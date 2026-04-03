Biker Review:‘బైకర్’ మూవీ రివ్యూ.. శర్వానంద్ మరో హిట్ కొట్టినట్టేనా..!

గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా సాలిడ్ హిట్ లేని శర్వానంద్ ఈ యేడాది సంక్రాంతికి ‘నారీ నారీ నడుమ మురారి’ సినిమాతో మంచి కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చాడు. క్లీన్ ఫ్యామిలీ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను అలరించింది. ఈ మూవీ ఇచ్చిన సక్సెస్ తో తాజాగా ‘బైకర్’ అంటూ పూర్తి కమర్షియల్ మాస్ మూవీ చేశాడు. డాక్టర్ రాజశేఖర్ ఈ సినిమాలో నటించడంతో ఈ చిత్రంపై అంచనాలు పెరిగాయి. మరి ఆ ఎక్స్ పెక్టేషన్స్ ను బైకర్ మూవీ రీచ్ అయిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
వికాస్ నారాయణ్ అలియాస్ విక్కీ (శర్వానంద్) ఓ మోటో క్రాస్ రేసర్. చిన్నప్పటి నుంచే అతని తండ్రి సునీల్ నారాయణ్ (డాక్టర్ రాజశేఖర్) అతన్ని మంచి రేసర్ గా శిక్షణ పొందుతాడు. బైక్స్ ను ఫాస్ట్ గా నడిపించడంలో ఆరితేరిపోతాడు. తండ్రి కూడా అతన్ని గొప్ప రేసర్ గా రాణిస్తాడని ఆశిస్తాడు. సడెన్ గా విక్కీ రేసింగ్ వదిలేస్తాడు. దీంతో అతని తండ్రి తీవ్రంగా క్షోభ పడతాడు. అతను బైక్ రేసింగ్ ఒదిలేడానికి గల కారణాలు ఏమిటి..? అనన్య (మాళవిక నాయర్)తో అతని కి ఉన్న రిలేషన్ ఏమిటి ? రేసింగ్ కు పులిస్టాప్ పడ్డాకా వికాస్ నారాయణ్ జీవితంలో ఎలాంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి.. మరి తండ్రి ఆశయాన్ని నెరవేర్చాడా అనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
తెలుగులో రొటీన్ కథలు కాకుండా ఇలాంటి రేసింగ్ నేపథ్యంలో వచ్చిన చిత్రాలు తక్కువే. ఇలాంటి వాటిని హ్యాండిల్ చేయడం అంటే అంత ఈజీ కాదు. ముఖ్యంగా తండ్రి తన కుమారుడు మంచి బైక్ రేసర్ కావాలని కలలు కంటాడు. దీని కోసం కుమారుడిని చిన్నప్పటి నుంచే ఎంతో ట్రెయిన్ చేస్తాడు. దీనికి సంబంధించిన విజువల్స్ పరంగా దర్శకుడి టేకింగ్ ను మెచ్చుకొని తీరాల్సిందే. అంతేకాదు ఈ పాత్ర కోసం శర్వానంద్ ను మౌల్డ్ అయిన విధానం కూడా ఆకట్టుకుంటుంది. ముఖ్యంగా దర్శకుడు ఈ సినిమాను తండ్రీ కొడుకులుగా ఎమోషనల్ డ్రామాగా మలిచడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. ఈ సినిమాకు రాజశేఖర్ నటన వెన్నుముకగా నిలిచింది. డాక్టర్ రాజశేఖర్ ఇమేజ్ కు తగ్గ పాత్ర అనే చెప్పాలి. అంతేకాదు ఇందులో ఫస్ట్ హాఫ్ ఫ్యామిలీ డ్రామా... ఎమోషన్ అన్ని గుండెలను పిండేస్తాయి. ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ ఈ మధ్యకాలంలో ఏ సినిమాలో రాలేదు. దర్శకుడు రేసింగ్ సీన్స్ మలిచిన విధానం బాగున్నాయి. హీరోయిన్ తో లవ్ ట్రాక్ బోరింగ్ ఉన్నా.. కథకు ఇదే కీలకం. ప్రతి ఒక్క తండ్రీ కొడుకు కనెక్ట్ అయ్యేలా రూపొందించాడు దర్శకుడు. క్లైమాక్స్ లో ప్రేక్షకులు భావోద్వేగానికి గురికావడం పక్కా. రాజశేఖర్, శర్వానంద్ ల మధ్య వచ్చే సీన్స్ ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేస్తాయి. జిబ్రాన్ అందించిన నేపథ్య సంగీతం బాగుంది. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. ఓవరాల్ గా తండ్రి కొడుకుల ఎమోషనల్ డ్రామా. ఈ వారం ప్రేక్షకులు తప్పక చూడాల్సిన సినిమా.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
డాక్టర్ రాజశేఖర్ తన నటనతో కట్టిపడేసాడు. శర్వానంద్ తో చేసిన సీన్స్ తో ఎమోషనల్ గా కనెక్ట్ అవుతారు. ఈ సినిమా తర్వాత రాజశేఖర్ ఫుల్ బిజీగా మారడం పక్కా అని చెప్పొచ్చు. ఓ రకంగా ఈ సినిమాలో హీరో పాత్ర అని చెప్పాలి. కథతో పూర్తిగా ట్రావెల్ అయ్యే పాత్ర. శర్వానంద్ ఈ సినిమా కోసం చాలా ఎక్కువగానే కష్టపడ్డాడు. పాత్ర కోసం తనను తాను మలుచుకున్న విధానాన్ని మెచ్చుకుని తీరాల్సిందే. ఎమోషన్ సీన్స్ లో అతని నటన ఆకట్టుకుంటుంది. మాళవిక నాయర్ తన పాత్రకు న్యాయం చేసింది. సెటిల్డ్ పర్ఫామెన్స్ చేసింది. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు.
ప్లస్ పాయింట్స్
రాజశేఖర్, శర్వానంద్ ల పోటా పోటీ నటన
ఎమోషన్
ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్
మైనస్ పాయింట్స్
హీరో, హీరోయిన్స్ లవ్ ట్రాక్
ఫస్ట్ హాఫ్ ల్యాగ్
పంచ్ లైన్.. ‘బైకర్’.. ఆకట్టుకునే తండ్రీ కొడుకుల ఎమోషనల్ యాక్షన్ డ్రామా..
రేటింగ్: 3.25/5
