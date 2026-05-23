/Save The Tigers Season 3: సేవ్ ది టైగర్స్ 3లో ఊహించని ట్విస్ట్.. ఈసారి అతని ఎంట్రీతో మారినున్న కథ!

Save The Tigers Season 3:తెలుగు ఓటీటీ ప్రేక్షకులను నవ్వులతో అలరించిన ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ సిరీస్ సేవ్ ది టైగర్స్ ఇప్పుడు మూడో సీజన్తో తిరిగి రాబోతోంది. ఇప్పటికే వచ్చిన మొదటి రెండు సీజన్లు మంచి విజయాలు సాధించాయి. కుటుంబ కథ, సరదా కామెడీ, భార్యాభర్తల మధ్య జరిగే చిన్న చిన్న గొడవలు, భావోద్వేగాలు ప్రేక్షకులకు బాగా కనెక్ట్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు జియో హాట్ స్టార్ ఈ సిరీస్కు సంబంధించిన సీజన్ 3 పోస్టర్ను విడుదల చేసి ఆసక్తిని పెంచింది.
కొత్త పోస్టర్ చూస్తుంటే ఈసారి కథలో కొత్త తరహా ట్విస్ట్ ఉండబోతుందని అర్థమవుతోంది. ముఖ్యంగా కాస్మిక్ ఎలిమెంట్ను కథలో జోడించడం ప్రేక్షకుల్లో మరింత ఆసక్తి కలిగిస్తోంది. రెండు వేర్వేరు ప్రపంచాల మధ్య జరిగే సంఘటనలు, వాటి వల్ల వచ్చే సమస్యలు, వాటి చుట్టూ తిరిగే కామెడీ ఈ సీజన్కు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి. ఇదే అంశం కథను గత సీజన్ల కంటే భిన్నంగా మార్చబోతోందని అభిమానులు భావిస్తున్నారు.
మొదటి రెండు సీజన్లలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న ప్రియదర్శి – జోర్దార్ సుజాత, కృష్ణ చైతన్య – దేవియాని శర్మ, అభినవ్ గోమటం – పావని గంగిరెడ్డి జంటలు ఈసారి కూడా కనిపించబోతున్నాయి. వీరి మధ్య జరిగే సరదా సంఘటనలు మరోసారి నవ్వులు పంచనున్నాయి. ముఖ్యంగా కుటుంబ జీవితంలో జరిగే చిన్న చిన్న విషయాలను కామెడీగా చూపించే విధానం ఈ సిరీస్కు పెద్ద బలం.
అలాగే ఈ సీజన్లో వెన్నెల కిషోర్ చేరడం మరో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారింది. ఆయన కామెడీ టైమింగ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. పోస్టర్లో ఆయన లుక్ కూడా చాలా వినోదాత్మకంగా కనిపిస్తోంది. ఆయన పాత్ర కథలో కీలక మలుపులు తీసుకురానుందని తెలుస్తోంది. దీంతో ప్రేక్షకులు ఈసారి మరింత ఎంటర్టైన్ అవుతారని భావిస్తున్నారు.
ఈ సిరీస్ను మహి వి. రాఘవ్, ప్రదీప్ అద్వైతం రూపొందించారు. శ్రీరామ్ ఎరగం దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. శివ మేక, సాహితి చింతలపూడి నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. అజయ్ అరసాడ సంగీతం అందిస్తున్నారు. త్వరలోనే ఈ భారీ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ జియో హాట్ స్టార్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook