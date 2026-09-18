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సీక్రెట్ సోల్జర్ మూవీ రివ్యూ.. ‘స్పై’ డ్రామా ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసిందా..!!

Secret Soldier Review: నిహాల్ కోదాటి, సూర్య శ్రీనివాస్ కథానాయకులుగా  అక్కి విశ్వనాథ్ రెడ్డి డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కిన యూనిక్ స్పై డ్రామా ‘సీక్రెట్ సోల్జర్’. మూన్ లైట్ డ్రీమ్స్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో  శ్రీనివాస్ వడ్లమాని, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్, కమల్ కామరాజు, రఘుబాబు, రంగస్థలం మహేష్ కీ రోల్ పోషించారు. ఈ రోజు విడుదల విడుదలవుంది. ఒక రోజు ముందుగా మీడియాకు ప్రత్యేకంగా ప్రీమియర్స్ ప్రదర్శించారు. మరి ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 18, 2026, 05:04 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 08:35 AM IST
సీక్రెట్ సోల్జర్ మూవీ రివ్యూ.. ‘స్పై’ డ్రామా ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసిందా..!!
Image Credit: secret soldier review rating (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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