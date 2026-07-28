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Pavala Syamala: సీనియర్ నటి పావలా శ్యామల కన్నుమూత..

Pavala Syamala Passes Away: తెలుగులో ఎన్నో సూపర్ హిట్  సినిమాల్లో నవ్వులు పూయించిన సీనియర్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్  పావలా శ్యామల ఇక లేరు. గత కొంత కాలంగా తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఈమె  ఉస్మానియా హాస్పిటల్‌లో చికిత్స పొందతూ తుదిశ్వాస విడిచారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 28, 2026, 05:04 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:50 AM IST
Pavala Syamala: సీనియర్ నటి పావలా శ్యామల కన్నుమూత..
Image Credit: Pavala Shyamala (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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