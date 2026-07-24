/శివమెత్తిన నాగార్జున.. టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా మారిన కింగ్ మాస్ వార్నింగ్..

Nagarjuna Warns to Cine Idustry: ఒక పక్క హాలీవుడ్లో వేల కోట్ల సినిమాలు ఏడాది ముందే రెడీ అవుతున్నాయి. చెప్పిన టైమ్కు రిలీజ్ ఠంచనుగా రిలీజ్ చేస్తున్నారు. మన సినిమాల రిలీజ్ డేట్ కోసం ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు..? అసలు కారణమేంటి..? నాగార్జున చెప్పిన దానిపై మన సినిమా ఇండస్ట్రీ వాళ్లు ఆలోచిస్తే బెటర్. నాగార్జున ఓ నటుడిగానే కాకుండా నిర్మాతగా తన ఆవేదన వెళ్లగక్కుతున్నారు. దశాబ్ధాల అనుభవం ఉన్న నిర్మాతగా ఇండస్ట్రీ మారిపోతున్న తీరు గురించి ఓపెన్గా మాట్లాడేసారు నాగ్. గతంలోనే చిరంజీవి, బాలయ్య లాంటి సీనియర్స్ ఈ రిలీజ్ డేట్స్ గురించి మాట్లాడారు. ఇప్పుడు నాగార్జున సైతం చెప్పిన తేదీకి సినిమాలు విడుదల చేయకపోవడంపై చురకలంటించారు.
ఏదైనా కరోనా లాంటి అవాంతరం..షూటింగ్ సమయంలో హీరో, హీరోయిన్స్కు అనుకోని ప్రమాదాల కారణంగా ఒక్కోసారి సినిమా షూటింగ్స్ లేట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇవి చాలా అరుదుగా జరుగుతూ ఉంటాయి. రీసెంట్గా బాలయ్య.. గోపీచంద్ మలినేని దర్శకత్వంలో చేస్తోన్న సినిమా షూటింగ్లో తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. దీంతో ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ పై సందేహాలు నెలకొన్నాయి. అటువంటివి వాటిని పక్కనపెడితే.. చాలా సినిమాలు చెప్పిన రిలీజ్డేట్కు సినిమాలు రిలీజ్ కావడం లేదు. ఒక్కటి అరా తప్ప. రామ్ చరణ్ పెద్ది నుంచి తారక్.. డ్రాగన్ వరకు అన్ని సినిమాలు వాయిదాల మీద వాయిదాలు పడుతూనే ఉన్నాయి.
నాగార్జున మాటలు..
కాస్త ఆలోచిస్తే.. నాగార్జున చెప్పిన దాంట్లో నిజం లేకపోలేదు. సినిమా రిలీజ్ డేట్ ఏడాది ముందే చెప్తారు కానీ రిలీజ్ చేయరు. అదేంట్రా అంటే రేపు రిలీజ్ అనగా ముందురోజు రాత్రి కూడా ఏదో ఓ మార్పు చేస్తూనే ఉంటున్నారు మేకర్స్. అసలు అంత హడావిడి ఎందుకు.. 2 వారాల ముందే ఫస్ట్ కాపీ రెడీ చేయమంటున్నార నాగార్జున. కానీ ఇప్పుడున్న ఇండస్ట్రీ వర్కింగ్ స్టైల్కు అది సాధ్యమేనా..?
ఏ సినిమాను తీసుకున్నా కూడా చివరి నిమిషపు మార్పులు జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఎవరి వరకో ఎందుకు.. తను నిర్మించిన లెనిన్ గురించే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు నాగ్. ఈ సినిమా డేట్ జూన్ 26 ఇచ్చినా.. బెటర్మెంట్ కోసమే మరో రెండు వారాలు పోస్ట్ పోన్ చేసామని ఒప్పుకున్నారు నాగార్జున. కానీ ఆ పరిస్థితి ఎందుకు.. ముందే ఔట్ పుట్ ఇచ్చేమయని టెక్నీషియన్స్ను రిక్వెస్ట్ చేసారు.
హాలీవుడ్లో చెప్పిన టైమ్కే రిలీజ్..
హాలీవుడ్లో ఒడిస్సీ లాంటి భారీ సినిమాలకు ఏడాది ముందే డేట్ ఇచ్చి అనుకున్న టైమ్కు రిలీజ్ చేశాయి. అటు అవతార్ సినిమాలు కూడా చెప్పిన టైమ్కే థియేటర్స్లో సందడి చేస్తున్నాయి. మనమెందుకు అలా చేయలేకపోతున్నాం అని ప్రశ్నిస్తున్నారు నాగార్జున. అన్నమయ్య, నిన్నే పెళ్లాడతా లాంటి సినిమాలన్నీ నెల ముందే ఫస్ట్ కాపీ చూసుకున్నామన్నారు నాగ్. మొత్తానికి కింగ్ చెప్పిన మాటలు మన దర్శక నిర్మాతలు ఆచరిస్తారా లేదా అనేది చూడాలి.
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