/తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో విషాదం.. సీనియర్ నటుడు జీవి నారాయణ రావు కన్నుమూత..

Senior Character Artist GV Narayana Rao Passed Away: తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు చెందిన ప్రముఖ సీనియర్ నటుడు, నిర్మాత జీవీ నారాయణ రావు అనారోగ్యంతో కన్నుమూసారు. ఆయన వయసు 73 సంవత్సరాలు. గత కొన్నాళ్లుగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆయన, బుధవారం చనిపోయినట్టు కుటుంబ సభ్యులు చెప్పారు. ఆయన మృతికి సినీ ప్రముఖులు సంతాపం ప్రకటిస్తున్నారు.
కృష్ణా జిల్లా, కురుమద్దాలి గ్రామంలో జన్మించిన నారాయణరావు.. 1976లో కే.బాలచందర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ‘అంతులేని కథ’ సినిమా ద్వారా వెండితెరకు పరిచయం అయ్యారు. ఆ సినిమాలో తాళికట్టు శుభవేల పాటలో ఈయన అభినయం ఎవరు మరిచపోలేరు. ఆ తర్వాత దాసరి నారాయణ రావు దర్శకత్వంలో పలు సినిమాల్లో హీరోగా నటించారు. అటు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుగా యాక్ట్ చేశారు. కేవలం సినిమాలు మాత్రమే కాదు.. ఆ తర్వాత పలు ధారావాహికాల్లో నటించి చిన్న తెర ప్రేక్షకులకు చేరువ అయ్యారు.
మద్రాస్ ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్ లో శిక్షణ తీసుకున్న నారాయణరావుకు రజినీకాంత్, చిరంజీవి మంచి మిత్రులు. ఆ బంధం కడవరకు కొనసాగిందనే చెప్పాలి. ముఖ్యంగా చిరంజీవితో ఈయన అనుబంధం ప్రత్యేకం అని చెప్పాలి. ముఖ్యంగా చిరంజీవి హీరోగా నటించిన పలు చిత్రాల్లో ఈయన సైడ్ పాత్రలు చేశారు. ఆయన సహాయకుడి పాత్రలో మెప్పించారు. ముఖ్యంగా అమాయక పాత్రలకు ఈయన పెట్టింది పేరు. ఇక దేవాంతకుడు, గ్యాంగ్ లీడర్, హిట్లర్ సినిమాల్లో కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
అటు చిరంజీవితో దేవాంతకుడుతో పాటు కొంత మంది మిత్రులతో కలిసి ‘యముడికి మొగుడు’ సినిమాలను నిర్మించారు. అటు వేరే హీరోలతో ఇంటికో రుద్రమ్మ, పెళ్లి నీకు శుభం నాకు వంటి చిత్రాలను నిర్మించారు. నారాయణ రావు మృతి పట్ట మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ సంతాపం తెలిపింది. ఇక నారాయణ రావు చివరగా ‘ఆలోచన’ చిత్రంలో నటించారు. మొత్తంగా సినీ ఇండస్ట్రీలో హీరోగా, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా మెప్పించిన నారాయణ రావు మృతి సినీ పరిశ్రమకు తీరని లోటు అని చెప్పాలి.
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