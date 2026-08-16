Crazy Sequels : ఒకటి కాదు.. రెండు కాదు.. ఏకంగా 20 ఏళ్ళ తర్వాత వచ్చినా ఓ బాలీవుడ్ సీక్వెల్కు ఇపుడు ప్రేక్షకులు బాక్సాఫీస్ దగ్గర క్యూ కడుతున్నారు. హీరోలు ఫామ్లో లేకపోయినా ఆ ఫ్రాంచైజీలకు వాళ్లు ఫ్యాన్స్ అవుతున్నారు.. అలా దుమ్ము దులిపేస్తున్నాయి సీక్వెల్స్ చిత్రాలు.. రీసెంట్గా పంద్రాగష్టు కానుకగా విడుదలైన ‘ఆవారాపన్ 2’ సినిమాకు ఏకంగా తొలిరోజే రూ. 23.40 కోట్లు నెట్ వసూళ్లను సాధించి ఔరా అనిపించింది. ఇక హిందీ ప్రేక్షకులు ఇమ్రాన్ హష్మీని ప్రేక్షకులు హీరోగా ఎప్పుడో మరిచిపోయారు.. ఆయన విలన్ రోల్స్ చేసుకుంటున్నారు.
ఓజీ విలన్ మాయాజాలం..
తెలుగులో పవన్ కళ్యాణ్ ‘ఓజీ’లో విలన్ పాత్రలో నటించారు. తాజాగా ఈయన హీరోగా నటించిన ‘ఆవారాపన్’ క్రేజ్ పార్ట్ 2కు పనికొచ్చింది.. చూస్తుంటే ఈ చిత్రం రెండో రోజు పంద్రాగష్టు రోజున ఏకంగా 34.09 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టింది. మొత్తంగా రెండు రోజుల్లో 57.49 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టి సంచలనం రేపింది. ఇక ఈ రోజు..దాదాపు రూ. 35 కోట్ల నుంచి రూ. 40 కోట్ల వరకు రాబట్టే అవకాశాలు లేకపోలేదు. దీనికి పోటీగా విడుదలైన సన్ని డియోల్.. ‘బట్వారా’ సినిమా తేలిపోయింది. ఇద్దరు ముదురు స్టార్ హీరోలు సన్ని డియోల్ హీరోగా ఆమీర్ ఖాన్ నిర్మించిన ఈ సినిమాను క్రిటిక్స్ ఏకిపారేస్తున్నారు.సన్ని డియోల్ యాక్షన్ బాగున్నా.. గదర్ సినిమానే ముస్లిమ్ యాంగిల్లో తీసారనే వాదన వినిపిస్తుంది. ఈ సినిమా తొలి రోజు రూ. 5.25 కోట్ల నెట్.. శని వారం పంద్రాగష్టు రోజున రూ. 12.65 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను హిందీలో మన దేశంలో రాబట్టింది. మొత్తంగా రెండు రోజుల్లో 17.90 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది. మొత్తంగా క్రేజ్ లేని హీరో సీక్వెల్కు వచ్చిన కలెక్షన్స్లో ఐదో వంతు కూడా స్టార్ హీరోస్ ‘బట్వారా’ రాబట్టలేకపోయింది.
200 కోట్ల క్లబ్బులో చేరేలా ఉంది..
చూస్తుంటే.. ‘ఆవారాపన్’ సినిమా రూ. 200 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను టార్గెట్ చేసేలా కనిపిస్తుంది. ఇక మూడేళ్ల కింద ‘గదర్’ మూవీకి సీక్వెల్గా వచ్చిన ‘గదర్ 2’ మూవీకి ఏకంగా రూ. 600 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లు దక్కాయి. అప్పటికి సన్నీ డియోల్ ఫామ్లో లేరు.. 20 ఏళ్లుగా సరైన బ్లాక్ బస్టర్ లేని సన్నీ డియోల్కు ‘ గదర్ 2’ బ్లాక్బస్టర్ ఇచ్చింది. ఇక 30 ఏళ్ల తర్వాత వచ్చిన బోర్డర్ సీక్వెల్ ‘బోర్డర్ 2’కు కూడా రూ. 400 కోట్ గ్రాస్ వసూళ్లు దక్కాయి. మొత్తంగా గత చిత్రం సాధించిన విజయంతో ఆయా సినిమాలకు కొనసాగింపుగా తెరకెక్కుతున్న సీక్వెల్స్కు ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారనే చెప్పాలి.
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