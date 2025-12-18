English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Shambhala Movie: ‘శంబాల’ థియేట్రికల్ రైట్స్ కు భారీ డిమాండ్.. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ చేతికి హక్కులు

Shambhala Movie: వెర్సటైల్ యాక్టర్ ఆది సాయి కుమార్ హీరోగా  నటిస్తున్న సూపర్ నేచురల్ థ్రిల్లర్ ‘శంబాల : ఎ మిస్టికల్ వరల్డ్’. షైనింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై రాజశేఖర్ అన్నభిమోజు, మహీధర్ రెడ్డి నిర్మించారు.  యగంధర్ ముని డైరెక్ట్ చేశారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన కంటెంట్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇక రిలీజ్ కు దగ్గర పడటంతో ఈ సినిమా థియేట్రికల్ రైట్స్ కు భారీ డిమాండ్ ఏర్పడింది. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ ఈ చిత్ర హక్కులను కైవసం చేసుకుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 18, 2025, 10:58 AM IST

Shambhala Movie: ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన ‘కల్కి 2898 ఏడి’ చిత్రంలో ‘శంబాల’ ప్రస్తావన ఉంది. కలియుగంలో కల్కి శంబాల నగరంలో ఉద్భవిస్తారని మన అష్టాదశ పురాణాల్లోని భవిష్య పురాణంతో పాటు భాగవతంలో ఉంది. ఇపుడు అదే శంబాల నగరం నేపథ్యంలో ఏకంగా ఓ సినిమా తెరకెక్కించారు. ఆది సాయి కుమార్ హీరోగా నటించారు. ఇప్పటికే విడుదైలన ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రచార చిత్రాలకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ చిత్రంలో ఆది సాయి కుమార్ హీరోగా నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో  అర్చన అయ్యర్, స్వసిక, రవివర్మ, మధునందన్, శివ కార్తీక్ నటించారు.  ఇప్పటికే ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన బిజినెస్ పూర్తైంది. అయితే ఈ చిత్రంపై ఉన్న క్రేజ్, బజ్, డిమాండ్ మేరకు ఫ్యాన్సీ రేటుకే మేకర్స్ అమ్మేశారు. 

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..

 ‘శంబాల’ నుంచి ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన ప్రతీ కంటెంట్ ఆడియెన్స్‌లో క్యూరియోసిటీ పెంచేసాయి. ఇక సోషల్ మీడియాలో అయితే శంబాల మేకింగ్ వీడియో, టీజర్, ట్రైలర్ ఇలా అన్నీ కూడా ట్రెండ్ లో నిలిచాయి. ఇక డిసెంబర్ 25 రాబోతోన్న ‘శంబాల’ బ్లాక్ బస్టర్ అని ట్రేడ్ సర్కిళ్లలో బలంగా వినిపిస్తూన్న మాట. దీనికి తగ్గట్టుగా భారీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థలు ‘శంబాల’ని అన్ని ఏరియాల్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి.

నైజాం ఏరియాలో మైత్రి, ఏపీ, సీడెడ్ ఏరియాలో ఉషా పిక్చర్స్ ‘శంబాల’ మూవీని భారీ ఎత్తున డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి. ఇక ఓవర్సీస్‌లో సైతం ఈ చిత్రాన్ని గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఓవర్సీస్ బాధ్యతల్ని మూన్ షైన్ సినిమాస్ తీసుకుంది. ఇక కర్ణాటకలో ఈ సినిమాను కుమార్ బెంగళూర్ ఫిల్మ్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయబోతుంది. ఇప్పటికే ‘శంబాల’ క్రేజ్‌ను క్యాష్ చేసుకునేందుకు ఓటీటీ సంస్థలో ఆహా పోటీ పడి భారీ రేటుకు ఈ సినిమా రైట్స్ ను దక్కించుకుంది. ఇక శాటిలైట్ విషయంలో జీ నెట్‌వర్క్ ముందుండి హక్కులను కైవసం చేసుకుంది.   సినిమా రిలీజ్ కు  ముందే నిర్మాతలు టేబుల్ ప్రాఫిట్స్‌లో ఉండటం విశేషం.

నిర్మాతలు రాజశేఖర్ అన్నభీమోజు, మహీధర్ రెడ్డి ఈ సినిమా నిర్మాణంలో ఎక్కడా రాజీ పడకుండా భారీ బడ్జెట్‌తో హై క్వాలిటీతో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఈ మూవీని విజువల్ వండర్‌‌గా, సినిమాటిక్ ఎక్స్‌పీరియెన్స్ ఇచ్చేలా అద్భుతమైన దృశ్య కావ్యంగా తెరకెక్కించారు. ప్రవీణ్ కె బంగారి అందించిన ఆకర్షణీయమైన విజువల్స్, శ్రీచరణ్ పాకాల స్వరపరిచిన అద్భుతమైన నేపథ్య సంగీతం హైలెట్ గా నిలవనున్నాయి. పాన్ ఇండియన్ స్థాయిలో రాణించగల ఈ చిత్రాన్ని డిసెంబర్ 25న ప్రేక్షకుల ముందకు రానుంది.  

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

