Santosh Sobhan: సినిమాలకు దూరంగా ఉండడానికి కారణం చెప్పిన సంతోష్ శోభన్..!

Santosh Sobhan: సంతోష్ శోభన్ సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టిన మొదటి రోజుల్లోనే అతని నటనకు మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. ‘గోల్కొండ హై స్కూల్’ వంటి సినిమాలతో యువతలో ఓ ప్రత్యేక ఇమేజ్ ఏర్పడింది. పెద్ద హడావుడి లేకుండా, తన పని తాను చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్లడం ఆయనకు ఇష్టమైన విధానం. అందుకే ఆయన సినిమాలు కూడా ఎక్కువగా క్లీన్, ఫ్యామిలీకి దగ్గరగా ఉంటాయి.
ఇటీవల ఓ టాక్ షోలో పాల్గొన్న సంతోష్ శోభన్ తన కెరీర్ గురించి ఓపెన్గా మాట్లాడాడు. తాను కొంతకాలం సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న విషయం గురించి కూడా క్లారిటీ ఇచ్చాడు. “నేను తీసుకున్న బ్రేక్ కమ్బ్యాక్ ఇవ్వడానికి కాదు. నాకు ఏం చేయాలో అర్థం చేసుకోవడానికి” అని ఆయన చెప్పిన మాటలు ఇప్పుడు బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి.
నటుడిగా తన ప్రయాణం ఏ దిశలో ఉండాలి, ఎలాంటి కథలు చేయాలి, ప్రేక్షకులు తన నుంచి ఏం ఆశిస్తున్నారు అనే విషయాలపై స్పష్టత రావాలనే ఉద్దేశంతోనే బ్రేక్ తీసుకున్నానని ఆయన వివరించాడు. ఈ సమయంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా, తనలో తానే ఆలోచించుకున్నానని చెప్పాడు.
ప్రస్తుతం సంతోష్ శోభన్ చాలా బిజీగా ఉన్నాడు. ఈ ఏడాది మొత్తం నాలుగు సినిమాలు చేస్తున్నానని వెల్లడించాడు. సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ వల్ల ఇండస్ట్రీలోకి రావడం సులువయ్యిందని ఒప్పుకున్నా, నిజమైన గుర్తింపు మాత్రం ప్రేక్షకుల నుంచే రావాలని ఆయన స్పష్టంగా చెప్పాడు. “అక్సెప్టెన్స్ అనేది ఎవరి సిఫార్సులతో రాదు. మన పని చూసి ప్రేక్షకులు మనల్ని ఒప్పుకోవాలి” అన్న ఆయన మాటలు చాలా మందిని ఆకట్టుకున్నాయి.
బ్రేక్ తర్వాత స్క్రిప్ట్ ఎంపికలో మరింత జాగ్రత్త తీసుకుంటున్నానని సంతోష్ శోభన్ తెలిపారు. కథ నచ్చితేనే సినిమా చేయాలి, అందులో నిజాయితీ ఉండాలి అనే నిర్ణయానికి వచ్చానని చెప్పారు. అలా ఆలోచిస్తున్న సమయంలోనే తనకు ఒక కపుల్ ఫ్రెండ్లీ కథ వచ్చిందని, ఆ కథను నమ్మకంతో చేశామని అన్నారు.
సంతోష్ శోభన్ కెరీర్ ఇప్పుడు కొత్త దశలోకి అడుగుపెడుతోంది. హడావుడి లేకుండా, క్లారిటీతో, తన పనిపై నమ్మకంతో ముందుకు సాగుతున్న ఈ యువ నటుడు రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా మంచి కథలతో ప్రేక్షకులను అలరించనున్నాడనే నమ్మకం కనిపిస్తోంది. అభిమానుల అంచనాలను పనితనంతోనే నెరవేర్చాలనే లక్ష్యంతో ఆయన ప్రయాణం కొనసాగుతోంది.
Also Read: Vaibhav Suryavanshi 175: వైభవ్ సూర్యవంశీని వెంటనే అరెస్ట్ చేయండి! ఆ దేశ క్రికెట్ బోర్డు సంచలన ట్వీట్!
Also Read: Pakistan Vs Netherlands: పాకిస్థాన్ను వణికించిన నెదర్లాండ్..పరమచెత్తగా ఆడిన పాక్ చివరికి!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook