. సందేశంతో కూడిన ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా.. 

రేటింగ్: 2.75/5

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

