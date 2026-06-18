/Save The Tigers 3 Review:‘సేవ్ ది టైగర్స్ 3’ రివ్యూ.. మూడో కామెడీ ఫ్రాంఛైజీ ఎలా ఉందంటే..

సేవ్ ది టైగర్స్ 3 వెబ్ సిరీస్ రివ్యూ.. ఓటీటీలో ప్రేక్షకుల మెప్పు పొందిన కామెడీ వెబ్ సిరస్ ‘సేవ్ ది టైగర్స్’ సీజన్ 3 జూన్ 19 తారీఖు నుంచి జియో హాట్ స్టార్లో స్ట్రీమింగ్కు రానుంది. రీసెంట్గా ఈ సిరీస్ను ప్రీమియర్స్గా ప్రదర్శించారు. మరి ఈ సిరీస్ గత సిరీస్ల కంటే ప్రేక్షకులను మెప్పించే కంటెంట్ ఉందా లేదా మన రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
గత రెండు సీజన్స్లాగే ఈ సీజన్ కూడా గంటా రవి (ప్రియదర్శి), విక్రమ్ (చైతన్య కృష్ణ), రాహుల్ (అభినవ్ గోమఠం)వీరి చుట్టే తిరుగుతుంది. గంటా రవి ఎమ్మెల్యే టికెట్ ట్రై చేసి ఉన్నదంత పోగోట్టుకుంటాడు. ఇంట్లో పెళ్లాం (సుజాత) పోరు పడలేక ఓ గేటెడ్ కమ్యూనిటీకి మారుతాడు. మరోవైపు రాహుల్ (అభినవ్ గోమఠం) బెంగళూరులో చేస్తోన్న సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం పోవడంతో హైదరాబాద్ తిరిగి వస్తాడు. ఉద్యోగం పోయిన విషయాన్ని తన వైఫ్ మాధురి (పావని గంగిరెడ్డి)కి చెప్పుకుండా నిజాన్ని దాచేస్తాడు. మరోవైపు రేఖ (దేవయాని శర్మ) తనకు భర్త నుంచి డైవోర్స్ కావాలని కోర్టుకు ఎక్కుతుంది. అయితే రివర్స్గా విక్రమ్ తనకు భార్య నుంచి భరణం కావాలని కోర్టును కోరుతాడు.
స్వర్గంలో పెళ్లిల్లు అనే కాన్సెప్ట్..
అయితే గతంలో కంటే వీరి సమస్యలు ముదిరి పాకానా పడతాయి. దీంతో ఈ ముగ్గరు కూడా తమ జీవితాలు ఇలా కావడంపై దేవుడిని తిడతారు. పెళ్లిళ్లు స్వర్గంలో నిర్ణయం అవుతాయని అంటారు కదా. ఆ స్వర్గాధిపతి అయిన ఇంద్రుడిని నోటికొచ్చినట్టు తిడతారు. దీంతో వాళ్ల సమస్యలను తెలుసుకొని ఇంద్రుడు (వెన్నెల కిషోర్)తన దూత గుప్తా (గుండు సుదర్శన్)ను పంపిస్తాడు. ఈ క్రమంలో ఏం జరిగింది. చివరకు ఈ ముగ్గరు స్నేహితుల కథ సుఖాంతం అయిందా లేదా అనేది తెలియాలంటే ఈ సిరీస్ చూడాల్సిందే.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
మహి వి రాఘవ్, ప్రదీప్ అద్వైతం క్రియేట్ చేసిన ఈ కంటెంట్ను శ్రీరామ్ ఈగరం డైరెక్ట్ చేశారు. గత రెండు సిరీస్లను భార్యాభర్తల మధ్య గిల్లికజ్జాలను చూపించిన దర్శకుడు.. ఈ సిరీస్లో కాస్త ఫిక్షన్ జోడించి ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేశాడనే చెప్పాలి. గత రెండు సీజన్లను మాములుగా మన నిత్య జీవితంలో భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు.. అనుబంధాలను చూపించిన మేకర్స్.. ఇందులో రెండు వేర్వేరు లోకాల.. క్యారెక్టర్ స్వాపింగ్ అనే పాయింట్ తో ఓటీటీ సిరీస్ పై ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేశారు. ఫస్ట్ మూడు ఎపిసోడ్స్ .. ముగ్గురు క్యారెక్టర్స్ వాళ్ల ప్రాబ్లెమ్స్.. ఆ తర్వాత లోకాల మార్పిడితో చిలిపిగా సాగిపోవడం .. అంతేకాదు నెక్ట్స్ ఎపిసోడ్లో ఏం జరుగుతుందనే ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేశాడు దర్శకుడు . అంతేకాదు పాత్రలకు తగ్గట్టు నటీనటులతో మంచి నటన రాబట్టుకొన్నాడు.
సరికొత్త కామెడీ..
మొదటి ప్రపంచంలో గంటా రవికి ప్రజలకు మంచి చేయాలని ఆలోచనలో ఉంటే.. రెండో ప్రపంచంలో రవికి ప్రజలను ఎలా దోచుకోవాలనే దుర్భుద్ధి పుడుతుంది. ఈ రకంగా మిగిలిన క్యారెక్టర్స్ లోని మంచి చెడులు చూపించారు. కేవలం భార్య అంటే బాధించేది కాదు.. బాధ్యతగలది అనే సందేశం ఇచ్చాడు. ముఖ్యంగా మహిళా సాధికారికతను చూపించాడు. భార్య అంటే భర్తకు కట్టు బానిస కాదనే విషయాన్ని వివరించే ప్రయత్నం చేశాడు. అక్కడక్కడ కొన్ని సీన్స్ వెగటు పుట్టించేలా ఉన్నా.. మిగిలిన సిరీస్ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి చూడవచ్చు. క్లైమాక్స్ సాదాసీదా ముగించడం ఊహించిందే.
టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
ఈ సిరీస్కు సినిమాటోగ్రఫీ ప్లస్గా నిలిచింది. వెబ్ సిరీస్ కాబట్టి ఎడిటర్ గురించి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకోవడం అనవసరం. కానీ కొన్ని సీన్స్ ల్యాగ్ అనిపిస్తాయి. సిరీస్ కాబట్టి భరించవచ్చు. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. బ్యాక్ గ్రౌండ్ బాగుంది. సంభాషణలు అక్కడక్కడ పేలాయి.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
ప్రియదర్శి, అభినవ్ గోమఠం, చైతన్య కృష్ణ తమ పాత్రల్లో ఒదిగిపోయారు. తమ కామెడీ టైమింగ్తో నవ్వించారు. అంతేకాదు రెండు వేర్వేరు పాత్రల్లో వీరి టన బాగుంది. వెన్నెల కిషోర్ ఇంద్రుడి పాత్రలో కనిపించడం స్పెషల్ అట్రాక్షన్. గత రెండు సీజన్స్ మాదిరే .. వీరికి జోడిగా నటించిన సుజాత, దేవయాని శర్శ, పావని తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు.
రేటింగ్: 3.25/5
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