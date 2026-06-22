Save The Tigers Season 3: జూన్ 19న జియో హాట్స్టార్లో విడుదలైన ‘సేవ్ ది టైగర్స్’ సీజన్ 3 ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన అందుకుంటోంది. ఇప్పటికే మంచి పేరు సంపాదించుకున్న ఈ సిరీస్, మూడో సీజన్తో కూడా అదే స్థాయి వినోదాన్ని అందిస్తూ మరో విజయాన్ని నమోదు చేసింది. విడుదలైన కొద్ది రోజుల్లోనే భారీ వ్యూయర్షిప్ను సాధించి, దక్షిణ భారత ఓటీటీ రంగంలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
సాధారణంగా ఏ వెబ్ సిరీస్కైనా వరుస సీజన్లు వచ్చినప్పుడు ప్రేక్షకుల ఆసక్తిని నిలబెట్టుకోవడం కష్టమవుతుంది. కానీ ‘సేవ్ ది టైగర్స్’ మాత్రం ప్రతి సీజన్తో కొత్తదనాన్ని తీసుకువస్తూ తన ప్రత్యేకతను కొనసాగిస్తోంది. కుటుంబ వినోదం, సరదా హాస్యం, భావోద్వేగాలను సమతుల్యంగా చూపించడం ఈ సిరీస్కు ప్రధాన బలం.
ఈ విజయానికి ముఖ్య కారణాల్లో ఒకరు షో రన్నర్ మహి వి రాఘవ్. ఆయన ఇప్పటికే ‘సేవ్ ది టైగర్స్’ తొలి రెండు సీజన్లు, అలాగే ఇతర విజయవంతమైన ప్రాజెక్టులతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ప్రేక్షకులకు నచ్చే కథలను ఎంచుకుని, వాటిని ఆసక్తికరంగా చెప్పడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక నైపుణ్యం ఉంది.
సినిమాలతో పాటు వెబ్ సిరీస్లలో కూడా తన ప్రతిభను నిరూపించుకుంటున్న మహి, లాంగ్ ఫార్మాట్ కథనాలను విజయవంతంగా రూపొందిస్తున్నారు. కథలో వినోదం తగ్గకుండా, ప్రేక్షకులు ప్రతి ఎపిసోడ్ను ఆసక్తిగా చూసేలా రూపొందించడం ఆయన ప్రత్యేకతగా చెప్పవచ్చు.
‘ఆనందో బ్రహ్మ’, ‘యాత్ర’ వంటి చిత్రాలతో దర్శకుడిగా మంచి పేరు సంపాదించిన మహి వి రాఘవ్, ఇప్పుడు ఓటీటీ ప్రపంచంలో కూడా తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. భారతీయ ప్రేక్షకులకు వెబ్ సిరీస్లపై మరింత ఆసక్తి పెంచే ప్రయత్నంలో ఆయన ముందంజలో ఉన్నారు.
ఈ సిరీస్ను నిర్మించిన త్రీ ఆటమ్ లీవ్స్ సంస్థ కూడా కొత్త తరహా కథలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. పాత ఫార్ములాలను పక్కనపెట్టి, ప్రాంతీయ ప్రేక్షకులకు దగ్గరగా ఉండే కథలను రూపొందించడంపై దృష్టి పెడుతోంది. అందుకే వారి కంటెంట్కు మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది.
‘సేవ్ ది టైగర్స్ 3’ విజయం కేవలం ఒక సిరీస్ విజయమే కాదు. దక్షిణ భారత ఓటీటీ కంటెంట్కు పెరుగుతున్న ఆదరణకు ఇది మరో మంచి ఉదాహరణగా నిలిచింది.
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