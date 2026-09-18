/సీక్రెట్ సోల్జర్ మూవీ రివ్యూ.. ‘స్పై’ డ్రామా ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసిందా..!!

Secret Soldier Review Rating Public Talk: ప్రస్తుతం తెలుగు, హిందీ సహా అన్ని భాషల్లో స్పై సబ్జెక్ట్స్ తో తెరకెక్కిన చిత్రాలను ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తున్నారు. ఈ కోవలో వచ్చిన మరో చిత్రం ‘సీక్రెట్ సోల్జర్’. ఇప్పటికే ఫస్ట్ లుక్, టీజర్, ట్రైలర్తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. మరి ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ను ఈ సినిమా ఏ మేరకు అందుకుందో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
‘సీక్రెట్ సోల్జర్’ కథ విషయానికొస్తే.. పృథ్వీ (సూర్య శ్రీనివాస్), మీరా వలి (నిహాల్ కోదాటి) ఇద్దరు మంచి స్నేహితులు. నెల్లూరులో కలిసి మెలిసి తిరుగుతుంటారు. అయితే మీరా వలిని అతని స్నేహితులు అతని దేశ భక్తిని శంకిస్తుంటారు. అయితే దేశ భక్తి మెండుగా ఉన్న మీరావలి ఎలాగైనా సైన్యంలో చేరాలనుకుంటారు. ఈ క్రమంలో అతనికి కొన్ని అవాంతరాలు ఎదురవుతాయి. మరోవైపు ఇస్రో శాస్త్రవేత్లు.. మన డిఫెన్స్ వ్యవస్థ బలోపేతం కోసం ఓ భారీ ఆపరేషన్ చేపడుతుంది. ఆ మిషన్కు సంబంధించిన కీలక డాటా రహస్యాలు హానీ ట్రాప్ కారణంగా లీక్ అవుతాయి. దీని వెనక ఎవరున్నారు ?మరోవైపు సైన్యంలో ఉద్యోగం రాక అతను ఈ మిషన్ కోసం సీక్రెట్ ఏజెంట్గా నియమించబడతాడు మీరావలి. మరి సీక్రెట్ సోల్జర్గా ఉన్న మీరా వలి దేశ ద్రోహుల పన్నాగాన్ని ఎలా బయటపెట్టాడు. ఈ క్రమంలో అతని స్నేహితుడు పృథ్వీ ఏం చేశాడు. మొత్తంగా దేశ వినాశానాన్ని కోరే దేశ ద్రోహుల నుంచి దేశాన్ని ఎలా కాపాడారనేదే ‘సీక్రెట్ సోల్జర్’ స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
‘దురంధర్’ సినిమా కంటే తెలుగు సహా ఇతర భాషల్లో ఎన్నో స్పై చిత్రాలు వచ్చాయి. అన్నింట్లో హీరోను జేమ్స్బాండ్ లెవల్లో గ్లామరస్గా చూపించడమే జరిగింది. కానీ ‘దురంధర్’ మాత్రం అసలు సిసలు స్పై ఎలా ఉంటాడనేది ప్రపంచానికి చూపెట్టింది. ఇప్పటి వరకు వచ్చిన స్పై సినిమాలు వేరు. దురంధర్ వేరు. నిజ జీవిత సంఘటనల నేపథ్యంలో వచ్చిన ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీగా హిట్గా నిలిచింది. ఇపుడు ఎలాంటి స్పై చిత్రం వచ్చినా.. దురంధర్తో పోల్చి చూస్తుంటారు ప్రేక్షకులు. తాజాగా దర్శకుడు అక్కి విశ్వనాథ్ రెడ్డి ‘సీక్రెట్ సోల్జర్’ అనే స్పై చిత్రాన్ని తెరకెక్కించాడు.
ఈ టైటిల్తోనే ఇది ఓ సీక్రెట్ ఏజెంట్ కథ అని అర్ధమవుతుంది. దేశం కోసం ప్రాణ త్యాగం చేసే సైనికుడికి గుర్తింపు ఉంటుంది. వారికి పరమ వీరచక్ర.. మహా వీర చక్ర.. శౌర చక్ర వంటి బిరుదులతో వారి బలిదానాన్ని దేశం గుర్తిస్తుంది. కానీ దేశం కోసం పనిచేసే సీక్రెట్ ఏజెంట్స్కు ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి గుర్తింపు ఉండదనే విషయాన్ని ఈ సినిమాలో చూపెట్టాడు దర్శకుడు. ముఖ్యంగా మన దేశంలో ఓ వర్గం వాళ్లు ఎక్కువగా టెర్రరిస్టు కార్యకలాపాల్లో ఉన్నారు. అలా వర్గానికి చెందిన హీరోను కొన్ని సందర్భాల్లో అనుకోకుండా దేశ భక్తి విషయంలో అతన్ని శంకించే పరిస్థితులు వస్తాయి.
