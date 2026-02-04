English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
Chiranjeevi Upcoming Movie : సంక్రాంతికి మన శంకర వరప్రసాద్ గారు సినిమాతో భారీ విజయం అందుకున్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి, ఇప్పుడు కొత్త సినిమాకు సిద్ధమవుతున్నారు. బాబీ కొల్లి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కనున్న ఈ చిత్రంలో చిరంజీవి నడి వయస్కుడి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ఈ చిత్రంలో దురంధర్ హీరోయిన్ కనిపించనుంది..  

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Feb 4, 2026, 01:32 PM IST

Chiranjeevi Next Film: చిరంజీవి నెక్స్ట్ సినిమాలో.. దురంధర్ హీరోయిన్.. ఇదేమి ట్విస్ట్ రా బాబు..!

Sara Arjun in Chiranjeevi Film : ఇటీవల సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలైన ..మన శంకర వరప్రసాద్ గారు..సినిమాతో మెగాస్టార్ చిరంజీవి మరోసారి భారీ విజయాన్ని అందుకున్నారు. ఈ సినిమాతో థియేటర్లలో మంచి స్పందన వచ్చింది. అభిమానులు కూడా చిరు నటనను బాగా ఆదరించారు. అయితే ఈ సినిమాకు ముందు చిరంజీవి మొదలుపెట్టిన విశ్వంభర.?సినిమా షూటింగ్ ఎప్పుడో పూర్తయింది. కానీ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు ఆలస్యం కావడంతో ఆ సినిమా విడుదల కాస్త వెనకబడుతోంది.

ప్రస్తుతం చిరంజీవి కొత్త సినిమాపై దృష్టి పెట్టారు. ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు బాబీ కొల్లి. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన స్క్రిప్ట్ పూర్తయ్యింది. ప్రీ ప్రొడక్షన్ పనులు కూడా వేగంగా జరుగుతున్నాయి. కొన్ని సాంకేతిక కారణాలు, సెన్సార్ వ్యవహారాల వల్ల సినిమా ప్రారంభం కొంత ఆలస్యం అయినప్పటికీ, త్వరలోనే షూటింగ్ మొదలయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని సమాచారం.

ఈ సినిమాలో చిరంజీవి నడి వయస్కుడిగా కనిపించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. కథ ప్రకారం ఆయనకు ఒక పెద్దయ్యిన కూతురు ఉంటుంది. ఆ కూతురు పాత్ర కథలో చాలా కీలకంగా ఉండబోతుందట. ఈ పాత్ర కోసం పలువురు యువ నటీమణుల పేర్లు పరిశీలనలోకి వచ్చాయి. మొదట ‘ఉప్పెన’ ఫేమ్ కృతి శెట్టి, అలాగే అనస్వర పేర్లను కూడా ఆలోచించారట. కానీ తాజా సమాచారం ప్రకారం ఈ పాత్రకు సారా అర్జున్‌ను ఫైనల్ చేసినట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.

సారా అర్జున్ చిన్నప్పుడే బాల నటిగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ‘నాన్న’ సినిమాలో విక్రమ్ కూతురి పాత్రలో ఆమె నటన ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఆ తర్వాత పలు సినిమాల్లో బాల నటిగా కనిపించింది. టీనేజ్ వయసులోకి వచ్చిన తర్వాత ‘పొన్నియన్ సెల్వన్’ సినిమాలో యంగ్ ఐశ్వర్యా రాయ్ పాత్రలో మెప్పించింది.

కొంత గ్యాప్ తీసుకున్న సారా..దురంధర్..సినిమాతో హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆ సినిమా మంచి విజయం సాధించడంతో ఆమెకు క్రేజ్ పెరిగింది. ఇప్పుడు తెలుగులో ‘యుఫోరియా’ సినిమా కూడా విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. ఇదే సమయంలో చిరంజీవి సినిమాలో అవకాశం రావడం ఆమె కెరీర్‌కు మరో పెద్ద మైలురాయిగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ అవకాశంతో సారా తెలుగులో మరింత బిజీ అయ్యే అవకాశం ఉందని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

Read more: Telangana Municipal elections: నేను చేసిన తప్పేంటి.?.. కాంగ్రెస్ హైకమాండ్‌పై జీవన్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Chiranjeevi next filmChiranjeevi upcoming movieChiranjeevi Bobby Kolli filmSara Arjun Chiranjeevi movieSara Arjun Telugu debut

