Shah Rukh Khan National Award: 30 యేళ్ల కెరీర్ లో తొలిసారి ఉత్తమ నటుడిగా జాతీయ అవార్డు అందుకున్న షారుఖ్..

Shah Rukh Khan First National Award as Best Actor: భారతీయ చలన చిత్ర పరిశ్రమలో ఎంతో మంది మహానటులున్నారు. అందులో ఎంతో మంది మహా మహా నటులకు కూడా ఉత్తమ నటులుగా జాతీయ అవార్డులు రాలేదు. అలా వాని నటనలో వాళ్లు ఎవరేకేం తక్కువేం కాదు. అలా బాలీవుడ్ నటుడు షారుఖ్ కూడా తన 3 దశాబ్దాల కెరీర్ లో తొలిసారి జాతీయ అవార్డు అందుకున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 24, 2025, 12:55 AM IST

Shah Rukh Khan First National Award as Best Actor: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో షారుఖ్ ఖాన్ తన ఫ్యాన్స్ ఎన్నో దశాబ్దాలుగా ఎదురుచూస్తున్న మైలురాయిని ఎట్టకేలకు సాధించారు. 71వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులలో  2023లో విడుదలైన చిత్రం 'జవాన్‌'కు ఉత్తమ నటుడి అవార్డును అందుకున్నారు. ఈ సినిమాను తన సొంత బ్యానర్ రెడ్ చిల్లీస్ బ్యానర్ పై నిర్మించారు. తమిళ దర్శకుడు అట్లీ ఈ సినిమాను డైరెక్ట్ చేశారు.  రాష్ట్రపతి   చేతుల మీదుగా ఈ ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారాన్ని షారుఖ్ ఖాన్ స్వీకరించారు. 30 ఏళ్లకు పైగా సినీ పరిశ్రమలో ఉన్న షారుఖ్‌కు ఇదే మొట్ట మొదటి జాతీయ అవార్డు కావడం విశేషం. ఇక బాలీవుడ్ సహా ఇతర ఇండస్ట్రీలో ఎంతో మంది టాలెంట్ నటులున్నారు. వారందరికీ కూడా ఈ అవార్డు రాలేదు. అలా అని వారిని తక్కువ చేయలేము. 

ఇక షారుఖ్ విషయానికొస్తే..'జవాన్' చిత్రంలో షారుఖ్ ఖాన్ అద్భుతమైన నటన, యాక్షన్ సీన్స్.. ముఖ్యంగా తండ్రి పాత్రలోని నటనకు ఈ అవార్డును అందుకోవడం విశేషం. ఈ చిత్రంలో ఆకట్టుకునే నైపుణ్యం ప్రేక్షకులను, విమర్శకులను ఆకట్టుకుంటాయి.  ఈ చిత్రంలో షారుఖ్ తండ్రీ కొడుకులుగా రెండు పాత్రల్లో నటించారు. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.  వెయ్యి కోట్లకు పైగా వసూళ్లను రాబట్టి అత్యధిక కలెక్షన్లు సాధించిన భారతీయ చిత్రాలలో ఒకటిగా నిలిచింది. 

షారుఖ్ ఖాన్ తన తదుపరి చిత్రం 'కింగ్'లో తన కుమార్తె సుహానా ఖాన్‌తో కలిసి నటిస్తున్నారు. సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో దీపికా పదుకొణె కథానాయికా నటిస్తోంది. ఈ చిత్రం 2026లో విడుదల కానుంది. 

విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..

ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

