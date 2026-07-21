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షారుఖ్‌ను భయపెడుతున్న ‘కింగ్’ బడ్జెట్..? టార్గెట్ రీచ్ అవుతుందా..!

Shah Rukh Khan Budget Tension: బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ బాద్‌షా షారుఖ్ ఖాన్ నుంచి సినిమా వచ్చి దాదాపు మూడేళ్లు కావొస్తోంది. 2023లో ‘పఠాన్’, ‘జవాన్’, యేడాది చివర్లో ‘డంకీ’ సినిమాలతో పలకరించారు. అందులో రెండు చిత్రాలు ఇండస్ట్రీ హిట్‌గా నిలిచాయి. ఇక ‘డంకీ’ యావరేజ్‌గా నిలిచింది.ఆ తర్వాత సిద్ధార్ద్ ఆనంద్ దర్శకత్వంలో ‘కింగ్’ మూవీ చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమా బడ్జెట్ ఇపుడు షారుఖ్‌ను భయపెడుతున్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 21, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:52 PM IST
షారుఖ్‌ను భయపెడుతున్న ‘కింగ్’ బడ్జెట్..? టార్గెట్ రీచ్ అవుతుందా..!
Image Credit: SRK King Budget(File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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