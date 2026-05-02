English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • వినోదం
  • Sathi Leelavathi: సతీ లీలావతి ట్రైలర్ రిలీజ్… రామ్ చరణ్ సపోర్ట్‌పై లావణ్య ఎమోషన్

Sathi Leelavathi: సతీ లీలావతి ట్రైలర్ రిలీజ్… రామ్ చరణ్ సపోర్ట్‌పై లావణ్య ఎమోషన్

Sathi Leelavathi Trailer:మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ విడుదల చేసిన ‘సతీ లీలావతి’ ట్రైలర్‌కు మంచి స్పందన లభిస్తోంది. లావణ్య త్రిపాఠి, దేవ్ మోహన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమా మే 8న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : May 2, 2026, 03:30 PM IST

5
TGPSC Recruitment 2026
TGPSC Jobs: డిగ్రీ పాసైతే చాలు.. రూ.1,24,150 జీతంతో తెలంగాణ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్‌లో ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్
5
Flipkart Air Cooler Offer
Cooler Offer: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో VW 50L ఎయిర్ కూలర్‌పై 71 శాతం డిస్కౌంట్! ఇప్పుడే కొనేయండి..
6
Iqoo Z10R 5G
iQOO Z10R 5G: అమెజాన్‌లో iQOO Z10R 5G ఫోన్‌ రూ.1,999కే.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలో తెలుసా?
5
Most anticipated upcoming mythological epics
Most anticipated upcoming mythological epics: రామాయణం నుంచి మహావతార్ పరశురామ్ వరకు ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న పౌరాణిక చిత్రాలు..
Sathi Leelavathi: సతీ లీలావతి ట్రైలర్ రిలీజ్… రామ్ చరణ్ సపోర్ట్‌పై లావణ్య ఎమోషన్

Sathi Leelavathi Trailer:‘సతీ లీలావతి’ సినిమా ట్రైలర్ విడుదల కార్యక్రమం తాజాగా జరిగింది. ఈ ట్రైలర్‌ను మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ విడుదల చేయడం విశేషం. ఈ సందర్భంగా జరిగిన ఈవెంట్‌లో హీరోయిన్ లావణ్య త్రిపాఠి తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

లావణ్య త్రిపాఠి, దేవ్ మోహన్ ప్రధాన పాత్రల్లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా మే 8న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఈ చిత్రాన్ని నాగమోహన్ నిర్మించగా, తాతినేని సత్య దర్శకత్వం వహించారు. ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్‌లో సినిమా టీమ్ మొత్తం పాల్గొని తమ అనుభవాలను పంచుకున్నారు.

లావణ్య త్రిపాఠి మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమా కోసం టీమ్ అంతా ఎంతో కష్టపడ్డామని తెలిపారు. తాను షూటింగ్ సమయంలో గర్భవతిగా ఉన్నప్పటికీ, యూనిట్ సభ్యులు ఎంతో సహకరించారని చెప్పారు. దర్శకుడు చెప్పిన కథ చాలా బాగుందని, సినిమా కూడా ప్రేక్షకులకు నచ్చుతుందని ఆమె నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు. ట్రైలర్‌ను విడుదల చేసిన రామ్ చరణ్‌కు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఆయన వల్ల సినిమాకు మంచి ప్రచారం వచ్చిందని అన్నారు.

హీరో దేవ్ మోహన్ మాట్లాడుతూ, తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు మళ్లీ రావడం తనకు ఆనందంగా ఉందన్నారు. ఈ సినిమాలో తన పాత్ర కొత్తగా ఉంటుందని చెప్పారు. ట్రైలర్ చాలా బాగుందని, ప్రేక్షకులు కూడా ఇష్టపడతారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. రామ్ చరణ్ ట్రైలర్ విడుదల చేయడం తమకు గౌరవంగా భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

దర్శకుడు తాతినేని సత్య మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమా కోసం పని చేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. రైటర్ ఉదయ్ సహకారం ఎంతో ఉపయోగపడిందని చెప్పారు. సినిమా ఒక మంచి వినోదాత్మక కథతో రూపొందిందని, ప్రేక్షకులు థియేటర్లలో చూసి ఆనందిస్తారని ఆశించారు.

నిర్మాత నాగమోహన్ మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమా అందరికీ నచ్చేలా తీశామని తెలిపారు. లావణ్య త్రిపాఠి, దేవ్ మోహన్ ఇద్దరూ ఎంతో అంకితభావంతో పని చేశారని చెప్పారు. ఈ ప్రయాణంలో సహకరించిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

ఈ సినిమాలో సప్తగిరి, నరేష్ వి.కె., వీటీవీ గణేష్ వంటి నటులు కూడా కీలక పాత్రలు పోషించారు. మిక్కీ జె. మేయర్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు మంచి వినోదాన్ని అందించనుంది. మొత్తం పైన సతీ లీలావతి ట్రైలర్ మంచి స్పందన తెచ్చుకుంది. మే 8న విడుదల కాబోతున్న ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఎంతవరకు ఆకట్టుకుంటుందో చూడాలి.

Also Read:  Most Followed Indian Heroes on Instagram: ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోలు.. ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న హీరో ఎవరంటే..!!
 

Also Read:  Most Followed Indian Actress on Instagram: ఇన్‌స్టాగ్రామ్ లో అత్యధిక ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఈ భామదే..

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

 

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Trending News