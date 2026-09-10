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Sardar 2 Movie: కార్తీ సూపర్ హిట్ సినిమా సీక్వెల్ ఎలా ఉందంటే..!

Sardar 2 Movie:కార్తీ హీరోగా తెరకెక్కిన సర్దార్ సినిమాకు సీక్వెల్‌గా సర్దార్ 2 వచ్చింది. స్పై థ్రిల్లర్, యాక్షన్ అంశాలతో రూపొందిన ఈ మూవీపై మంచి అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి.కార్తీ మరోసారి సర్దార్ పాత్రలో కనిపించగా, ఎస్‌జే సూర్య కీలకమైన విలన్ పాత్ర పోషించారు. తండ్రీకొడుకులు కలిసి ఎదుర్కొనే ఓ ప్రమాదకరమైన మిషన్‌ చుట్టూ సినిమా సాగుతుంది. అయితే కథలోని ఆసక్తికరమైన అంశాలను దర్శకుడు తెరపై ఎంతవరకు ప్రభావవంతంగా చూపించగలిగారు?భారీ యాక్షన్‌తో వచ్చిన ఈ సీక్వెల్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుందా లేదా? తెలుసుకుందాం.

Written ByVishnupriya
Published: Sep 10, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 02:52 PM IST
Sardar 2 Movie: కార్తీ సూపర్ హిట్ సినిమా సీక్వెల్ ఎలా ఉందంటే..!
Image Credit: Sardar 2 Movie Review(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Sardar 2 Movie: కార్తీ సూపర్ హిట్ సినిమా సీక్వెల్ ఎలా ఉందంటే..!
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