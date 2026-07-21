King Movie Budget: షారుఖ్ ఖాన్.. ప్రస్తుతం సిద్ధార్ధ్ ఆనంద్ దర్శకత్వంలో ‘కింగ్’ మూవీ చేస్తున్నాడు. ‘పఠాన్’ మూవీ తర్వాత వీళ్లిద్దరి కలయికలో రాబోతున్న ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. అంతా బాగానే ఉంది కానీ.. ఈ సినిమా బడ్జెట్ పరిధిలు దాటిందన్న వార్త ఇపుడు చిత్ర యూనిట్ను భయపెడుతుందనే టాక్ వినిస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని బాలీవుడ్ చరిత్రలో మోస్ట్ కాస్ట్లీయెస్ట్గా తెరకెక్కిస్తున్నారట. విడుదలకు ఆరు నెలల ముందే ఈ సినిమా బడ్జెట్ ఇపుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఈ సినిమా బడ్జెట్ రూ. 450 కోట్ల అనే వార్త చక్కర్లు కొడుతుంది. ఈ వార్తను దర్శకుడు సిద్ధార్ధ్ ఆనంద్ ఖండించాడు.
షారుఖ్ ఖాన్.. 2023లో పఠాన్తో ఏకంగా రూ. 1000 కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించారు. ఆ తర్వాత జవాన్ మూవీ కూడా దాదాపు రూ. 1000 కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించి సంచలనం రేపింది. ఆ తర్వాత ‘డంకీ’ పెద్దగా అలరించలేకపోయింది. ఇపుడు దాదాపు మూడేళ్ల గ్యాప్తో డిసెంబర్ లాస్ట్ వీక్లో షారుఖ్ ‘కింగ్’మూవీతో పలకరించబోతున్నాడు. అపుడు నాలుగేళ్ల గ్యాప్ తర్వాత హీరోగా పలకరించిన షారుఖ్.. ఇపుడు మూడేళ్ల గ్యాప్ తర్వాత ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతున్నాడు.
ఈ సినిమా బడ్జెట్ అనేది పక్కన పెడితే.. ఈ సినిమాతో షారుఖ్ ఖాన్ కూతురు సుహానే ఖాన్ వెండితెరకు పరిచయం అవుతుంది. ఈ సినిమాలో కథానాయికగా దీపికా పదుకొణే నటిస్తోంది. అనిల్ కపూర్, అభిషేక్ బచ్చన్ ముఖ్యపాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. మొత్తంగా బడ్జెట్ సంగతి పక్కన పెడితే.. కాంబినేషన్ పరంగా ఈ సినిమాపై బాలీవుడ్ లో భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. మరి ఈ అంచాలను ఈ సినిమా ఏ మేరకు అందుకొంటుందో రిలీజ్ వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే.
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