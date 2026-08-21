/Shavukaru Janaki: సినీ పరిశ్రమ దిగ్భ్రాంతి.. దిగ్గజ నటి షావుకారి జానకి కన్నుమూత

Shavukaru Janaki Passes Away: దక్షిణ చిత్ర పరిశ్రమలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. వందల సినిమాలు చేసి దక్షిణాది ప్రేక్షకులను అలరించిన దిగ్గజ నటి షావుకారు జానకి (94) కన్నుమూశారు. వృద్ధాప్య సమస్యలతో బాధపడుతూ తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురయిన ఆమె కొన్ని రోజుల కిందట చెన్నైలోని కావేరి ఆసుపత్రిలో చేరారు. చికిత్స పొందుతూ శుక్రవారం మధ్యాహ్నం ఆమె తుదిశ్వాస విడిచారు. కొన్ని దశాబ్దాలపాటు సినీ పరిశ్రమలో అగ్ర హీరోయిన్గా షావుకారు జానకి నటించారు. ఆమె మృతికి దక్షిణాది సీని పరిశ్రమ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసింది. ఆమె మృతికి తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతోపాటు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సంతాపం ప్రకటించారు.
సినిమా పేరునే ఇంటి పేరుగా
ఏడు దశాబ్దాలకు పైగా షావుకారు జానకి సినీ ప్రయాణం చేశారు. కెరీర్ ప్రారంభమే హీరోయిన్గా చేసిన ఆమె అనంతరం ఎన్నో ప్రత్యేక పాత్రల్లో మెప్పించి.. తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ సినీ పరిశ్రమలో ఓ ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పాటుచేసుకున్నారు. పాత తరం.. కొత్త తరాన్ని అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. జీవిత చరమాంకంలో బామ్మ పాత్రలో కూడా షావుకారు జానకి నటించారు. ఆమె మొదటి సినిమా 'షావుకారు' సినిమా పేరునే తన ఇంటి పేరుగా జానకి మార్చుకున్నారు.
అచ్చమైన గోదారమ్మాయి
షావుకారు జానకి అసలు పేరు శంకరమంచి జానకి. అచ్చమైన తెలుగు అమ్మాయి. 1931 డిసెంబర్ 12న ఏపీలోని తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమండ్రిలో జన్మించిన జానకి బాల్యం కళలపై ఆసక్తి ఉండేది. దర్శకుడు ఎల్వీ ప్రసాద్ రూపొందించిన ‘షావుకారు’ (1950) సినిమాతో జానకి సినీ పరిశ్రమలో అరంగేట్రం చేశారు. ఆ సినిమా విజయం సాధించడంతో ఆ సినిమా ‘షావుకారు’ పేరుతోనే షావుకారు జానకిగా గుర్తింపు పొందారు.
తెలుగులో అదే చివరి సినిమా
1950లో మొదలైన ఆమె సినీ ప్రస్థానం 2023 వరకు కొనసాగారు. మొత్తం దాదాపు 400 సినిమాల్లో నటించి ఉంటారు. తెలుగులో ఆమె చివరి చిత్రం అన్నీ మంచి శకునములే. ఎన్టీ రామారావు, అక్కినేని నాగేశ్వర్ రావుతోపాటు తమిళ దిగ్గజం ఎంజీఆర్, శివాజీ గణేశన్ తదితర ప్రముఖ నటులతో షావుకారు చాలా సినిమాలు చేశారు. తెలుగులో ‘రోజులు మారాయి’, ‘కన్యాశుల్కం’, ‘జయం మనదే’, ‘పాండురంగ మహత్యం’, ‘డాక్టర్ చక్రవర్తి’, ‘అక్కాచెల్లెలు’, ‘బడిపంతులు’, ‘సంసారం ఒక చదరంగం’ తదితర చిత్రాలు షావుకారు జానకికి గుర్తింపును తీసుకొచ్చాయి.
నటనకు పురస్కారం
అందం.. అభినయంతో కూడిన షావుకారు జానకి ఎన్నో పురస్కారాలు పొందారు. ఆమె అద్భుత నటనకు భారత ప్రభుత్వం 2022లో అత్యున్నత పౌర పురస్కారాల్లో ఒకటైన పద్మశ్రీని ప్రకటించింది. తమిళనాడు ప్రభుత్వం నుంచి కళైమామణి, కర్ణాటక, ఉమ్మడి ఏపీ ప్రభుత్వ పురస్కారాలతోపాటు నంది అవార్డులు పొందారు. వివిధ సంస్థలు ప్రకటించిన అనేక జీవిత సాఫల్య పురస్కారాలు షావుకారు జానకి అందుకున్నారు.