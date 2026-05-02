Sathi Leelavathi Trailer:‘సతీ లీలావతి’ సినిమా ట్రైలర్ విడుదల కార్యక్రమం తాజాగా జరిగింది. ఈ ట్రైలర్ను మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ విడుదల చేయడం విశేషం. ఈ సందర్భంగా జరిగిన ఈవెంట్లో హీరోయిన్ లావణ్య త్రిపాఠి తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
లావణ్య త్రిపాఠి, దేవ్ మోహన్ ప్రధాన పాత్రల్లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా మే 8న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఈ చిత్రాన్ని నాగమోహన్ నిర్మించగా, తాతినేని సత్య దర్శకత్వం వహించారు. ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో సినిమా టీమ్ మొత్తం పాల్గొని తమ అనుభవాలను పంచుకున్నారు.
లావణ్య త్రిపాఠి మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమా కోసం టీమ్ అంతా ఎంతో కష్టపడ్డామని తెలిపారు. తాను షూటింగ్ సమయంలో గర్భవతిగా ఉన్నప్పటికీ, యూనిట్ సభ్యులు ఎంతో సహకరించారని చెప్పారు. దర్శకుడు చెప్పిన కథ చాలా బాగుందని, సినిమా కూడా ప్రేక్షకులకు నచ్చుతుందని ఆమె నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు. ట్రైలర్ను విడుదల చేసిన రామ్ చరణ్కు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఆయన వల్ల సినిమాకు మంచి ప్రచారం వచ్చిందని అన్నారు.
హీరో దేవ్ మోహన్ మాట్లాడుతూ, తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు మళ్లీ రావడం తనకు ఆనందంగా ఉందన్నారు. ఈ సినిమాలో తన పాత్ర కొత్తగా ఉంటుందని చెప్పారు. ట్రైలర్ చాలా బాగుందని, ప్రేక్షకులు కూడా ఇష్టపడతారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. రామ్ చరణ్ ట్రైలర్ విడుదల చేయడం తమకు గౌరవంగా భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
దర్శకుడు తాతినేని సత్య మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమా కోసం పని చేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. రైటర్ ఉదయ్ సహకారం ఎంతో ఉపయోగపడిందని చెప్పారు. సినిమా ఒక మంచి వినోదాత్మక కథతో రూపొందిందని, ప్రేక్షకులు థియేటర్లలో చూసి ఆనందిస్తారని ఆశించారు.
నిర్మాత నాగమోహన్ మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమా అందరికీ నచ్చేలా తీశామని తెలిపారు. లావణ్య త్రిపాఠి, దేవ్ మోహన్ ఇద్దరూ ఎంతో అంకితభావంతో పని చేశారని చెప్పారు. ఈ ప్రయాణంలో సహకరించిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
ఈ సినిమాలో సప్తగిరి, నరేష్ వి.కె., వీటీవీ గణేష్ వంటి నటులు కూడా కీలక పాత్రలు పోషించారు. మిక్కీ జె. మేయర్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు మంచి వినోదాన్ని అందించనుంది. మొత్తం పైన సతీ లీలావతి ట్రైలర్ మంచి స్పందన తెచ్చుకుంది. మే 8న విడుదల కాబోతున్న ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఎంతవరకు ఆకట్టుకుంటుందో చూడాలి.
Also Read: Most Followed Indian Heroes on Instagram: ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోలు.. ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న హీరో ఎవరంటే..!!
Also Read: Most Followed Indian Actress on Instagram: ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అత్యధిక ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఈ భామదే..
