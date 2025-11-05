English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Shamim Akbar Alli: ముస్లిం హీరోయిన్‌ని చేయి పట్టుకొని లాగిన ఆటో డ్రైవర్..కన్న కూతురి ముందే బలవంతంగా..!

Shamim Akbar Alli Auto Incident: బాలీవుడ్ నటి షమీమ్ అక్బర్ ప్రస్తుతం వార్తల్లో నిలిచారు. తనను ఒక ఆటో డ్రైవర్ లైంగికంగా వేధించాడని ఆ నటి వెల్లడించింది. తాను ఆటో దిగేలోపే ఆ డ్రైవర్ అకస్మాత్తుగా తన కుడి చేయి పట్టుకున్నాడని ఆమె చెప్పింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 5, 2025, 09:00 AM IST

Shamim Akbar Alli: ముస్లిం హీరోయిన్‌ని చేయి పట్టుకొని లాగిన ఆటో డ్రైవర్..కన్న కూతురి ముందే బలవంతంగా..!

Shamim Akbar Alli Auto Incident: బాలీవుడ్ నటి షమీమ్ అక్బర్ అలీపై జరిగిన ఒక షాకింగ్ సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. పట్టపగలు ఒక ఆటో డ్రైవర్ ఆమెను లైంగికంగా వేధించాడని తెలిపింది. ఆ సంఘటన జరిగినప్పుడు తన 5 ఏళ్ల కుమార్తె కూడా తనతోనే ఉందని నటి వెల్లడించింది. నిందితుడైన రిక్షా డ్రైవర్ పై ఆమె ఫిర్యాదు చేసింది. దీని గురించి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

విషయం ఏమిటి?
"ఇన్ ది మంత్ ఆఫ్ జూలై" సినిమాలో నటించిన ప్రముఖ నటి షమీమ్ అక్బర్ అలీ మిడ్-డేతో మాట్లాడుతూ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. ఒక ఆటోరిక్షా డ్రైవర్ తనతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడని ఆమె చెప్పింది. ఈ సంఘటన నవంబర్ 1వ తేదీ మధ్యాహ్నం జరిగింది. షమీమ్ అక్బర్ మాట్లాడుతూ.. మధ్యాహ్నం 2:45 గంటల ప్రాంతంలో తన కూతురిని పాఠశాల నుండి తీసుకురావడానికి వచ్చి ఆటోరిక్షా డ్రైవర్‌ను ఆపమని చెప్పినప్పుడు.. అతను చిరాకుపడి ఆమెను దుర్భాషలాడడం ప్రారంభించాడని చెప్పారు. అతను తొందరపడి నటిని ఛార్జీలు అడిగాడు. షమీమ్ తాను తొందరలో ఉన్నానని, అందుకే తన కూతురిని తీసుకొని అదే రిక్షాలో ఎక్కి, ఆమెను ఇంటికి దింపమని డ్రైవర్‌ను కోరింది. 

తన ఇంటి గేట్ చేరుకునే సమయానికి పరిస్థితులు తీవ్రమయ్యాయని నటి వివరించింది. తన కూతురు ఫౌంటెన్ ఏరియాకు కొద్ది దూరం తీసుకెళ్లమని అడిగింది. కానీ షమీమ్ నిరాకరించి, తాను వేరే ఆటో తీసుకుంటానని చెప్పింది. ఆమె
ఆటో దిగేలోపు, డ్రైవర్ అకస్మాత్తుగా కోపంగా మారి ఆమె కుడి చేతిని పట్టుకుని గట్టిగా తిప్పాడని చెప్పింది. ఇది జరిగినప్పుడు ఆమె కూతురు అక్కడే ఉంది. 

ఈ విషయంపై నటి పోలీస్ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదు చేసింది. పోలీసులు ఆటో రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్‌ను కూడా గుర్తించి ప్రస్తుతం ఈ విషయంపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. నటి షమీమ్ అక్బర్ అలీ వృత్తి పరంగా, ఆమె ప్రస్తుతం సినిమాలకు దూరంగా ఉంది. అయితే, ఆమె అభిమానుల కోసం సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంది. 

