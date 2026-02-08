English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Santosh Sobhan: సినిమాలకు దూరంగా ఉండడానికి కారణం చెప్పిన సంతోష్ శోభన్..!

Santosh Sobhan: సినిమాలకు దూరంగా ఉండడానికి కారణం చెప్పిన సంతోష్ శోభన్..!

Santosh Sobhan: 1995 జూలై 12న జన్మించిన సంతోష్ శోభన్, తనదైన ఆలోచనలతో సినిమాల వైపు అడుగులు వేసిన యువ నటుడు. సినిమా కుటుంబ నేపథ్యం ఉన్నప్పటికీ, తాను ఎంచుకున్న మార్గం మాత్రం చాలా సింపుల్‌గా, స్పష్టంగా ఉంటుంది. నటనలో సహజత్వం, పాత్ర ఎంపికలో నిజాయితీ అనే లక్షణాలతో ఆయన క్రమంగా ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యాడు.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Feb 8, 2026, 08:58 AM IST

Trending Photos

Jupiter And Sun Conjunction: బృహస్పతి, సూర్యుడి సంయోగం.. ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్!
7
Jupiter Conjunct
Jupiter And Sun Conjunction: బృహస్పతి, సూర్యుడి సంయోగం.. ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్!
Soundarya Nandini Rai: సౌందర్య రీల్ కూతుర్ని గుర్తుపట్టారా? టాలీవుడ్‌లో హాట్ బ్యూటీ! ఎవరో తెలుసా?
7
Soundarya Ad
Soundarya Nandini Rai: సౌందర్య రీల్ కూతుర్ని గుర్తుపట్టారా? టాలీవుడ్‌లో హాట్ బ్యూటీ! ఎవరో తెలుసా?
8th Pay Commission: కేంద్ర ఉద్యోగులకు శుభవార్తా..వేతనం 50,000కు పైగా పెంపు..?
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission: కేంద్ర ఉద్యోగులకు శుభవార్తా..వేతనం 50,000కు పైగా పెంపు..?
Ketu Gochar 2026: మాఘ నక్షత్రంలో కేతువు .. ఈ 3 రాశులకు లగ్జరీ లైఫ్ స్టార్ట్! రెండు నెలలు ఆడిందే ఆట..!
5
Ketu Gochar 2026
Ketu Gochar 2026: మాఘ నక్షత్రంలో కేతువు .. ఈ 3 రాశులకు లగ్జరీ లైఫ్ స్టార్ట్! రెండు నెలలు ఆడిందే ఆట..!
Santosh Sobhan: సినిమాలకు దూరంగా ఉండడానికి కారణం చెప్పిన సంతోష్ శోభన్..!

Santosh Sobhan: సంతోష్ శోభన్ సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టిన మొదటి రోజుల్లోనే అతని నటనకు మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. ‘గోల్కొండ హై స్కూల్’ వంటి సినిమాలతో యువతలో ఓ ప్రత్యేక ఇమేజ్ ఏర్పడింది. పెద్ద హడావుడి లేకుండా, తన పని తాను చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్లడం ఆయనకు ఇష్టమైన విధానం. అందుకే ఆయన సినిమాలు కూడా ఎక్కువగా క్లీన్, ఫ్యామిలీకి దగ్గరగా ఉంటాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇటీవల ఓ టాక్ షోలో పాల్గొన్న సంతోష్ శోభన్ తన కెరీర్ గురించి ఓపెన్‌గా మాట్లాడాడు. తాను కొంతకాలం సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న విషయం గురించి కూడా క్లారిటీ ఇచ్చాడు. “నేను తీసుకున్న బ్రేక్ కమ్బ్యాక్ ఇవ్వడానికి కాదు. నాకు ఏం చేయాలో అర్థం చేసుకోవడానికి” అని ఆయన చెప్పిన మాటలు ఇప్పుడు బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి.

నటుడిగా తన ప్రయాణం ఏ దిశలో ఉండాలి, ఎలాంటి కథలు చేయాలి, ప్రేక్షకులు తన నుంచి ఏం ఆశిస్తున్నారు అనే విషయాలపై స్పష్టత రావాలనే ఉద్దేశంతోనే బ్రేక్ తీసుకున్నానని ఆయన వివరించాడు. ఈ సమయంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా, తనలో తానే ఆలోచించుకున్నానని చెప్పాడు.

ప్రస్తుతం సంతోష్ శోభన్ చాలా బిజీగా ఉన్నాడు. ఈ ఏడాది మొత్తం నాలుగు సినిమాలు చేస్తున్నానని వెల్లడించాడు. సినిమా బ్యాక్‌గ్రౌండ్ వల్ల ఇండస్ట్రీలోకి రావడం సులువయ్యిందని ఒప్పుకున్నా, నిజమైన గుర్తింపు మాత్రం ప్రేక్షకుల నుంచే రావాలని ఆయన స్పష్టంగా చెప్పాడు. “అక్సెప్టెన్స్ అనేది ఎవరి సిఫార్సులతో రాదు. మన పని చూసి ప్రేక్షకులు మనల్ని ఒప్పుకోవాలి” అన్న ఆయన మాటలు చాలా మందిని ఆకట్టుకున్నాయి.

బ్రేక్ తర్వాత స్క్రిప్ట్ ఎంపికలో మరింత జాగ్రత్త తీసుకుంటున్నానని సంతోష్ శోభన్ తెలిపారు. కథ నచ్చితేనే సినిమా చేయాలి, అందులో నిజాయితీ ఉండాలి అనే నిర్ణయానికి వచ్చానని చెప్పారు. అలా ఆలోచిస్తున్న సమయంలోనే తనకు ఒక కపుల్ ఫ్రెండ్లీ కథ వచ్చిందని, ఆ కథను నమ్మకంతో చేశామని అన్నారు.

సంతోష్ శోభన్ కెరీర్ ఇప్పుడు కొత్త దశలోకి అడుగుపెడుతోంది. హడావుడి లేకుండా, క్లారిటీతో, తన పనిపై నమ్మకంతో ముందుకు సాగుతున్న ఈ యువ నటుడు రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా మంచి కథలతో ప్రేక్షకులను అలరించనున్నాడనే నమ్మకం కనిపిస్తోంది. అభిమానుల అంచనాలను పనితనంతోనే నెరవేర్చాలనే లక్ష్యంతో ఆయన ప్రయాణం కొనసాగుతోంది.

Also Read: Vaibhav Suryavanshi 175: వైభవ్‌ సూర్యవంశీని వెంటనే అరెస్ట్ చేయండి! ఆ దేశ క్రికెట్ బోర్డు సంచలన ట్వీట్!

Also Read: Pakistan Vs Netherlands: పాకిస్థాన్‌ను వణికించిన నెదర్లాండ్..పరమచెత్తగా ఆడిన పాక్ చివరికి!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Santosh ShobhanSantosh Shobhan careerSantosh Shobhan interviewSantosh Shobhan latest newsTelugu actor Santosh Shobhan

Trending News