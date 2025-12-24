English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Shambhala Review: 'శంబాల' మూవీ రివ్యూ.. ఆది సాయికుమార్ హిట్ అందుకున్నట్టేనా..!

Shambhala Movie Review: ఆది సాయికుమార్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘శంబాల’ ఎ మిస్టికల్ వరల్డ్ అనేది ట్యాగ్ లైన్. వరుస ఫ్లాపుల్లో ఉన్న ఈ సినిమాపై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. యుగంధర్ ముని దర్శకత్వం వహించారు.  మరి ఈ చిత్రంతో ఆది సాయికుమార్  సక్సెస్ అందుకున్నాడా ? లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం..

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 25, 2025, 12:56 PM IST

Shambhala Review: ‘శంబాల’ మూవీ రివ్యూ.. ఆది సాయికుమార్ హిట్ అందుకున్నట్టేనా..!

కథ విషయానికొస్తే..

శంబాల అనే వెయ్యేలా హిస్టరీ ఉన్న ఓ గ్రామంలో జరిగే కథ ఇది. అంతరిక్షంలో ఓ ఉల్క ఆకాశం నుంచి ఈ గ్రామంలోపడుతుంది. ఉల్కల గురించి, ఖగోళ విషయాల గురించి తెలియని ఆ ఊరి ప్రజలు..బండ భూతం అని పిలుస్తుంటారు. ఉల్క పడిన ఆ గ్రామంలో కొన్ని అనుకోని సంఘటనలు జరుగుతుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆ ఊర్లో ఆవు పాలు పితికితే రక్తం వస్తుంది. దీంతో ఆ జన భయానికి గురవుతారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆ ఊర్లో జరిగే విచిత్ర సంఘటనలు వెనక విక్రమ్ (ఆది సాయికుమార్) శంబా గ్రామానికి వెళతారు. నిజంగా శంబాలలో జరిగే సంఘటనలకు, ఉల్కలకు ఉన్న సంబంధం ఏమిటి..? ఆ ఊర్లో జరగుతున్న సంఘటనలను విక్రమ్ చేధించాడా లేదా ఇంతకీ ఏం జరిగిందనేది తెరపై చూడాల్సిందే. 

కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..

‘శంబాల’ రెబల్ స్టార్ కథానాయకుడిగా నటించిన  ‘కల్కి 2898 ఏడి’ సినిమాలో ‘శంబాల’ ప్రస్తావన ఉంది. కలియుగాంతంలో శ్రీ మహావిష్ణువు కల్కి  అవతారం ఇక్కడే పుట్టి దుష్ట శిక్షణ..శిష్ట రక్షణ చేస్తాడని మన పురాణాలు ఘోషిస్తున్నాయి. ఇపుడు అదే ‘శంబాల’ టైటిల్ తో ఆది సాయి కుమార్ హీరోగా దర్శకుడు యుగంధర్ ముని రాసుకున్న కథ ఆకట్టుకుంది. ఫస్ట్ మూవీతోనే మంచి మార్కులు కొట్టేశాడు దర్శకుడు. కమర్షియల్ అంశాలను చూపిస్తూనే ప్రేక్షకులను మరో లోకంలో తీసుకెళ్లాడు. సినిమాలో ఉల్క ఉదంతం.. ఆ తర్వాత ఊర్లో జరుగుతున్న సంఘటనల వెనక ఏముందనేదానిపై ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి హీరో రంగ ప్రవేశం చేయడం.. ఇంటర్వెల్ ట్విస్ట్ తో నెక్ట్స్ ఏం జరగబోతుందనేదానిపై ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేశాడు. సినిమాలో ఎమోషన్ సీన్స్ బాగున్నాయి. ప్రీ క్లైమాక్స్ తో సినిమాను నిలబెట్టాడు. క్లైమాక్స్ మాత్రం ఓ మోస్తరుగా ఆకట్టుకుంటుంది. సీక్వెల్ కు లీడ్ అందించాడు. 

ఈ చిత్రానికి శ్రీ చరణ్ పాకాల అందించిన బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ బాగుంది. సినిమాకు ప్రధాన బలం. ప్రవీణ్ బంగారి సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. నిర్మాణ విలువలు అదిరిపోయాయి. గ్రాఫిక్స్ విషయంలో ఇంకాస్త శ్రద్ధ పెడితే బాగుంటాయి.  

నటీనటుల విషయానికొస్తే..
ఆది సాయికుమార్ తన యాక్టింగ్ మెప్పించాడు. మంచి ఈజ్ తో మెప్పించాడు. హీరోగా అతని కమ్ బ్యాక్ మూవీ అని చెప్పాలి. విక్రమ్ పాత్రలో అదరగొట్టేసాడు. యాక్షన్ తో పాటు ఎమోషనల్ సీన్స్ లో రాణించాడు. హీరోయిన్ అర్చనా అయ్యర్ క్యూట్ లుక్స్ తో ఆకట్టుకుంది. మిగిలిన పాత్రల్లో నటించిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు. ఊరి సర్పంచ్ కొడుకు పాత్రలో శివ కార్తీక్ తన నటనతో ఆకట్టుకున్నాడు.

పంచ్ లైన్.. థ్రిల్ ఎలిమెంట్స్ తో ఎంగేజ్ చేసే ‘శంబాల’..

రేటింగ్: 3/5

