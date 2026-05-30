/Save The Tigers Season 3 Trailer: సేవ్ ది టైగర్స్ సీజన్ 3 ట్రైలర్ విడుదల.. నవ్వులు పంచేందుకు మరోసారి రెడీ!

Save The Tigers Season 3 Trailer:తాజాగా విడుదలైన ట్రైలర్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. పెళ్లి జీవితం, కుటుంబ బంధాలు, స్నేహితుల మధ్య జరిగే సరదా సంఘటనలను మరోసారి వినోదాత్మకంగా చూపించారు. ట్రైలర్ ప్రారంభంలో రాహుల్ పాత్రలో నటించిన అభినవ్ గోమటం చెప్పే డైలాగ్ ప్రేక్షకులను నవ్వుల్లో ముంచెత్తుతుంది.
రాహుల్, విక్రమ్, ఘంటా రవి ముగ్గురు స్నేహితులు కలిసి జీవితంపై, పెళ్లి గురించి మాట్లాడుకునే సన్నివేశాలతో ట్రైలర్ మొదలవుతుంది. ఆ తర్వాత కథ ఒక్కసారిగా కొత్త మలుపు తిరుగుతుంది. వారి జీవితాల్లో ఊహించని మార్పులు చోటుచేసుకున్నట్లు చూపించారు.
ఘంటా రవి ఎమ్మెల్యేగా ఎదగడం, రాహుల్ ప్రముఖ స్క్రీన్ప్లే రచయితగా మారడం, విక్రమ్ పెద్ద కంపెనీ సీఈవోగా కనిపించడం ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి. అయితే ఈ మార్పులు నిజ జీవితంలో జరుగుతున్నాయా? లేక మరో ప్రపంచంలోనా? అనే సందేహాన్ని ట్రైలర్ ప్రేక్షకుల్లో కలిగిస్తోంది.
ట్రైలర్లో వెన్నెల కిషోర్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. ఆయన కనిపించే సన్నివేశాలు వినోదాన్ని మరింత పెంచాయి. ఫాంటసీ అంశాలను కామెడీతో కలిపి కథను కొత్త తరహాలో చూపించే ప్రయత్నం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక మహిళా పాత్రల్లో దేవియాని శర్మ, పావని గంగిరెడ్డి, జోర్దార్ సుజాత, రోహిణి మరోసారి తమ నటనతో ఆకట్టుకోనున్నారు. కుటుంబ ప్రేక్షకులను దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపొందించిన ఈ సీజన్లో నవ్వులు, భావోద్వేగాలు, సంబంధాల మధ్య జరిగే సంఘటనలు ప్రధానంగా ఉండనున్నాయి.
ట్రైలర్ కొంత కన్ఫ్యూజింగ్గా అనిపించినా, వినోదం మాత్రం పుష్కలంగా ఉంటుందని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా రెండు విభిన్న ప్రపంచాల నేపథ్యంలో కథ సాగనున్నట్లు సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో సీజన్ 3పై ఆసక్తి మరింత పెరిగింది.
ప్రియదర్శి, అభినవ్ గోమటం, చైతన్య కృష్ణ, వెన్నెల కిషోర్, జోర్దార్ సుజాత, పావని గంగిరెడ్డి, దేవియాని శర్మ, రోహిణి తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. శ్రీరామ్ ఎరగం దర్శకత్వం వహించగా, ప్రదీప్ అద్వైతం, మహి వి. రాఘవ్ ఈ సిరీస్ను రూపొందించారు. జూన్ 19 నుంచి ఈ వినోదభరితమైన కొత్త సీజన్ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
