New Producer In Tollywood: తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో 10 యేళ్లకు పైగా బడా చిత్రాల మార్కెటింగ్, డిజిటల్ ప్రచార కార్యక్రమాల వెనుక కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న వ్యక్తి శరత్ చంద్ర నాయుడు. ఎన్నో విజయవంతమైన ప్రచార కార్యక్రమాలు ఈయన ఆధ్వర్యంలోనే జరిగాయి. తాజాగా ఇప్పుడు నిర్మాతగా సినీ నిర్మాణ రంగంలో విజయవంతంగా అడుగుపెట్టారు. ఇప్పికే బన్ని వాస్, ఎస్కేఎన్, ఏలూరు శ్రీను వంటి పలువురు ఆయన కోటరి నుంచి నిర్మాతలుగా మారారు. అంతేకాదు తెలుగులో పలు సక్సెస్ఫుల్ చిత్రాలను నిర్మిస్తున్నారు.
ఆయన నిర్మాతగా తొలిసారి నిర్మించిన ‘గుర్తుకొస్తున్నాయి’ వెబ్సీరిస్ ఈటీవీ విన్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఈ వెబ్సీరిస్కు ప్రేక్షకుల నుంచి
అనూహ్యమైన స్పందన రాబడుతోంది. నిర్మాతగా ఆయన ప్రయాణానికి మంచి శుభారంభాన్ని అందించిందనే చెప్పాలి. ఈ సిరీస్ను నిర్మించడం మాత్రమే కాకుండా, దర్శకుడు వినోద్, రచయితల బృందంతో కలిసి సిరీస్లోని పలు భాగాలకు రచనలో శరత్ చంద్ర నాయుడు కీ రోల్ పోషించారు. ప్రేక్షకుల భావోద్వేగాలపై, కథనంపై ఆయనకు ఉన్న అవగాహన తెరపై ఆవిష్కరించింది.
తెలుగులో ఆయన ఇన్స్టాగ్రామ్ పోడ్కాస్ట్ పేజ్ ‘రేలంగి మావయ్య’తో ప్రారంభమైంది. అందులో 90వ దశకానికి చెందిన జ్ఞాపకాలను ఆయన వాయిస్ ఓవర్ అందించారు. కాలక్రమేణా ఆ పేజ్కు ప్రేక్షకుల నుంచి ఆదరణ లభించింది. ఆ కాలంలో పెరిగిన వారితో బలమైన అనుబంధం ఏర్పడింది.
గుర్తుకొస్తున్నాయి సీరిస్తో నిర్మాతగా మారటానికి కారణం ..
ఆ కంటెంట్ను చూసిన తర్వాత ఈటీవీ విన్కు చెందిన వాళ్లు.. ఆ భావోద్వేగాలను వెబ్ సిరీస్గా మలిస్తే బాగుంటుందని చెప్పడంతో నిర్మాతగా తొలి అడుగులు వేశారు. అలా ‘గుర్తుకొస్తున్నాయి’ పుట్టుకొచ్చింది. ఇందులో అల్లు అర్జున్ అందించిన సహకారం మరవలేనిది. నిర్మాత మారినందుకు అల్లు అరవింద్ బెస్ట్ చెప్పిన సంగతి గుర్తు చేసుకున్నారు.
అల్లు అర్జున్ ప్రోత్సాహాం..
ఎన్నాళ్లుగానో తనతో కలిసి పనిచేసిన టీమ్ సభ్యుల్లో ఒకరు నిర్మాతగా తొలి అడుగు వేయడంపై అల్లు అర్జున్ హ్యాపీగా ఫీలనట్టు చెప్పుకొచ్చారు. ప్రతిభ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని అల్లు అర్జున్ ఎంకరైజ్ చేస్తారు. ఈ సంఘటన మా ఇద్దరి మధ్య ఉన్న బలమైన అనుబంధాన్ని గుర్తు చేస్తుంది. ఇకపై నిర్మాతగా బడా హీరోలతో సినిమాలు చేయబోతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. అంతేకాదు ప్రేక్షకులు ఏది కావాలో అది అందిస్తే అపుడే నిర్మాతగా మనం మనుగడ సాధించగలమని చెప్పుకొచ్చారు.
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