Shatak: RSS వందేళ్ల ప్రస్థానంపై ‘శతక్’ మూవీ.. ఆసక్తి రేకిస్తోన్న ట్రైలర్.. ఈ నెల 20న విడుదల..

Shatak: ఇప్పటి వరకు వెండితెరపై పలువురు జీవితాలతో పాటు మన దేశంలో జరిగిన సంఘటనల ఆధారంగా పలు చిత్రాలు తెరకెక్కాయి.కానీ స్వాతంత్య్రం రాకముందు.. పుట్టిన ఆర్ఎస్ఎస్ రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ వందేళ్ల ప్రస్థానంపై ‘శతక్’ మూవీ తెరకెక్కింది. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ సినిమా టీజర్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. తాజాగా ఈ సినిమా ట్రైలర్ కు సోషల్ మీడియాలో జాతీయ వాదుల నుంచి మంచి మద్దతు లభిస్తుంది.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 13, 2026, 10:09 AM IST

Shatak Trailer Talk: మన దేశంలో స్వాతంత్య్రం రాక పూర్వం.. హిందూ సమాజ సంఘటన కోసం డాక్టర్ కేశవ్ బలిరామ్ హెడ్గేవార్ 1925 సెస్టెంబర్ 25న  విజయ దశమి పర్వదినాన  నాగ్ పూర్ ో ఐదుగురు సభ్యులతో  ప్రారంభమైన ఆర్ఎస్ఎస్ ఇంతింతై వటుడింతై అన్నట్టుగా దేశ వ్యాప్తంగా శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించింది. అంతేకాదు ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ఆర్గనైజేషన్ గా పేరు పొందింది. భారత మాత సేవ కోసం పనిచేయాలనుకునే అభిమానం ఉన్న ప్రతి భారతీయుడు ఇందులో సభ్యులుగా చేరవచ్చు. ఇందులో చేరేవాళ్లకు ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి ఐడెండిటీ  కార్డు ఉండదు. ముందు దేశం అన్నదే ఆర్ఎస్ఎస్ మోటివ్. దేశాన్ని సరైన దిశా నిర్దేశంలో నడిపించాలనే కోణంలో ఆర్ఎస్ఎస్ శాఖ ప్రారంభమైంది. గతేడాదితో వందేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా దాని ప్రస్థానాన్ని వివరిస్తూ ‘శతక్’ పేరుతో  సినిమాను తెరకెక్కించారు.

ముఖ్యంగా డాక్డర్ జీ .. ఆర్ఎస్ఎస్ స్థాపించడానికి గల కారణాలు.. అప్పటి పరిస్థితులతో పాటు దాని సిద్ధాంతాలతో పాటు అది  నిర్వహించే సామాజిక కార్యక్రమాలతో పాటు సంస్థాగత నిర్మాణాన్ని ఈ సినిమాలో చూపించనున్నారు. ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరి 20న విడుదల కాబోతుంది. మన దేశంలో దేశం కోసం, ధర్మం కోసం పనిచేసే అతిపెద్ద సంస్థ. ముఖ్యంగా ఆర్ఎస్ఎస్ ట్రైలర్ విడుదల చేశారు. ముఖ్యంగా స్వాతంత్య్రానికి పూర్వం.. స్వాతంత్య్రం తర్వాత గాంధీజీ హత్య సమయంలో ఆర్ఎస్ఎస్ పై నిషేధం విధించడం.. ఆపై నెహ్రూ .. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా పరేడ్ లో ఆర్ఎస్ఎస్ కు చోటు కల్పించడం వంటి ఇతివృత్తాలతో ఈ సినిమా ఉండనుంది.డాక్టర్ జీ, గురూజీ నుంచి ప్రస్తుత మోహన్ భగవత్ ఎలా ఆర్ఎస్ఎస్ ను ఎలా ముందుకు నడిపించారనేది ఈ సినిమాలో అద్భుతంగా చూపించబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది. ఈ సినిమాలో పెద్దగా గుర్తింపు లేని థియేటర్ ఆర్టిస్ట్స్ నటించినట్టు తెలుస్తుంది. అందురు పాత్రల్లో జీవించినట్టు ట్రైలర్ ను చూస్తే తెలుస్తుంది.  

మరోవైపు ఇందిరా గాంధీ విధించిన అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సంఘ్ ఎలాంటి ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొంది. ఆ తర్వాత రామ మందిర ఉద్యమంతో పాటు వందేళ్లు పూర్తి చేసుకునే వరకు ఎలాంటి విపత్కర పరిస్థితులను ఫేస్ చేసి నిలబడిన సంఘ్ వందేళ్ల ప్రస్థానం గురించి అందిరికి తెలియాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఈ సినిమాను రూపొందించారు. ముఖ్యంగా ఆనాటి కాలాన్ని ప్రతిబింబించేలా ఈ సినిమా ప్రతి ఫేమ్ ఆకట్టుకునేలా ఉంది.  ఈ సినిమాకు అనిల్ డి అగర్వాల్ కథ సమకూర్చక.. ఆశిష్ మాల్ డైరెక్ట్ చేశారు.ఈ చిత్రాన్ని వీర్ కపూర్, ఆశిష్ తివారీ నిర్మించారు. ఈ చిత్రం ఈ నెల 20న విడుదల కాబోతుంది. ఒక రోజు ముందు ప్రీమియర్స్ ప్రదర్శించనున్నారు.

