Shilpa Shirodkar:‘జటాధర’ మూవీతో నటిగా రీ ఎంట్రీ ఇస్తున్న మహేష్ బాబు వదిన శిల్పా శిరోద్కర్.. ఫస్ట్ లుక్ తోనే గూస్ బంప్స్..

Shilpa Shirodkar Re Entry with Sudheer Babu Jatadhara: సుధీర్ బాబు, సోనాక్షి సిన్హా లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘జటాధర’. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రచార చిత్రాలకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. తాజాగా ఈ చిత్రంలో మహేష్ బాబు వదిన శిల్పా శిరోద్కర్ నటిగా రీ ఎంట్రీ ఇస్తుంది. తాజాగా ఈమె లుక్ కు సంబంధించి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 3, 2025, 12:20 AM IST

Shilpa Shirodkar Re Entry with Sudheer Babu Jatadhara: సుధీర్ బాబు హీరోగా నటిస్తున్న తొలి సోషియో ఫాంటసీ చిత్రం ‘జటాధర’. తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ప్రచార చిత్రాలతో ఈ సినిమాపై బజ్ ఏర్పడింది. సుధీర్ బాబు చాలా కొత్తగా కనిపించబోతోన్న ఈ మూవీని  ప్రేరణ అరోరా సమర్పణలో సుధీర్ బాబు ప్రొడక్షన్స్ పతాకం నిర్మిస్తోంది. ఈ సినిమాను వెంకట్ కళ్యాణ్ భారీగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు వదిలిన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్ చిత్రంపై  అంచనాలు భారీగా పెరిగాయి. ఈ క్రమంలో ఈ చిత్రం నుంచి శిల్పా శిరోద్కర్ పాత్రకు సంబంధించిన అప్డేట్ ఇచ్చారు.

‘ఖుదా గవా’, ‘మృత్యుదండ్’ బ్రహ్మ, హమ్ వంటి చిత్రాలలో అద్భుతమైన నటనతో అందరినీ ఆకట్టుకున్న శిల్పా శిరోద్కర్ ‘జటాధర’ చిత్రంలోని అద్భుతమైన  నటనతో  ఆకట్టుకోవడం పక్కా అని చెబుతున్నారు సమర్పకులు ప్రేరణ అరోరా అన్నారు. ఈ మేరకు ఆమె మాట్లాడుతూ..  ‘‘జటాధర’లోని శోభ అనే పాత్రలో నటించిన శిల్పా శిరోద్కర్‌కు అవార్డు  వస్తాయని ఎంతో నమ్మకంగా చెబుతున్నారు.  ఇందులో శక్తివంతమైన పాత్రలో కనిపించబోతున్నట్టు సమాచారం. ఈ సినిమాతో మహేష్ బాబు వదిన శిల్పా శిరోద్కర్ మళ్లీ నటిగా రీ ఎంట్రీ ఇవ్వబోతుంది. 
 
‘జటాధర’ సూపర్ నేచురల్ థ్రిల్లర్‌గా అందరినీ ఆకట్టుకునేలా ఉంటుందని మేకర్స్ తెలిపారు.  సస్పెన్స్, యాక్షన్, మిస్టరీల ప్రత్యేకమైన కథతో ఈ చిత్రాన్ని గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేయబోతోన్నట్టు ప్రకటించారు. ‘జటాధర’లో శిల్పా శిరోద్కర్, సోనాక్షి సిన్హా, సుధీర్ బాబు,  రాజీవ్ కనకాల, శుభలేఖ సుధాకర్, రోహిత్ పాఠక్  ఇందిరా కృష్ణ, రవి ప్రకాష్, దివ్య ఖోస్లా వంటి వారు ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. 

ఇప్పటికే శోభ పాత్రలో నటి శిల్పా శిరోద్కర్ ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్ అందరినీ ఆకట్టుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ‘జటాధర’ ఆడియన్స్ కు  ఓ విజువల్ వండర్ గా  సినిమాటిక్ ఎక్స్‌పీరియెన్స్ ఇచ్చేలా రూపొందిస్తున్నారు. 

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

