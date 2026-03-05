Zee Telugu: ‘శంబాల’.. మీ జీ తెలుగులో..! ఈ ఆదివారం సాయంత్రం 6 గంటలకు..!

Shambhala Movie In Zee Telegu: ప్రతి వారం సూపర్ హిట్ సినిమాలను అందిస్తున్న జీ తెలుగు ఈ ఆదివారం మరో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ సినిమాతో వచ్చేస్తోంది. హీరో ఆది సాయికుమార్, హీరోయిన్ అర్చనా అయ్యర్ నటించిన మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ శంబాల థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుని బ్లాక్ బస్టర్ హిట్గా నిలిచింది. యుగంధర్ ముని దర్శకత్వంలో సైన్స్, చరిత్ర ఆధారంగా రూపొందిన సైంటిఫిక్ థ్రిల్లర్ శంబాల వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్ మార్చి 8, ఆదివారం సాయంత్రం 6 గంటలకు, మీ జీ తెలుగులో ప్రసారం కానుంది.
1980లో ఒక ఉల్క ‘శంబాల’ అనే ఊరిలో పడుతుంది. దాని మీద రీసెర్చ్ చేయడానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ విక్రమ్ (ఆది సాయికుమార్) ను ఆ ఊరికి పంపుతుంది. విక్రమ్ ఆ ఊరికి వచ్చే సమయానికి, ఊరంతా ఏకమై ఒక ఆవుని చంపడానికి సిద్ధమవుతారు. దీంతో విక్రమ్ ఊరందరినీ వారించి ఆవుని కాపాడతాడు విక్రమ్. ఆ తరువాత ఆ ఊరిలో వరుస హత్యలు జరుగుతూ వస్తాయి. అసలు శంబాల అనే ఊరికి ఏమైంది..? అసలు వరుస హత్యలు ఎందుకు జరుగుతాయి..? ఉల్క కారణంగానే ఆ ఊరిలో ఈ హత్యలు జరిగాయా..? చివరికి విక్రమ్ ఆ ఊరి వారందరినీ ఆ హత్యల బారి నుంచి ఎలా కాపాడాడు..? అనేది తెలియాలంటే జీ తెలుగు వేదికగా ప్రసారమయ్యే శంబాల సినిమా చూడాల్సిందే.
ఆది సాయికుమార్, అర్చన అయ్యర్ హీరో, హీరోయిన్గా నటించిన ఈ సినిమాలో స్వాసిక విజయ్, మధునందన్, రవి వర్మ, మీసాల లక్ష్మణ్, శిజు మేనన్, హర్ష వర్ధన్, శివ కార్తిక్, శైలజా ప్రియ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. నమ్మకం, ద్రోహం, కుట్రల మధ్య ఉత్కంఠగా సాగే ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను తప్పకుండా ఆకట్టుకుంటుంది. ఉత్కంఠగా సాగే కథ, కథనంతో ప్రేక్షకులను మెప్పించిన బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా శంబాల.. వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్గా మన జీ తెలుగులో ఈ ఆదివారం సాయంత్రం 6 గంటలకు తప్పక చూడండి.
Also Read: Sonu Sood: యుద్దం వేళ మరోసారి గొప్ప మనసు చాటుకున్న సోనూసూద్.. కీలక ప్రకటన.. .
Also Read: Ayesha Khan Troll: 'ఓం భీమ్ బుష్' నటిపై లైంగిక దాడి..రోజూ కన్నీళ్లే తక్కువ..'ధురందర్' బ్యూటీ సంచలనం!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook