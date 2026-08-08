/కథలు రెడీ.. హీరోల కోసం దర్శకులు వెయిటింగ్..

Directors are Waiting for Heroes: కథలు రెడీగా ఉన్నంత మాత్రాన సరిపోదు.. హీరోలు కూడా ఖాళీగా ఉండాలి. అవును హిట్ కొట్టిన స్టార్ డైరెక్టర్స్ నెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్స్ కోసం కథలను రెడీ చేసి పెట్టుకున్నారు. వీళ్లు డైరెక్షన్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. కానీ హీరోలు మాత్రం ఖాళీగా లేరు. వాళ్లు ఎపుడు డేట్స్ ఇస్తే అపుడు సినిమా చేయడానికి కాచుకొని కూర్చుకొన్నారు. తాజాగా టాలీవుడ్లో ఇలాంటి పరిస్థితులే ఉన్నాయి.
రామ్ చరణ్ కోసం సుకుమార్ వెయిటింగ్..
సుకుమార్ కథ రాసుకుని చరణ్ కోసం చాలా రోజులుగా వేచి చూస్తున్నాడు. మరో మూడు నెలలు వెయిటింగ్ తప్పకపోవచ్చు. రామ్ చరణ్ గాయం కారణంగా కొన్ని రోజులు విశ్రాంతి తీసుకోవాలని డాక్టర్స్ చెప్పడంతో ఇపుడు మెగా పవర్ స్టార్ రెస్ట్ మోడ్లోకి వెళ్లిపోయాడు. ప్రస్తుతం వేరే దర్శకులు చెప్పే కథలను వినేపనిలో పడ్డాడు. ఈ లోగా మరో రెండు స్టోరీలతో పాటు దర్శకులను లైన్లో పెట్టినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పనిలేదు.
బాలయ్య కోసం వేచి చూస్తున్న కొరటాల శివ..
కొరటాల శివ కూడా బాలయ్యతో కమిట్మెంట్ ఉన్నా ఆయన డేట్స్ ఎప్పుడిస్తారో, సెట్కు ఎప్పుడొస్తారో తెలియదు. ఆల్రెడీ గోపీచంద్ మలినేని దర్శకత్వంలో చేస్తోన్న సినిమా షూటింగ్లో గాయం కారణంగా బాలకృష్ణ కొన్ని రోజులు బెడ్కే పరిమితం కావాల్సిన పరిస్థితి. ఈ ఏజ్లో సొంతంగా డూప్ లేకుండా బాలయ్య చేస్తోన్న స్టంట్స్ కారణంగా ఆయన గాయాలయపాలైయ్యాడు. బాలయ్య ఈ వయసులో కూడా కుర్ర హీరోలకు గట్టి పోటీ ఇస్తూ మంచి ఈజ్తో దూసుకుపోతున్నాడు.
దేవర 2 కోసం వెయిటింగ్..
మరోవైపు దేవర 2 స్క్రిప్ట్ రెడీగా ఉన్నా కొరటాలకు అక్కడ కూడా ఎదురుచూపులే మిగిలాయి. ఎన్టీఆర్ ‘దేవర 2’ ఇప్పట్లో చేస్తాడో లేదో తెలియదు. అది ఎన్టీఆర్తో తప్పించి మరో హీరోతో చేయడానికి లేదు. ఈ లోగా ఎన్టీఆర్ ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో చేస్తోన్న ‘డ్రాగన్’ ను కంప్లీట్ చేయనున్నాడు. ఈ సినిమా రెండు భాగాలుగా రానుంది. మొదటి భాగం జూన్లో విడుదల చేస్తున్నారు. రెండో భాగాన్ని డిసెంబర్ ఫస్ట్ వీక్లో విడుదల చేయాలనే ప్లాన్లో ఉన్నారు. ఎన్టీఆర్ కూడా భుజం గాయం కారణంగా కొన్ని రోజులు రెస్ట్ తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. డ్రాగన్ తర్వాత ఎన్టీఆర్ .. త్రివిక్రమ్ సినిమా చేసే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
పవన్, నానిల కోసం సుజీత్ ఎదురు చూపులు..
సుజీత్కు కూడా రెండు కథలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి కానీ హీరోలే ఖాళీగా లేరు.. నాని ప్యారడైజ్తో బిజీగా ఉంటే.. పవన్ పొలిటికల్గా బిజీగా ఉన్నారు.. దాంతో బ్లడీ రోమియో, ఓజి 2 మరింత ఆలస్యం కానున్నాయి. ఆల్రెడీ ఓజీ 2 కోసం పవన్ కళ్యాణ్ డేట్స్ చేస్తే చేయడానికి నేను రెడీ అంటున్నాడు సుజీత్. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్ పనిలో బిజీగా ఉన్నాడు.
అల్లు అర్జున్ కోసం లోకేష్ కనగరాజ్ వెయిటింగ్..
లోకేష్ కనకరాజ్ కూడా కథ సిద్ధంగానే ఉన్నా.. అల్లు అర్జున్ ఖాళీగా లేకపోవడంతో హీరోగా మారి ‘డిసి’ సినిమా చేసాదు. ఈ శుక్రవారం విడుదలైన ఈ సినిమా మంచి ఓపెనింగ్స్ దక్కాయి. ఇక లోకేష్ కూడా నెక్ట్స్ అల్లు అర్జున్ డేట్స్ కోసం ఎదరు చూస్తున్నాడు.
రవితేజ, శ్రీ విష్ణు మల్టీస్టారర్..
రవితేజ, శ్రీవిష్ణుతో ఓ మల్టీస్టారర్ కోసం దర్శకుడు హసిత్ గోలీ మంచి కథ రాసుకున్నా.. ఇద్దరు హీరోలు వేరే సినిమాలతో బిజీగా ఉండటంతో ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ సినిమా త్వరలోనే సెట్స్ పైకి వెళ్లనుంది. ఏది ఏమైనా దర్శకులు కథలతో రెడీగా ఉన్న మన హీరోలు మాత్రం వెయిటింగ్ చేయిస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.