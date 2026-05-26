/Trikala: శ్రద్ధా దాస్ ముఖ్యపాత్రలో సనాతన ధర్మం నేపథ్యంలో వస్తోన్న ‘త్రికాల’.. ఈ నెల 28న విడుదల..

Trikala Release Date: భారతీయ సనాతన ధర్మంలో దాగి ఉన్న ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలను బేస్ చేసుకుని రూపొందిన మైథలాజికల్ ఫిక్షనల్ థ్రిల్లర్ ‘త్రికాల’ ఈ చిత్రం వరల్డ్ వైడ్గా మే 28న ఆడియన్స్ ముందుకు వస్తుంది. ప్రముఖ నటి శ్రద్ధాదాస్ ప్రధాన పాత్రలో నటించడంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. మాస్టర్ ఫేమ్ మహేంద్రన్, అజయ్, సీనియర్ నటి ఆమని ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు. మణి తెల్లగూటి కథ అందించడంతో పాటు డైరెక్ట్ చేశారు. ఈ చిత్రాన్ని రాధిక–శ్రీనివాస్ నిర్మించగా, చాగంటి ప్రొడక్షన్ LLP ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించింది.
సనాతన ధర్మ రహస్యాల నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన మైథలాజికల్ ఫిక్షనల్ థ్రిల్లర్..
ఇప్పటికే విడుదలైన ‘త్రికాల’ ట్రైలర్,సినిమాకు సంబంధించిన ప్రచార చిత్రాలు, పాటలు ప్రేక్షకుల్లో ఈ చిత్రంపై అంచనాలు పెరిగేలా చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఫారెస్ట్ బ్యాక్డ్రాప్లో తెరకెక్కించిన విజువల్స్, థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్, వెన్నులో వణుకు పుట్టించేలా ఉన్నాయి. ఈ సినిమాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అదనపు బలంగా నిలవబోతుంది. ట్రైలర్ను చూస్తే ఈ చిత్రం కేవలం హారర్ జానర్తో పాటుదైవిక శక్తులు, అతీత శక్తుల మధ్య జరిగే సస్పెన్స్ మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్గా తెరకెక్కినట్టు తెలుస్తుంది.
హై క్వాలిటీ VFX, గ్రాండ్ విజువల్స్ సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణ..
ఈ చిత్రానికి హైఎండ్ VFX, అద్భుతమైన కెమెరా వర్క్ సినిమాకు గ్రాండియర్గా వచ్చింది. ముఖ్యంగా “అమ్మ” పాట ప్రేక్షకులను భావోద్వేగానికి గురిచేస్తూ సినిమాపై మరింత ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తోంది. ఈ చిత్రంలో శ్రద్ధాదాస్ కొత్త లుక్, మాస్టర్ మహేంద్రన్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్లు, అజయ్ పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ ఆడియన్స్లో అంచనాలు పెంచాయి. ‘త్రికాల’ టైటిల్ కూడా ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు మణి తెల్లగూటి మాట్లాడుతూ…
“ప్రపంచంపై చీకటి కమ్ముకున్న సమయంలో వెలుగుగా అవతరించే ఒక శక్తి చుట్టూ ‘త్రికాల’ కథ సాగుతుందని చెప్పుకొచ్చారు. సనాతన ధర్మంలోని కొన్ని ఆధ్యాత్మిక అంశాలను థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్తో మిళితం చేసి ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించినట్టు చెప్పారు. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు ఇది సరికొత్త అనుభూతిని అందించడం గ్యారంటీ అన్నారు.
నిర్మాతలు మాట్లాడుతూ…
“మైథలాజికల్ టచ్తో రూపొందిన ఈ మూవీ అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను అట్రాక్ట్ చేస్తోంది. సంస్కృతి, ఆధ్యాత్మికత, థ్రిల్ అంశాల సమ్మేళనంగా రూపొందిన ‘త్రికాల’ ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని ఇస్తుందన్నారు.
ఈ చిత్రానికి ‘అర్జున్ రెడ్డి’, ‘యానిమల్’, సినిమాకు సంగీతం అందించిన హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ ఈచిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈయన ప్రభాస్ ‘స్పిరిట్’ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నార్త్ భారత్ బిజినెస్ కూడా పూర్తైయినట్టు చెప్పుకొచ్చారు. ఈ సినిమా హిందీ శాటిలైట్ తో పాటు డబ్బింగ్ హక్కులు భారీగా అమ్ముడు పోయినట్టు నిర్మాతలు తెలిపారు. రిలీజ్కు ముందే నిర్మాతలకు టేబుల్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందని చెబుతున్నారు.
శ్రద్ధా దాస్ విషయానికొస్తే.. తెలుగులో ‘సిద్ధు ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం’ సినిమాతో కథానాయికగా పరిచయమైన ఈమె.. ఆ తర్వాత ‘ఆర్య 2’, ‘గుంటూరు టాకీస్’, ‘ఏక్ మినీ కథ’, ‘డిక్టేటర్’, ‘నాగవల్లి’ వంటి చిత్రాల్లో నటించింది. ఎక్కువగా సెకండ్ హీరోయిన్, ఐటెం సాంగ్స్కే పరిమితమైంది. తాజాగా ‘త్రికాల’లో మరో విభిన్నమైన పాత్రలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.ఈమె ఇప్పటికే ప్యాన్ ఇండియా లెవల్లో పలు వెబ్ సిరీస్లో నటించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R7
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.