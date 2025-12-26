Shambhala Success Meet: కంటెంట్ ఉన్న చిత్రాలే సక్సెస్ సాధిస్తాయి.. శంబాల సక్సెస్ మీట్ లో సాయి కుమార్..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Shambhala Success Meet:  ఆది సాయికుమార్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘శంబాల’. యుగంధర ముని డైరెక్షన్ చేసిన ఈ సినిమా ఈ నెల 25న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలై విజయవంతంగా ప్రదర్శించబడుతుంది.ఈ సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 26, 2025, 06:54 AM IST

ఆది సాయి కుమార్ కథానాయకుడిగా  షైనింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద మహిధర్ రెడ్డి, రాజశేఖర్ అన్నభీమోజు నిర్మించిన మూవీ ‘శంబాల’.  యుగంధర్ ముని డైరెక్ట్ చేశారు. ఈ సినిమాను డిసెంబర్ 25న గ్రాండ్‌గా విడదలైంది. ఈ క్రమంలో వేసిన ప్రీమియర్లకు మంచి స్పందన రావడం, మొదటి రోజు హౌస్ ఫుల్ కలెక్షన్లతో చిత్రం దూసుకుపోతోండటంతో చిత్రయూనిట్ సంతోషం  వ్యక్తం చేసింది. ఈ క్రమంలో గురువారం నాడు సక్సెస్ సెలెబ్రేషన్స్‌ను చిత్రయూనిట్ నిర్వహించింది. 

ఈ కార్యక్రమంలో సాయి కుమార్ మాట్లాడుతూ .. ‘మా నాన్న విజయనగరంలో ‘ప్రేమ కావాలి’ మూవీని చూసి నాకు చెప్పిన మాటలు ఇంకా గుర్తున్నాయి. ఈ రోజు ప్రతీ చోటా హౌస్ ఫుల్స్ పడ్డాయి. ఈ మాటలు వింటే నాకు మళ్లీ ఆ రోజులు గుర్తుకు వచ్చాయన్నారు. నా ఈ 50 ఏళ్లలో 300కి పైగా చిత్రాలు, వెయ్యికి పైగా సినిమాలకు డబ్బింగ్ చెప్పాను. నేను ప్రతీ వారం వచ్చే చిత్రాల గురించి, వాటి ఫలితాల గురించి తెలుసుకుంటూనే ఉంటాను. ‘పోలీస్ స్టోరీ’కి హౌస్ ఫుల్ అవుతుందా? అనుకున్నాను. కానీ హాలు నిండినది అని బోర్డ్ చూసి నాకెంతో ఆనందం కలిగింది. మళ్లీ ఇప్పుడు ఆ మాటలు వింటున్నాను. శంబాల టీ షర్ట్ వేసుకుని నేను నిన్న థియేటర్ విజిట్‌కు వెళ్లాను. అలా వెళ్లిన ప్రతీ చోటా అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. 

ఆది కూడా నాలానే డైరెక్టర్ యాక్టర్. నా వాయిస్ ఓవర్ కూడా ఈ మూవీకి ప్లస్ పాయింట్ అయిందని అంటున్నారు. సనాతన ధర్మాన్ని టచ్ చేస్తూ ఈ మూవీని యుగంధర్ అద్భుతంగా తీశారు. మంచి టీంతో మహీధర్ గారు, రాజశేఖర్ గారు తీసిన ఈ మూవీని ఆడియెన్స్ పెద్ద హిట్ చేశారు. ‘శంబాల’ వచ్చిన ప్రతీ కంటెంట్ ఆడియెన్స్‌ని ఆకట్టుకుంటుంది. కంటెంట్ ఉన్న చిత్రాలే విజయాన్ని సాధిస్తాయి. అన్ని చోట్లా హౌస్ ఫుల్స్ పడ్దాయి.. అన్ని చోట్ల నుంచి ఫోన్‌లు వస్తున్నాయి. మన ఆది హిట్ కొట్టాడని అందరూ ఫోన్‌లు చేస్తున్నారు.. పుత్రోత్సాహం అంటూ ఆడియెన్స్ నాకు చెబుతున్నారు. ‌ఇది ప్రజల విజయం. కుటుంబమంతా కలిసి చూడదగ్గ మూవీ ఇది. అన్ని రకాల కమర్షియల్ అంశాలను జోడించి ఈ మూవీని గొప్పగా తెరకెక్కంచారు.  త్వరలోనే ‘శంబాల’ టీం సక్సెస్ టూర్ నిర్వహిస్తుందని చెప్పారు.  

