  • Shambhala: ‘శంబాలా’ ఇప్పటి వరకు తెలుగు తెరపై రాని కాన్సెప్ట్ తో వస్తోంది...నిర్మాతల కాన్ఫిడెన్స్..

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 21, 2025, 09:56 AM IST

Shambhala: ‘శంబాలా’ ఇప్పటి వరకు తెలుగు తెరపై రాని కాన్సెప్ట్ తో వస్తోంది...నిర్మాతల కాన్ఫిడెన్స్..

‘శంబాల’ ప్రభాస్ హీరోగా యాక్ట్ చేసిన  ‘కల్కి 2898 ఏడి’ సినిమాలో ‘శంబాల’ ప్రస్తావన ఉంది. కలియుగాంతంలో కల్కి ఇక్కడే పుట్టి దుష్ట శిక్షణ..శిష్ట రక్షణ చేస్తాడని మన పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఇపుడు అదే ‘శంబాల’ టైటిల్ తో ఆది సాయి కుమార్ హీరోగా ఓ సినిమా తెరకెక్కింది. ఈ నెల 25న విడుదల కాబోతుంది.  ఇప్పటికే బయటకు వచ్చిన  ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రచార చిత్రాలకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ చిత్రంలో ఆది సాయికుమార్ తో పాటు  అర్చన అయ్యర్, స్వసిక, రవివర్మ, మధునందన్, శివ కార్తీక్ లీడ్ రూల్స్ లో నటించారు. శ్రీ చరణ్ పాకాల మ్యూజిక్ అందించారు. 

ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ వినగానే మీకు నచ్చింది ఏంటి? 
స్క్రిప్ట్ కన్నా ముందు స్టోరీ. కథ బాగా నచ్చడంతో డివోషనల్, హారర్ ఎలిమెంట్స్ కనెక్ట్ కావడంతో వెంటనే  రంగంలోకి దిగిపోయాము.  ముందుగా ఆది సాయి కుమార్ తో వేరే కథతో ఓ సినిమా తెరకెక్కిద్దామనుకున్నాము. కానీ, ఇంతలో ఈ కథ రావడంతో  ఆది సాయి కుమార్ తో ఈ సినిమాను పూర్తి చేశాము. 

బడ్జెట్ పరంగా ఎలా ముందుకెళ్లారు? 
‘శంబాల’ ఈ రేంజ్ గా జనాల్లోకి వెళుతుందని ఎక్స్ పెక్ట్ చేయలేదు. మొదట కొంచెం బడ్జెట్ తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ ఆ తర్వాత బడ్జెట్ పెంచి హై క్వాలిటీతో ఈ చిత్రాన్ని  ఫినిష్ చేశాము. ఈ కథ బాగా వర్కవుట్ అవుతుందని నమ్మి, ఈ కథను నమ్మి డబ్బులను పెట్టాము.  

కంటెంట్ పరంగా ఎలా ఉంది? 
స్టోరీ పరంగా చూస్తే టోటల్ డిఫరెంట్ ‘శంబాల’. ఏ సినిమాతో దీనికి పోలిక లేదు. సినిమాకు బలం కథనే.  

శ్రీ చరణ్ పాకాల మ్యూజిక్ గురించి ఏమంటారు? 
శ్రీ చరణ్ పాకాల సంగీతం మా సినిమాకు పెద్ద అసెట్. విజువల్ తో పాటు  సంగీతం బాగా వచ్చింది. ఈ జోనర్ కి బాగా సెట్ అయ్యారు. 

శంబాలా టైటిల్ పెట్టడానికి రీజన్? 
కల్కిలో వచ్చిన తరువాత శంబాలా అనేది అందరికీ తెలిసింది. శంబాలాకి ఓ మీనింగ్ ఉంది. శంబాలా ప్లేస్ ఏంటి? దాని మీనింగ్ ఏంటి? అనేది ఈ సినిమాలో కనిపిస్తుంది. 
 
అన్ని సినిమాల్లో శంబాలా సినిమా ఎందుకు ప్రత్యేకం? 
మా సినిమాలో హారర్ తో పాటు సస్పెన్స్, ఎమోషన్స్ కలగలిపి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.. మైత్రి వాళ్ళు మా సినిమాను రిలీజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అది కూడా పాజిటివ్. హీరో, హీరోయిన్స్ తో పాటు సినిమాలో అన్ని పాత్రలకు ప్రాముఖ్యత ఉంది. 

ఇప్పటివరకు ఎంతవరకు సేఫ్ జోన్ లోకి వచ్చారు? 
ఇప్పటికే జరిగిన బిజినెస్ తో ఈ సినిమా టేబుల్ ప్రాఫిట్స్ లోకి వచ్చేసింది. శాటిలైట్, ఓటీటీ రైట్స్ ద్వారా 80 శాతం రికవరీ అయింది.  ఇంకో 20 శాతం రికవరీ బ్యాలెన్స్ అంతే. థియేట్రికల్ రన్ తో లాభాల్లోకి వస్తామనే కాన్ఫిడెన్స్ మాలో ఉంది. 

ఆది మార్కెట్ తెలుగులోనే కాకుండా హిందీలో కూడా మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది, శంబాలాకు ఎలా ఉంది? 
ఎస్, శంబాలాకు ముఖ్యంగా హిందీలో  మంచి ఆఫర్స్ వచ్చాయి. నార్త్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కూడా చేయడానికి ప్లాన్ చేశాము. తెలుగులో రిలీజ్ అయిన వారం రోజుల్లో శంబాలా హిందీ రిలీజ్ చేస్తున్నాము. 

ఇండస్ట్రీలో మీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటి? 
మాకు అంతకుముందే ఇండస్ట్రీతో అనుబంధం ఉంది. పెద్ద సినిమాల వీడియో డీవీడీస్ హక్కులు మా వద్ద ఉండేవి. అలాగే ఓవర్సీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ గా పని చేసిన అనుభవం ఉంది.      

దర్శకుడిపై మీ అభిప్రాయం ఏంటి? 
ఆయన షార్ట్ మేకింగ్, స్టోరీ టెల్లింగ్ తెగ నచ్చేసాయి. ఇప్పటికే ఈ సినిమా థియేటర్ లో ఎలా ఉంటుందో చూశాము. చాలా బాగా వచ్చింది. మొదటి, రెండో షెడ్యూల్ తర్వాత చిత్ర బృందానికి ఆత్మ విశ్వాసం పెరిగింది. అన్ని ఎలిమెంట్స్ తో చాలా బాగా అవుట్ పుట్ ఇచ్చారు.

శంబాలా సినిమాకు సీక్వెల్ ఉంటుందా? 
ఫస్ట్ పార్ట్ అయితే ప్రాపర్ గా ఎండ్ చేశాము. సెకండ్ పార్ట్ కోసం స్మాల్ లీడ్ ఇచ్చాము. కొంచెం క్యూరియాసిటీ ఉండేలా ఎండ్ చేసాము. దాని గురించి మళ్లీ ఆలోచిస్తాము. 

OTT బిజినెస్ ఎలా ఉంది? 
OTT, శాటిలైట్ రైట్స్ సినిమా రిలీజ్ కి ముందే క్లోజ్ అయ్యాయి. మా సినిమాకు మంచి డిమాండ్ వచ్చింది. ఈ సినిమా చూసి నచ్చి ఆహా వాళ్ళు శంబాలా  ఓటీటీ రైట్స్ తీసుకున్నారు. థియేట్రికల్ రిలీజ్ కొంచెం చాలెంజింగ్ అనిపించింది. మైత్రి వాళ్ళు నైజాం రైట్స్ తీసుకున్నారు. ఏపీ, సీడెడ్ ఉషా పిక్చర్స్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు. 

మీ తర్వాతి సినిమాలు ఏంటి? 
ప్రస్తుతం సెలెక్టెడ్ సినిమాలతో ముందుకెళ్తున్నాం. సినిమా డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ కూడా కంటిన్యూ చేస్తున్నాము. 

