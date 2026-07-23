Satya Sri Bigg Boss Offer: రియాలిటీ షో 'బిగ్ బాస్' సందడి మొదలవ్వడంతో సోషల్ మీడియాలో పోటీదారుల పేర్లపై జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే తనకు బిగ్ బాస్ నుండి ఆఫర్ వచ్చినట్లు, అయితే ఆ ఆఫర్ను తిరస్కరించినట్లు జబర్దస్త్ లేడీ కమెడియన్, నటి సత్యశ్రీ ఇటీవలి ఇంటర్వ్యూలో స్పష్టం చేశారు.
బిగ్ బాస్ ఆఫర్పై స్పష్టత
బిగ్ బాస్ సీజన్ 10 నుండి తనకు పిలుపు వచ్చిన మాట వాస్తవమేనని నటి సత్యశ్రీ ధృవీకరించారు. అయితే ఆ షోలో పాల్గొనకపోవడానికి గల బలమైన కారణాన్ని ఆమె వెల్లడించారు. "మా కుటుంబ బాధ్యతలన్నీ నేనే చూసుకుంటున్నాను. నా తల్లిదండ్రులను వదిలి అంతకాలం దూరంగా ఉండలేను. నేను లేకపోతే వారు ఇబ్బంది పడతారు" అని నటి సత్యశ్రీ చెప్పుకొచ్చింది. ప్రతి ఒక్కరికీ కుటుంబం ఉన్నప్పటికీ, వారిని చూసుకోవడానికి ఇతరులు ఉంటారని, కానీ తన ఇంట్లో ఆ పరిస్థితి లేకపోవడం వల్లే ఆ ఆఫర్ను వద్దనుకున్నానని ఆమె వివరించారు.
గత మూడేళ్లుగా బుల్లితెరకు దూరంగా ఉంటూ, వెండితెరపై బిజీగా ఉండటంపై సత్యశ్రీ స్పందించారు. జబర్దస్త్ తర్వాత సినిమాల్లో వరుస అవకాశాలు రావడంతోనే టెలివిజన్కు దూరమయ్యానని తెలిపారు. "ప్రస్తుతం ఒక దశకు చేరుకున్నాను. స్వీయ గౌరవం, రెప్యూటేషన్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని సెలెక్టివ్గా పాత్రలను ఎంచుకుంటున్నాను. గ్లామర్ ఉన్నంత కాలమే మంచి పాత్రలు ఎంచుకోవాలనే ఆలోచన ఉంది" అని పేర్కొన్నారు.
హీరో నవీన్ పొలిశెట్టితో అనుభవం
ఇటీవల విడుదలైన 'అనగనగా ఒక రాజు' చిత్రంలో మంచి పాత్రతో మెప్పించిన సత్యశ్రీ, హీరో నవీన్ పొలిశెట్టి పనితీరును ప్రశంసించారు. "హీరో నవీన్ పొలిశెట్టి సెట్స్లో ఫుల్ ఎనర్జీతో ఉంటారు. 24/7 పనికే ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ప్రతి షాట్ తర్వాత తర్వాతి పనిపైనే దృష్టి పెడతారు" అని నటి సత్యశ్రీ వెల్లడించింది.
గతంలో 'జాతిరత్నాలు' సినిమాలో తాను ఒక చిన్న పాత్ర చేసినప్పుడు, నవీన్ తనతో "కచ్చితంగా తర్వాత మూవీలో మంచి రోల్ చేద్దురు గానీ" అని చెప్పారని గుర్తుచేసుకున్నారు. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం 'అనగనగా ఒక రాజు'లో అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఆయనకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
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