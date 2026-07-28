/Pavala Syamala: సీనియర్ నటి పావలా శ్యామల కన్నుమూత..

Pavala Shyamala Death: తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో తనదైన నటనతో ఎంతోమందిని నవ్వించిన ప్రముఖ నటి పావలా శ్యామల కన్నుమూసారు. గత కొంతకాలంగా తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. మధ్యలో కొంత మంది సినీ ప్రముఖులు ఆమె సాయం అందించినా.. ఆమె ప్రాణాలను మాత్రం దక్కలేదు. గత కొంతకాలంగా ఉస్మానియా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఈమె అర్ధరాత్రి 1.52 నిమిషాలకు గుండెపోటు రావడంతో ఆమె చనిపోయినట్టు ఉస్మానియా హాస్పిటల్ డాక్టర్స్ అఫీషియల్గా ప్రకటించారు.
మార్చూరిలో పావలా శ్యామల మృతదేహం..
ప్రస్తుతం పావల శ్యామలా భౌతిక కాయాన్ని హాస్పిటల్కు చందిన మార్చురిలో భద్రపరిచారు. ప్రస్తుతం పావలా శ్యామల కూతురు కూడా తీవ్రంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. ఒకప్పుడు సిల్వన్ స్క్రీన్ పై తన నవ్వులతో ప్రేక్షకులను నవ్వించిన పావలా శ్యామలా కన్నుమూయడం సినీ అభిమానుల గుండెలను పిండేస్తుంది. పెద్ద సినీ నటులు కన్నుమూస్తే స్పందించే నటులు ఈమె మృతిపై ఎలా స్పందిస్తారో చూడాలి మరి.
ఆర్ధికంగా చేయూత..
గత కొంత కాలంగా సినీ ప్రముఖులు కొందరు ఆమె దీనస్థితిని చూసి ఆర్ధికంగా కొంత చేయూత అందించారు. రీసెంట్గా నిర్మాత దిల్ రాజు కూడా ఆమెకు చికిత్సకు ఆర్ధిక సహాయం అందించారు.గతంలో నటుడు కాదంబరి కిరణ్ కూడా మనం సైతం ద్వారా ఆమెకు ఆర్ధిక సాయాన్ని అందించారు. గత కొంత కాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఈమె సినిమాలు లేకపోవడంతో ఆర్ధికంగా చితికి పోయింది. మొత్తం డబ్బులు అనారోగ్యానికే ఖర్చు కావడంతో నిలువ నీడలేని పరిస్థితి నెలకొంది. ప్రస్తుతం పావలా శ్యామలా భౌతిక కాయాన్ని మా అసోసియేషన్ కానీ.. ఇతర ప్రముఖులు కానీ స్పందించి ఆమెకు అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహిస్తారా అనేది చూడాలి. ప్రస్తుతం కూతురు పరిస్థితి కూడా బాగా లేకపోవడంతో ఆమె అంత్యక్రియలు నిర్వహించలేని పరిస్థితి నెలకొంది. పావలా శ్యామల విషయానికొస్తే.. ఆమె జంధ్యాల దర్శకత్వంలో బాలకృష్ణ హీరోగా నటించిన ‘బాబాయి అబ్బాయి’ సినిమాతో వెండితెరకు పరిచమైంది. ఆ తర్వాత ఎన్నో సినిమాల్లో విలక్షణమైన పాత్రల్లో నటించింది. ముఖ్యంగా పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఆంధ్రావాలా, గోలీమార్ సినిమాల్లో పావలా శ్యామలకు మంచి పేరు తీసుకొచ్చాయి. చివరగా ఈమె ‘మత్తువదలరా’ సినిమాలో నటించింది.
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