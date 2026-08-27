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తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో విషాదం.. సీనియర్ నటుడు జీవి నారాయణ రావు కన్నుమూత..

GV Narayana Rao No More:  తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో మరో విషాదం చోటు చేసుకుంది. సీనియర్ నటుడు కమ్ హీరో జీవి నారాయణ రావు  గత కొన్నేళ్లుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బుధవారం సాయంత్రం ఆయన అంతిమ శ్వాస విడిచారు. ఈ నేపథ్యంలో పలువురు ఆయన మృతిపై సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 27, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:39 AM IST
తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో విషాదం.. సీనియర్ నటుడు జీవి నారాయణ రావు కన్నుమూత..
Image Credit: G Narayana Rao (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో విషాదం.. సీనియర్ నటుడు జీవి నారాయణ రావు కన్నుమూత..
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