అయితే సోల్జర్గా అవ్వాలనుకున్న అతను ఎలా ‘రా’లో జాయిన్ అవుతాడు. వాళ్లు చెప్పిన మిషన్ నేపథ్యంలో భత్కల్ గ్యాంగ్లో జాయిన్ అవుతాడు. భత్కల్ ఇండియన్ ముజాయిద్దీన్ కో ఫౌండర్ పేరును వాడుకున్నాడు దర్శకుడు. సీక్రెట్ మిషన్లో భాగంగా టెర్రరిస్టు గ్యాంగ్లో జాయిన్ అయి అగ్రనాయకుడికి చేరువ అవుతాడు. అతను ఓ సందర్భంలో వారి లీడర్కు దగ్గరడానికి పోలీసుల అతన్ని అరెస్ట్ చేసే సమయంలో భత్కల్ను కాపాడి అతనికి మరింత దగ్గరవుతాడు. అయితే హీరో ‘రా’లో జాయిన్ అవ్వడం.. అక్కడ నుంచి సీక్రెట్ మిషన్లో భాగంగా భత్కల్ కు చెందిన టెర్రరిస్టు గ్యాంగ్లో ఎంట్రీ ఇవ్వడం సినిమాటిక్ లాజిక్కు అందవు. ఓ సందర్భంలో హీరో థియేటర్లో నిద్రపోతుంటాడు. చివరగా జాతీయ గీతం ‘జనగణమన’ ను ప్లే చేస్తారు. నిద్రలో ఉండటం మూలానా.. జనగణమన వస్తున్న విషయామే అతనికి తెలియదు. పడుకొని ఉన్న అతన్ని అక్కడి థియేటర్స్లోని ప్రేక్షకులు అతడి పేరు అడిగి మరి అతన్ని కొడతారు. ఇక భత్కల్.. అదే సమయంలో థియేటర్లో సినిమా చూస్తుంటాడు. ఈ నేపథ్యంలో తన గ్యాంగ్లో చేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నంచడం .. థియేటర్లో అతనిపై దాడికి కారణమైన వ్యక్తిని తన డిక్కిలో తీసుకొచ్చి చంపడం వంటివి లాజిక్కు అందదు. మరోవైపు ఔరంగజేబు ఎంతో మందిని మతం మార్చే సందర్బంలో వాళ్లతో గొడ్డు మాంసం తినిపిస్తాడు. కానీ అతను మాత్రం శాకహారి అనే విషయాన్ని విలన్తో చెప్పిస్తాడు.
ముఖ్యంగా ఇస్రో, రక్షణ వ్యవస్థకు చెందిన రంగాల్లో కీలక శాస్త్రవేత్తలు ఎలా హనీ ట్రాప్కు గురవుతున్నారనే విషయాన్ని చూపెట్టాడు. అలా డేటా లీకై శత్రు దేశాలకు చేరవేయడం. చివరగా హీరో శత్రువుల చేతికి చిక్కిన దాన్ని ఎలా మళ్లీ చేజిక్కించుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో మీరావలి చనిపోవడం. అతను చనిపోతే తనకు సంబంధించిన ఓ డిజిటల్ డైరీ తన ఫ్రెండ్ కు చేరేలా చేస్తాడు. ఆ తర్వాత అతని ఫ్రెండ్ పృథ్వీ ఆ డిజిటల్ డైరీ ఆధారంగా చివరగా ఎలా శత్రువుల ఆట కట్టించాడు. ఇక మన నిఘా విభాగం దేశ ద్రోహి అనుకున్న మీరావలి .. అసలు దేశ ద్రోహి కాదు.. నిజమైన దేశ భక్తుడు అని ఎలా నిరూపించడనే సీన్స్ బాగున్నాయి. కొత్త వాళ్లైనా..ఉన్నంతలో మంచి నటన కనబరిచారు. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. సినిమాను ఉన్న వనరులతో మంచిగా తెరపై ప్రెజెంట్ చేశాడు. ఫస్ట్ హాఫ్ కాస్త ట్రిమ్ చేసుంటే బాగుండేది. ఆర్ఆర్ బాగుంది.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
నిహాల్ కోదాటి, సూర్య శ్రీనివాస్ మంచి నటన కనబరిచారు. నిహాల్ కోదాటి మీరావలి మెయిన్ హీరో అని చెప్పాలి. దేశభక్తి మెండుగా ఉన్న అతను సైన్యం చేరడానికి చేసే ప్రయత్నాలు.. చివరగా రాలో జాయిన సీక్రెట్ సోల్జర్గా తన మంచి ఈజ్ చూపించాడు. పృథ్వీగా నటించిన సూర్య శ్రీనివాస్ ఉన్నంతలో పర్వాలేదనిపించాడు. ఇక లేడీ విలన్ పాత్రలో కనిపించిన నటి తన అంద చందాలతో ఆకట్టుకుంది. కమల్ కామరాజు, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్, శ్రీనివాస్ వడ్లమాని పర్వాలేదనిపించారు. మిగిలిన నటీనటులు తమపరిధి మేరకు మెప్పించారు.
పంచ్ లైన్.. సీక్రెట్ సోల్జర్.. ఆకట్టుకునే స్పై డ్రామా..
రేటింగ్: 3/5
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