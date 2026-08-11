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తెలుగు తెరపై మరో నిజ జీవిత గాథతో వస్తోన్న‘మేరంగి జంక్షన్’.. షకలక శంకర్ కొత్త స్టెప్..

Merangi Junction: షకలక శంకర్ జబర్ధస్త్‌ ప్రోగ్రామ్ అతని జీవితాన్ని మార్చేసింది. ఆ తర్వాత హీరోగా తన లక్‌ను పరీక్షించుకున్నాడు. తాజాగా ఈయన హీరోగా నిజ జీవిత సంఘటనల నేపథ్యంలో ‘మేరంగి జంక్షన్’ అనే సినిమా చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన విషయాలను మీడియాకు పంచుకున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 11, 2026, 09:09 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:20 PM IST
తెలుగు తెరపై మరో నిజ జీవిత గాథతో వస్తోన్న‘మేరంగి జంక్షన్’.. షకలక శంకర్ కొత్త స్టెప్..
Image Credit: Merangi Junction (Movie Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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