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Shavukaru Janaki: సినీ పరిశ్రమ దిగ్భ్రాంతి.. దిగ్గజ నటి షావుకారి జానకి కన్నుమూత

Legendary Actress Shavukaru Janaki Passes Away At 94: అందం.. అభినయం కలగబోసి హీరోయిన్‌గా పాత తరాన్ని.. ప్రత్యేక పాత్రల్లో కొత్త తరాన్ని మెప్పించిన అందాల నటి షావుకారి జానకి కన్నుమూశారు. ఆమె మృతితో దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో తీవ్ర విషాదం అలుముకుంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 21, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 03:48 PM IST
Shavukaru Janaki: సినీ పరిశ్రమ దిగ్భ్రాంతి.. దిగ్గజ నటి షావుకారి జానకి కన్నుమూత
Image Credit: Shavukaru Janaki Passes Away

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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