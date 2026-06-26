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Save The Tigers Season 4: సేవ్ ది టైగర్స్ సీజన్ 4కి రంగం సిద్ధం.. స్టార్ హీరో ఎంట్రీ!

Save The Tigers Season 4:‘సేవ్ ది టైగర్స్’ వెబ్ సిరీస్ మూడు సీజన్ల విజయంతో మేకర్స్ ఇప్పుడు నాలుగో సీజన్‌కు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈసారి కథను మరింత గ్రాండ్‌గా తీసుకురావాలని భావిస్తున్న వారు, ఒక స్టార్ హీరోను కూడా సిరీస్‌లో భాగం చేయడానికి చర్చలు జరుపుతున్నట్లు సమాచారం.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 26, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:01 PM IST
Save The Tigers Season 4: సేవ్ ది టైగర్స్ సీజన్ 4కి రంగం సిద్ధం.. స్టార్ హీరో ఎంట్రీ!
Image Credit: Save The Tigers Season 4(Source: FILE)Source: Bureau

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Save The Tigers Season 4: సేవ్ ది టైగర్స్ సీజన్ 4కి రంగం సిద్ధం.. స్టార్ హీరో ఎంట్రీ
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