English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Zee Telugu: ‘శంబాల’.. మీ జీ తెలుగులో..! ఈ ఆదివారం సాయంత్రం 6 గంటలకు..!

Zee Telugu: ‘శంబాల’.. మీ జీ తెలుగులో..! ఈ ఆదివారం సాయంత్రం 6 గంటలకు..!

Zee Telugu: ఓటీటీలో సూపర్ హిట్ అయిన తెలుగు హారర్ ఫాంటసీ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ సినిమా శంబాల టీవీలోకి వచ్చేయనుంది. ఆది సాయికుమార్ హీరోగా నటించిన శంబాల ఓటీటీలో మంచి వ్యూస్‌తో దూసుకుపోయింది. యుగంధర్​ ముని దర్శకత్వంలో సైన్స్​, చరిత్ర ఆధారంగా రూపొందిన సైంటిఫిక్​ థ్రిల్లర్ శంబాల వరల్డ్​ టెలివిజన్​ ప్రీమియర్..​ మార్చి 8, ఆదివారం సాయంత్రం 6 గంటలకు, మీ జీ తెలుగులో ప్రసారం కానుంది.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 5, 2026, 04:01 PM IST

Trending Photos

PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌ కట్‌.. సగానికి సగం పడిపోయిన లబ్దిదారులు, మీ పేరు ఉందా?
7
PM KISAN
PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌ కట్‌.. సగానికి సగం పడిపోయిన లబ్దిదారులు, మీ పేరు ఉందా?
Virosh: రష్మికనే ముందుగా విజయ్ కి ప్రపోజ్ చేసిందా.. అసలు నిజం బయటపెట్టిన రౌడీ హీరో..!
4
Rashmika Mandanna
Virosh: రష్మికనే ముందుగా విజయ్ కి ప్రపోజ్ చేసిందా.. అసలు నిజం బయటపెట్టిన రౌడీ హీరో..!
Army Cricketers: సచిన్, ధోని సహా భారత త్రివిధ దళాల్లో సేవలందించిన క్రీడాకారులు..
8
Neeraj Chopra
Army Cricketers: సచిన్, ధోని సహా భారత త్రివిధ దళాల్లో సేవలందించిన క్రీడాకారులు..
Rasiphalalu Today: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అదృష్టం తలుపుతట్టి మరీ కలిసివచ్చేది ఎవరికంటే?
5
Rasiphalalu Today
Rasiphalalu Today: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అదృష్టం తలుపుతట్టి మరీ కలిసివచ్చేది ఎవరికంటే?
Zee Telugu: ‘శంబాల’.. మీ జీ తెలుగులో..! ఈ ఆదివారం సాయంత్రం 6 గంటలకు..!

Shambhala Movie In Zee Telegu: ప్రతి వారం సూపర్​ హిట్​ సినిమాలను అందిస్తున్న జీ తెలుగు ఈ ఆదివారం మరో బ్లాక్ బస్టర్​ హిట్​ సినిమాతో వచ్చేస్తోంది. హీరో ఆది సాయికుమార్​, హీరోయిన్ అర్చనా అయ్యర్ ​నటించిన మిస్టికల్​ థ్రిల్లర్​ శంబాల థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుని బ్లాక్ బస్టర్​ హిట్‌గా నిలిచింది. యుగంధర్​ ముని దర్శకత్వంలో సైన్స్​, చరిత్ర ఆధారంగా రూపొందిన సైంటిఫిక్​ థ్రిల్లర్ శంబాల వరల్డ్​ టెలివిజన్​ ప్రీమియర్​ మార్చి 8, ఆదివారం సాయంత్రం 6 గంటలకు, మీ జీ తెలుగులో ప్రసారం కానుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

1980లో ఒక ఉల్క ‘శంబాల’ అనే ఊరిలో పడుతుంది. దాని మీద రీసెర్చ్ చేయడానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ విక్రమ్ (ఆది సాయికుమార్) ను ఆ ఊరికి పంపుతుంది. విక్రమ్ ఆ ఊరికి వచ్చే సమయానికి, ఊరంతా ఏకమై ఒక ఆవుని చంపడానికి సిద్ధమవుతారు. దీంతో విక్రమ్ ఊరందరినీ వారించి ఆవుని కాపాడతాడు విక్రమ్. ఆ తరువాత ఆ ఊరిలో వరుస హత్యలు జరుగుతూ వస్తాయి. అసలు శంబాల అనే ఊరికి ఏమైంది..? అసలు వరుస హత్యలు ఎందుకు జరుగుతాయి..? ఉల్క కారణంగానే ఆ ఊరిలో ఈ హత్యలు జరిగాయా..? చివరికి విక్రమ్ ఆ ఊరి వారందరినీ ఆ హత్యల బారి నుంచి ఎలా కాపాడాడు..? అనేది తెలియాలంటే జీ తెలుగు వేదికగా ప్రసారమయ్యే శంబాల సినిమా చూడాల్సిందే.

ఆది సాయికుమార్, అర్చన అయ్యర్ హీరో, హీరోయిన్‌గా నటించిన ఈ సినిమాలో స్వాసిక విజయ్, మధునందన్, రవి వర్మ, మీసాల లక్ష్మణ్, శిజు మేనన్, హర్ష వర్ధన్, శివ కార్తిక్, శైలజా ప్రియ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. నమ్మకం, ద్రోహం, కుట్రల మధ్య ఉత్కంఠగా సాగే ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను తప్పకుండా ఆకట్టుకుంటుంది. ఉత్కంఠగా సాగే కథ, కథనంతో ప్రేక్షకులను మెప్పించిన బ్లాక్ బస్టర్​​ సినిమా శంబాల.. వరల్డ్​ టెలివిజన్​ ప్రీమియర్‌గా మన జీ తెలుగులో ఈ ఆదివారం సాయంత్రం 6 గంటలకు తప్పక చూడండి.

Also Read: Sonu Sood: యుద్దం వేళ మరోసారి గొప్ప మనసు చాటుకున్న సోనూసూద్.. కీలక ప్రకటన.. .

Also Read: Ayesha Khan Troll: 'ఓం భీమ్ బుష్' నటిపై లైంగిక దాడి..రోజూ కన్నీళ్లే తక్కువ..'ధురందర్' బ్యూటీ సంచలనం!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Shambhala MovieShambhala Movie On Zee TeluguZee TeluguAadi Sai kumarHero Aadi Sai Kumar

Trending News