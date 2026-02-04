Chiranjeevi Next Film: చిరంజీవి నెక్స్ట్ సినిమాలో.. దురంధర్ హీరోయిన్.. ఇదేమి ట్విస్ట్ రా బాబు..!

Sara Arjun in Chiranjeevi Film : ఇటీవల సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలైన ..మన శంకర వరప్రసాద్ గారు..సినిమాతో మెగాస్టార్ చిరంజీవి మరోసారి భారీ విజయాన్ని అందుకున్నారు. ఈ సినిమాతో థియేటర్లలో మంచి స్పందన వచ్చింది. అభిమానులు కూడా చిరు నటనను బాగా ఆదరించారు. అయితే ఈ సినిమాకు ముందు చిరంజీవి మొదలుపెట్టిన విశ్వంభర.?సినిమా షూటింగ్ ఎప్పుడో పూర్తయింది. కానీ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు ఆలస్యం కావడంతో ఆ సినిమా విడుదల కాస్త వెనకబడుతోంది.
ప్రస్తుతం చిరంజీవి కొత్త సినిమాపై దృష్టి పెట్టారు. ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు బాబీ కొల్లి. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన స్క్రిప్ట్ పూర్తయ్యింది. ప్రీ ప్రొడక్షన్ పనులు కూడా వేగంగా జరుగుతున్నాయి. కొన్ని సాంకేతిక కారణాలు, సెన్సార్ వ్యవహారాల వల్ల సినిమా ప్రారంభం కొంత ఆలస్యం అయినప్పటికీ, త్వరలోనే షూటింగ్ మొదలయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని సమాచారం.
ఈ సినిమాలో చిరంజీవి నడి వయస్కుడిగా కనిపించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. కథ ప్రకారం ఆయనకు ఒక పెద్దయ్యిన కూతురు ఉంటుంది. ఆ కూతురు పాత్ర కథలో చాలా కీలకంగా ఉండబోతుందట. ఈ పాత్ర కోసం పలువురు యువ నటీమణుల పేర్లు పరిశీలనలోకి వచ్చాయి. మొదట ‘ఉప్పెన’ ఫేమ్ కృతి శెట్టి, అలాగే అనస్వర పేర్లను కూడా ఆలోచించారట. కానీ తాజా సమాచారం ప్రకారం ఈ పాత్రకు సారా అర్జున్ను ఫైనల్ చేసినట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.
సారా అర్జున్ చిన్నప్పుడే బాల నటిగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ‘నాన్న’ సినిమాలో విక్రమ్ కూతురి పాత్రలో ఆమె నటన ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఆ తర్వాత పలు సినిమాల్లో బాల నటిగా కనిపించింది. టీనేజ్ వయసులోకి వచ్చిన తర్వాత ‘పొన్నియన్ సెల్వన్’ సినిమాలో యంగ్ ఐశ్వర్యా రాయ్ పాత్రలో మెప్పించింది.
కొంత గ్యాప్ తీసుకున్న సారా..దురంధర్..సినిమాతో హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆ సినిమా మంచి విజయం సాధించడంతో ఆమెకు క్రేజ్ పెరిగింది. ఇప్పుడు తెలుగులో ‘యుఫోరియా’ సినిమా కూడా విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. ఇదే సమయంలో చిరంజీవి సినిమాలో అవకాశం రావడం ఆమె కెరీర్కు మరో పెద్ద మైలురాయిగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ అవకాశంతో సారా తెలుగులో మరింత బిజీ అయ్యే అవకాశం ఉందని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
Read more: Telangana Municipal elections: నేను చేసిన తప్పేంటి.?.. కాంగ్రెస్ హైకమాండ్పై జీవన్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి