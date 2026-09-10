/Sardar 2 Movie: కార్తీ సూపర్ హిట్ సినిమా సీక్వెల్ ఎలా ఉందంటే..!

Sardar 2 Movie: కార్తీ హీరోగా వచ్చిన సర్దార్ సినిమాకు సీక్వెల్గా సర్దార్ 2 తెరకెక్కింది. స్పై యాక్షన్ కథతో భారీ అంచనాల మధ్య ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. మొదటి భాగానికి కొనసాగింపుగా తండ్రీకొడుకుల మిషన్ చుట్టూ కథ సాగుతుంది. ఎస్జే సూర్య విలన్గా నటించడంతో సినిమాపై ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. అయితే భారీ యాక్షన్, ఆసక్తికరమైన కథాంశాన్ని దర్శకుడు ఎంతవరకు ఆకట్టుకునేలా చూపించారు?
అసలు సర్దార్ 2 ఎలా ఉంది? ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా? ఇప్పుడు చూద్దాం.
కథ
సర్దార్, అతని కొడుకు కలిసి ఒక ప్రమాదకరమైన మిషన్లోకి అడుగుపెడతారు. ఎస్జే సూర్య పాత్ర బయోలాజికల్ వార్ఫేర్కు ప్రయత్నిస్తుంటుంది. దీని వల్ల ప్రపంచానికి పెద్ద ప్రమాదం ఏర్పడే పరిస్థితి వస్తుంది. ఈ ప్రమాదాన్ని ఆపేందుకు సర్దార్, అతని కొడుకు కలిసి పనిచేస్తారు. డేంజరస్ మెషీన్ను ఆపడం, డోకు అనే మిషన్ను పూర్తి చేయడం చుట్టూ కథ సాగుతుంది.
నటీనటుల పర్ఫామెన్స్
కార్తీ తన పాత్రల్లో సాధారణంగా మంచి నటన చూపించారు. అయితే ఆయనకు గుర్తుండిపోయే స్థాయిలో బలమైన సన్నివేశాలు మాత్రం దర్శకుడు ఇవ్వలేకపోయారు. ఎస్జే సూర్య విలన్గా ఎక్కువగా కనిపించినా, ఆయన పాత్ర చాలా ఓవర్గా అనిపిస్తుంది. మాళవిక మోహనన్, ఆశికా రంగనాథ్, రాజిషా విజయన్, యోగిబాబు తదితరులు తమ పరిధిలో నటించినా పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోయారు.
టెక్నికల్ సిబ్బంది పనితీరు
సామ్ సీఎస్ అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ పెద్దగా ఆకట్టుకోదు. సంగీతం కూడా సినిమాకు ప్రత్యేకమైన బలం కాలేకపోయింది. జార్జ్ సీ విలియమ్స్ కెమెరా పనితీరు సాధారణంగానే ఉంది. విజయ్ వెలుకుట్టి ఎడిటింగ్ మరింత షార్ప్గా ఉండాల్సింది. ముఖ్యంగా సెకండాఫ్ను చాలా వరకు తగ్గించాల్సిన అవసరం కనిపిస్తుంది. కొన్ని సన్నివేశాల్లో సీజీ వర్క్ కూడా అంతగా ఆకట్టుకోదు.
విశ్లేషణ
సినిమా మొదటి భాగం మొదట్లో ఆసక్తికరంగా అనిపిస్తుంది. ఏజెంట్ వాల్రస్ కోసం వెతకడం, మిషన్ డోకు వంటి అంశాలు కొంత ఆసక్తిని కలిగిస్తాయి. కానీ జపాన్ ఎపిసోడ్, విమానాల్లో యాక్షన్ సన్నివేశాలు చాలా కృత్రిమంగా అనిపిస్తాయి. సీరియస్గా చూపించిన సన్నివేశాలు కూడా కొన్ని చోట్ల నవ్వు తెప్పిస్తాయి.
సెకండాఫ్లో పరిస్థితి మరింత బోర్గా మారుతుంది. ఒక్కో ఫ్లోర్ దాటుతూ పజిల్స్ పరిష్కరించే విధానం ఎక్కువసేపు సాగుతుంది. ప్రీ-క్లైమాక్స్, క్లైమాక్స్ కూడా అవసరానికి మించి సాగడంతో ప్రేక్షకులకు అలసట కలుగుతుంది.
తీర్పు
సర్దార్ 2లో ఆసక్తికరమైన స్పై కాన్సెప్ట్ ఉన్నా, దాని అమలు మాత్రం పూర్తిగా నిరాశపరుస్తుంది. లాజిక్ లేని సన్నివేశాలు, ఓవర్ యాక్షన్, బోరింగ్ నిడివి సినిమాకు మైనస్ పాయింట్లు. మొత్తంగా ఇది ఆకట్టుకోని సీక్వెల్.
రేటింగ్: 2/5
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