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అల్లు అర్జున్ క్యాంపా మజాకా..! టాలీవుడ్‌లో మరో సక్సెస్‌ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్..

New Producer Sarath Chandra Naidu: ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్ క్యాంప్ నుంచి పలువురు విజయవంతమైన నిర్మాతలు అభిరుచి గల సినిమాలు నిర్మిస్తూ దూసుకుపోతున్నారు. ఈ కోవలో అల్లు అర్జున్ క్యాంప్ నుంచి శరత్ చంద్ర అనే  వ్యక్తి నిర్మాణ రంగంలోకి అడుగుపెట్టాడు. టాలీవుడ్‌లో నిర్మాతగా బుడి బుడి అడుగులు వేస్తున్నాడు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 18, 2026, 05:59 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:37 AM IST
అల్లు అర్జున్ క్యాంపా మజాకా..! టాలీవుడ్‌లో మరో సక్సెస్‌ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్..
Image Credit: Sarath chandra (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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