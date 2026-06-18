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Save The Tigers 3 Review:‘సేవ్ ది టైగర్స్ 3’ రివ్యూ.. మూడో కామెడీ ఫ్రాంఛైజీ ఎలా ఉందంటే..

Save The Tigers 3 Review: ‘సేవ్ ది టైగర్స్ 3’  జియో హాట్ స్టార్‌లో గత రెండు సీజన్స్ ప్రసారమై మంచి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంది. ఈ కోవలో ఈ ఫ్రాంచైజీలో వచ్చిన ‘సేవ్ ది టైగర్ 3’ మూడో సిరీస్ వచ్చేసింది. ఇప్పటికే మీడియాకు ప్రత్యేకంగా ప్రీమియర్స్ ప్రదర్శించారు. మరి ఈ లేటెస్ట్ సిరీస్ ఆడియన్స్ మెప్పించేలా ఉందా లేదా మన రివ్యూలో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 18, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:50 PM IST
Save The Tigers 3 Review:‘సేవ్ ది టైగర్స్ 3’ రివ్యూ.. మూడో కామెడీ ఫ్రాంఛైజీ ఎలా ఉందంటే..
Image Credit: Save The Tigers Review (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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‘సేవ్ ది టైగర్స్ 3’ రివ్యూ.. మూడో కామెడీ ఫ్రాంఛైజీ ఎలా ఉందంటే..
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