ఆది సాయి కుమార్ మాట్లాడుతూ .. ‘‘శంబాల’ని మీడియా ఎంతగానో ఆదరించింది.  నా ఈ సినీ ప్రయాణంలో అండగా నిలిచిన మీడియాకి, అభిమానులకు, ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. మూవీని చూసిన వారంతా మెసెజ్‌లు చేస్తున్నారు. ‘శంబాల’ని ఇంతలా ఆదరిస్తున్న ఆడియెన్స్‌కి ధన్యవాదాలు. ప్రీరమియర్ల నుంచి డే వన్‌కి అన్ని చోట్లా హౌస్ ఫుల్స్ పడుతూనే వచ్చాయి. చాలా కాంపీటిషన్‌లో విడుదలైనా కూడా ఆ మూవీ పెద్ద హిట్ అవ్వడం ఆనందంగా ఉందన్నారు.  త్వరలోనే థియేటర్లు పెంచబోతోన్నాం.ఈ హాలీడే సీజన్‌ను అందరూ ‘శంబాల’తో ఎంజాయ్ చేయండని చెప్పారు. 

డైరెక్టర్ యుగంధర్ ముని మాట్లాడుతూ .. ‘‘శంబాల’ లాస్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్ లో స్టార్ట్ చేశాము. గత రెండు వారాల క్రితమే సినిమాకు సంబంధించిన పనులన్నీ పూర్తయ్యాయి. ఇక సినిమాని ఆడియెన్స్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు? ఎలా విడుదల చేయాలి? అని మాలో టెన్షన్ మొదలైంది. ఆహా, జీ వాళ్లు మా మూవీని చూసి పోటీ పడి మరీ కొనేసుకున్నారు. మేం చాలా పోటీలో ఈ సినిమాను రిలీజ్ చేసినా.. మా సినిమాకు దక్కిన ఆదరణ చూస్తుంటే సంతోషం వేస్తుంది. టికెట్ల కోసం చాలా మంది ఫోన్‌లు చేస్తున్నారు. కానీ మాకే టికెట్లు దొరకడం లేదు. సినిమా వేసిన ప్రతీ చోటా హౌస్ ఫుల్ బోర్డులు పడ్డాయి.  ఇంతలా ఆదరిస్తున్న ఆడియెన్స్‌కి ఏం ఇచ్చి తక్కువే అన్నారు. 

నిర్మాత మహిధర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. ‘‘శంబాల’కి ఆడియెన్స్ నుంచి అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వస్తోంది. మేం హిట్ అవుతుందని అనుకున్నాము. అనుకున్నట్టే  సినిమా సక్సెస్ ఫుల్ గా రన్ అవుతుంది. ఇక డిమాండ్‌ను పట్టి షోలు కూడా పెంచుతున్నాం. యుగంధర్ గారు గత ఏడాది నుంచి నిద్రలేని రాత్రులెన్నో గడిపి ఎంతో కష్టపడి ఈ మూవీని తెరకెక్కించారు.  

నిర్మాత రాజశేఖర్ అన్నభీమోజు మాట్లాడుతూ .. ‘‘శంబాల’ మూవీ సక్సెస్ అయింది. మేమంతా చాలా హ్యాపీ ఉన్నాయి. ప్రతీ చోటా హౌస్ ఫుల్స్ పడ్డాయి. ప్రీమియర్లకు అన్ని చోట్లా అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ రావడం ఆనందంగా ఉంది. ఇకపై మేం షోలు పెంచబోతోన్నాం. యుగంధర్ చెప్పిన కథతో ఈ ‘శంబాల’ స్టార్ట్ అయింది. మహిధర్ రెడ్డి జాయిన్ అయ్యాక ఈ మూవీ స్వరూపం,స్థాయి మారిపోయింది. ఈ సెలవులను ‘శంబాల’ సక్సెస్ తో ఎంజాయ్ చేయండి. 

హీరోయిన్ అర్చన ఐయ్యర్ మాట్లాడుతూ .. ‘‘శంబాల’కి సపోర్ట్ చేస్తున్న మీడియా, ఆడియెన్స్‌కి ధన్యవాదాలు.  కంటెంట్ ఉన్న చిత్రాలనే ఆడియెన్స్ చూస్తున్నారు. ఇలాంటి టైంలో మా మూవీకి చాలా చోట్ల హౌస్ ఫుల్స్ పడుతున్నాయి. మేం ఇప్పటికే చాలా థియేటర్లకు వెళ్లి ఆడియెన్స్ రెస్పాన్స్ చూశామన్నారు. . నాకు ఇంత మంచి పాత్రను ఇచ్చిన దర్శక, నిర్మాతలకు ధన్యవాదాలు. ఈ మీడియా సమావేశంలో సంగీత దర్శకుడు శ్రీ చరణ్ పాకాల, అందులో నటించిన నటీనటులు ఈ సినిమా సక్సెస్ నేపథ్యంలో తమ సంతోషాన్ని పంచుకున్నారు. 

