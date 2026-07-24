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శివమెత్తిన నాగార్జున.. టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా మారిన కింగ్ మాస్ వార్నింగ్..

Nagarjuna Mass Warning: తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ పోకడపై నాగార్జున నివ్వెరపోయే వ్యాఖ్యలు చేశారు. మన దగ్గర చాలా మంది రిలీట్ డేట్ చెబుతారు కానీ.. చెప్పిన టైమ్‌కు సినిమాలు రావడం లేదంటున్నారు. షూటింగ్ పూర్తైయిందటారు. కానీ  ఇచ్చిన డేట్‌కు విడుదల చేయడం లేదు. . బెటర్ ఔట్ పుట్ అంటారు చివరి నిమిషం వరకు ఉరుకులు పరుగుల మీద పని చేస్తున్నారు. మొత్తంగా సినీ ఇండస్ట్రీలో తనతో పాటు మిగతా నిర్మాతలకు హీరోలకు గట్టి చురకలు అంటించే వ్యాఖ్యలే చేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 24, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 01:22 PM IST
శివమెత్తిన నాగార్జున.. టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా మారిన కింగ్ మాస్ వార్నింగ్..
Image Credit: Nagarjuna (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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