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Save The Tigers 3 OTT: ఓటీటీని షేక్ చేస్తున్న సేవ్ ది టైగర్స్ 3…మహి వి రాఘవ్ మరో బ్లాక్‌బస్టర్!

Save The Tigers Season 3:జియో హాట్‌స్టార్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ‘సేవ్ ది టైగర్స్ 3’ ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన అందుకుంటోంది. వరుస హిట్‌లతో దూసుకెళ్తున్న షోరన్నర్ మహి వి రాఘవ్ మరోసారి తన ముద్ర వేసి, దక్షిణ భారత ఓటీటీ రంగంలో కొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తున్నారు.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 22, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:11 PM IST
Save The Tigers 3 OTT: ఓటీటీని షేక్ చేస్తున్న సేవ్ ది టైగర్స్ 3…మహి వి రాఘవ్ మరో బ్లాక్‌బస్టర్!
Image Credit: savethetiger3(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Save The Tigers 3 OTT: ఓటీటీని షేక్ చేస్తున్న సేవ్ ది టైగర్స్ 3…
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