Baa Baa Black Sheep Teaser: బా బా బ్లాక్ షీప్‌ మూవీ టీజర్‌ను స్టార్ హీరో శర్వానంద్ విడుదల చేసి.. మేకర్స్‌కు అభినందనలు తెలిపారు. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో ఈ సినిమా బిజీగా ఉండగా.. త్వరలోనే ఆడియన్స్‌ ముందుకు తీసుకురానున్నారు.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Jan 24, 2026, 05:28 PM IST

Baa Baa Black Sheep Teaser: న్యూ ఏజ్ క్రైమ్ కామెడీ అంటూ ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు వచ్చేస్తుంది ‘బా బా బ్లాక్ షీప్’ మూవీ. గుణి మంచికంటి దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రాన్ని చిత్రాలయం స్టూడియోపై వేణు దోనేపూడి నిర్మించారు. టిను ఆనంద్, ఉపేంద్ర, జార్జ్ మరియన్, అక్షయ్ , విష్ణు, రాజారవీంద్ర, కార్తికేయ, విస్మయశ్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. అనుకోకుండా జరిగిన ఓ ఘటన ఆరుగురి జీవితాలను ఎలా మార్చేసిందనే డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్‌తో తెరకెక్కింది. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన టీజర్‌న స్టార్ హీరో శర్వానంద్ విడుదల చేశారు. టీజర్‌ను చూసి.. మూవీ యూనిట్‌ను అభినందించారు.  

Add Zee News as a Preferred Source

టీజ‌ర్‌ విషయానికి వస్తే.. చెప్పుకోడానికి ఇది మామూలు క‌థ కాదు. అండ పిండ బ్ర‌హ్మాండాల‌ను కూడా అల్లాడించే క‌థ అంటూ మొదలు పెట్టారు. ఈ డైలాగ్‌కు కౌంటర్‌గా ‘ఏం చెప్పాల‌నుకుంటున్నారో కాస్త క్లారిటీగా చెప్ప‌వా’ అంటూ మరో డైలాగ్‌ను పేల్చారు. గ‌న్ ఫైరింగ్‌ సీన్స్.. కార్ చేజింగ్ సీన్స్‌తో టీజర్ ఇంట్రెస్టింగ్‌గా కట్ చేశారు. జాన్ షెల్లీ హిట్లర్ డాన్‌ పాత్ర‌లో ఉపేంద్ర లిమాయే ఎంట్రీ అదిరిపోయింది. బాక్స్ అండ్ గన్ చుట్టూ టీజర్ సాగింది. గన్ కోసం మాఫియా డాన్ ఎందుకు వెతుకుతున్నాడు..? ఆ బాక్స్‌ ఎవరి దగ్గర ఉంది..? అందులో ఏముంది..? అంటూ ఇంట్రెస్ట్‌ను క్రియేట్ చేశారు. 

 

టీజర్ రిలీజ్ సందర్భంగా ప్రొడ్యూసర్ వేణు దోనేపూడి మాట్లాడుతూ.. సినిమా చిత్రీకరణ అంతా మేఘాలయ రాష్ట్రంలో జరిగిందని.. చిరపుంజి వంటి సూపర్బ్ లొకేష‌న్స్‌లోనూ షూట్ చేశామని తెలిపారు. అతి త‌క్కువ రోజుల్లోనే ప‌క్కా ప్లానింగ్‌తో మూవీని కంప్లీట్ చేశామన్నారు. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుగుత్నాయని.. త్వరలోనే విడుదల తేదీని అనౌన్స్ చేస్తామని వెల్లడించారు. ఈ మూవీకి అజయ్ అబ్రహం జార్జ్ సినిమాటోగ్రాఫ‌ర్‌గా పని చేశారు. స్టీఫెన్, ఆనంద్ మ్యూజిక్ అందించారు. 

టెక్నీకల్ టీమ్: 

==> బ్యానర్ : చిత్రాలయం స్టూడియోస్
==> ప్రొడ్యూసర్ : వేణు దోనేపూడి
==> డైరెక్టర్ : గుణి మంచికంటి
==> ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూస‌ర్‌: శ‌్వేత దోనేపూడి
==> మ్యూజిక్ : స్టీఫెన్, ఆనంద్
==> ఆర్ట్ : సాహి సురేష్
==> ఎడిటింగ్ : విజయ్ ముక్తవరపు
==> కెమెరామెన్ : అజయ్ అబ్రహం జార్జ్
==> కో డైరెక్టర్ : కిషోర్
==> కాస్ట్యూమ్స్ : ప్రియాంక
==> కొరియోగ్రఫీ : జెడి. మాస్టర్
==> యాక్షన్స్ :  వింగ్ చున్ అంజి
==> PRO : మోహన్ తుమ్మల

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Baa Baa Black SheepBaa Baa Black Sheep MovieBaa Baa Black Sheep UpdatesBaa Baa Black Sheep Teaser

