Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /Save The Tigers Season 3 Trailer: సేవ్ ది టైగర్స్ సీజన్ 3 ట్రైలర్ విడుదల.. నవ్వులు పంచేందుకు మరోసారి రెడీ!

Save The Tigers Season 3 Trailer: సేవ్ ది టైగర్స్ సీజన్ 3 ట్రైలర్ విడుదల.. నవ్వులు పంచేందుకు మరోసారి రెడీ!

Save The Tigers Season 3 Trailer: ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్వించిన సేవ్ ది టైగర్స్ వెబ్ సిరీస్ ఇప్పుడు మూడో సీజన్‌తో మరోసారి అలరించేందుకు సిద్ధమైంది. ఇప్పటికే వచ్చిన రెండు సీజన్లు మంచి విజయాన్ని అందుకోవడంతో, ఇప్పుడు సీజన్ 3పై కూడా ప్రేక్షకుల్లో భారీ ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ కొత్త సీజన్ జూన్ 19 నుంచి జియో హాట్‌స్టార్‌లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.  
Written ByVishnupriya
Published: May 30, 2026, 07:04 PM IST|Updated: May 30, 2026, 07:04 PM IST
Save The Tigers Season 3 Trailer: సేవ్ ది టైగర్స్ సీజన్ 3 ట్రైలర్ విడుదల.. నవ్వులు పంచేందుకు మరోసారి రెడీ!
Image Credit: savethedate(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Dmart Offers: స్కూల్స్‌ రీపెన్‌ వేళ డీమార్ట్‌ భారీ ఆఫర్లు.. తక్కువ ఖర్చుకే ఎక్కువ వస

Dmart Offers: స్కూల్స్‌ రీపెన్‌ వేళ డీమార్ట్‌ భారీ ఆఫర్లు.. తక్కువ ఖర్చుకే ఎక్కువ వస

Dmart0 min ago
2

CM Revanth Reddy: కేసీఆర్ మీద ఒట్టేసి హరీష్ రావు నిజం చెప్పాలి.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

CM Revanth Reddy6 min ago
3

ప్రభుత్వ ఉద్యోగం లేకపోయినా నెలనెలా Pension.. కేవలం రూ. 55 పెట్టుబడితో ప్రతి నెలా రూ.

PM Shram Yogi Maandhan Yojana34 min ago
4

Kurnool: మంత్రాలయంలో పెను విషాదం.. తుంగభద్ర నదిలో ఐదుగురి గల్లంతు.. ఏం జరిగిందంటే..?

Kurnool57 min ago
5

రేపు ఆకాశంలో అద్భుతం.. మూడేళ్ల తర్వాత బ్లూ మూన్.. భారత్‌లో ఎప్పుడు కనిపిస్తుందంటే?

Blue Moon 20261 hr ago