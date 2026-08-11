/తెలుగు తెరపై మరో నిజ జీవిత గాథతో వస్తోన్న‘మేరంగి జంక్షన్’.. షకలక శంకర్ కొత్త స్టెప్..

Shakalaka Shankar New Movie: యువన్ టూరింగ్ టాకీస్ పతాకం పై మాస్టర్ దివ్యాన్ష్ సమర్పణలో షకలక శంకర్ హీరోగా తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం ‘మేరంగి జంక్షన్’. సాహితీ దాసరి, వినీత కందాల, సంపత్, ప్రభాకర్, రాధా కోహినూర్ ముఖ్య తారాగణంతో శివ గణేష్ రచన దర్శకత్వంలో ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. రవి కృష్ణ గొల్లు, రాజేష్ గంగునాయుని, పెద్దింటి మోహన రావు, చొక్కపు రాములమ్మ, సీర గణపతి నాయుడు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. పూర్తి ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్గా ఈ సినిమా రాబోతుంది.
ఒక పాట, ఒక ఫైట్ మినహా టాకీ షూటింగ్ పూర్తైయినట్టు చిత్ర యూనిట్ తెలిపింది. ప్రస్తుతానికి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు ప్రారంభం అయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ సభ్యులు మాట్లాడుతూ "ఒరిస్సా సరిహద్దు ప్రాంతంలో మేరంగి అనే ఊరిలో జరిగే ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ కథే ఈ "మేరంగి జంక్షన్". నిజ జీవిత సంఘటనల సమాహారంగా ఈ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. పూర్తి కొత్త తరహా ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్ ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేస్తుందని చెబుతున్నారు. అంతేకాదు ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను అలరించడం గ్యారంటీ అని మేకర్స్ కాన్ఫిడెంట్గా చెబుతున్నారు. షకలక శంకర్ ఏజెన్సీ ఏరియాలో పోలీస్ పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు.
అడుగడున సస్పెన్స్..
ఈ మూవీ ఫస్ట్ సీన్ నుండి క్లైమాక్స్ వరకు ఊహించని ట్విస్టులు, గ్రిప్పింగ్ స్క్రీన్ప్లేతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఒక కొత్త థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ను అందించడం గ్యారంటీ. ఒక పాట, ఒక ఫైట్ మినహా 47 రోజుల్లో టాకీ మరియు రెండు పాటలు పూర్తిచేశారు. అజయ్ పట్నాయక్ సంగీతంలో మేరంగి జంక్షన్ టైటిల్ సాంగ్, నీల వేణి అనే మెలోడీ పాట ప్రేక్షకులను అలరిస్తుంది. అలాగే కిరణ్ చేబ్రోలు సినిమాటోగ్రఫీ అందించారు. 2026 చివరి మాసంలో చిత్రాన్ని విడుదల చేయటానికి సన్నాహాలు చేస్తునట్టు చిత్ర బృందం తెలిపింది.
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