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కథలు రెడీ.. హీరోల కోసం దర్శకులు వెయిటింగ్..

Directors Scripts Locked: కథలు రెడీగా ఉన్నాయి. అవును మన దగ్గర తెలుగు టాప్ దర్శకులందరు స్క్రిప్ట్ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నారు. కానీ హీరోలు మాత్రం ఖాళీగా లేరు. ఒక్క సుకుమార్ పరిస్థితే కాదు.. కొరటాల శివ.. లోకేష్ కనగరాజ్, సుజిత్ అందరు స్క్రిప్ట్ లాక్ చేసుకున్న హీరోలు బిజీగా ఉండటం మూలనా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్‌తో పాటు  ఇంకో కథను రెడీ చేసుకునే పనిలో పడ్డారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 08, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 01:06 PM IST
కథలు రెడీ.. హీరోల కోసం దర్శకులు వెయిటింగ్..
Image Credit: Dirctors Waiting (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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కథలు రెడీ.. హీరోల కోసం దర్శకులు వెయిటింగ్..
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