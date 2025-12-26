English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Shivaji Vs Ram Charan: శివాజీ Vs రామ్ చరణ్.. వివాదంతో ఫ్యాన్స్ రచ్చ..

Shivaji Vs Ram Charan: శివాజీ Vs రామ్ చరణ్.. వివాదంతో ఫ్యాన్స్ రచ్చ..

Shivaji Vs Ram Charan: టాలీవుడ్ నటుడు శివాజీ హీరోయిన్ల దుస్తువులపై చేసిన వ్యాఖ్యలు టాలీవుడ్‌లో పెద్ద చిచ్చు రాజేశాయి. ఈ వివాదం మాటలకే పరిమితం కాకుండా..పెద్ది మూవీవైపు మళ్లింది. దీంతో మెగాఫ్యాన్స్ రంగంలోకి దిగి శివాజీపై అగ్గిమీద గుగ్గిలం అవుతున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 26, 2025, 01:10 PM IST

Shivaji Vs Ram Charan: శివాజీ Vs రామ్ చరణ్.. వివాదంతో ఫ్యాన్స్ రచ్చ..

మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న పెద్ది సినిమాలోని చికిరి చికిరి పాట దగ్గర ఆగి..కొత్త వాదనలకు తెరలేపింది. శివాజీ సామాన్లు అంటే తప్పంటున్నారు కదా.. మరి ‘పెద్ది’ సినిమాలోని పాటలో వాడిన పదజాలం మీకు తప్పుగా అనిపించలేదా అంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు. శివాజీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడేవారు పాటల్లోని అశ్లీల పదాలపై ఎందుకు మౌనంగా ఉంటున్నారంటున్నారు. దీంతో శివాజీ వర్సెస్ హీరోయిన్ల ఇష్యూ కాస్తా, ఇప్పుడు టాలీవుడ్ పాటల్లోని లిరిక్స్ చుట్టూ తిరుగుతోంది. మొత్తానికి శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు టాలీవుడ్‌లో ఒక పెద్ద చర్చకే దారితీశాయి.

ఇక తెలుగు సినిమాల్లో బూతులు అనేవి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి. అప్పట్లో ప్రేమ నగర్ సినిమాలోని ‘లే లే లే  నా రాజా’ అనే పాట అప్పట్లో పెద్ద వివాదాస్పద అయింది. మరోవైపు అన్న ఎన్టీఆర్ నటించిన ‘అడవి రాముడు’ సినిమాలోని ‘ఆరేసుకో బోయి పారేసుకున్నాను’.. అటు ‘వేటగాడు’ సినిమాలోని ‘ఆకుచాటు పిందె తడిసె’.. ఇలా ఎన్టీఆర్ నుంచి మొదలు పెడితే.. అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, కృష్ణ, శోభన్ బాబు, కృష్ణంరాజు, చిరంజీవి, బాలకృష్ణ, నాగార్జున, వెంకటేష్ సహా ఇప్పటి యంగ్ హీరోలందరూ కూడా తమ సినిమాల్లోని పాటల్లో బూతులను యథేచ్ఛగా వాడేసారు. 

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

ఇది సినిమా పుట్టినప్పటి నుంచి ఉంది. అప్పట్లో చిరంజీవి ‘అల్లుడా మజాకా’ సినిమాలో అత్తను అవమానకరంగా చూపించిన సందర్భాలున్నాయి. అటు బాలకృష్ణ ‘నారీ నారీ నడుమ మురారి’ వెంకటేష్.. ‘బొబ్బలి రాజా’, సరదా బుల్లోడు, నాగార్జున ‘అల్లరి అల్లుడు’, ఎన్టీఆర్ అల్లరి రాముడు, నా అల్లుడు సినిమాల్లో అమ్మలాంటి అత్తను ఏదో సందట్లో సరుకులా చూపించిన సందర్భాలున్నాయి. మొత్తంగా సినిమా ఇండస్ట్రీని బూతును వేరుగా చూడలేము. ప్రేక్షకులు కోరుకుంటున్నారు మేము ఇస్తున్నాము అనే తరహాలో హీరోలు చెబుతున్న మాట. కానీ ప్రేక్షకులు ఇలాంటి కావాలని ఎపుడు బయటకు వచ్చిన అడగలేదు. మన ప్రేక్షకులు శంకరాభరణం, దేవుళ్లు, అమ్మోరు వంటి సినిమాలను ఆదరించిన సందర్భాలున్నాయి. ఏది ఏమైనా సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటేనే గ్లామర్ కు సంబంధించినంది. మొత్తంగా గొంగట్లో కూర్చొని వెంట్రుకులు వచ్చాయంటే ఎలా అని నెటిజన్స్ ప్రశ్నిస్తున్నాయి. 

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

ShivajiRam charanShivaji Vs Ram CharanPeddiPeddi Song Controversy

