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Satya Sri Bigg Boss: బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లోకి 'జబర్దస్త్' క్రేజీ బ్యూటీ..అసలు కారణం బయటపెట్టిన నటి సత్యశ్రీ!

Satya Sri Bigg Boss Offer: జబర్దస్త్ కామెడీ షో నుంచి తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన నటి సత్యశ్రీ. తాజాగా ఆమెకు బిగ్‌బాస్ నుంచి ఆఫర్ వచ్చిందని వార్తలు వైరల్ అవుతున్న సత్య శ్రీ ఓ కీలక ప్రకటన చేసింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 23, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:28 PM IST
Satya Sri Bigg Boss: బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లోకి 'జబర్దస్త్' క్రేజీ బ్యూటీ..అసలు కారణం బయటపెట్టిన నటి సత్యశ్రీ!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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