/మూడు ప్రముఖ ఓటీటీల్లో శ్రద్ధా దాస్ హార్రర్ థ్రిల్లర్‘త్రికాల’ స్ట్రీమింగ్..

Trikala Streaming On Jio Hotstar Amazon Prime Sun Next: భారతీయ సనాతన ధర్మంలో దాగి ఉన్న ఆధ్యాత్మిక రహస్యాల నేపథ్యంలో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన చిత్రం ‘త్రికాల’. మైథాలిజిలక్ ఫిక్షనల్ థ్రిల్లర్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా మంచి టాక్ సొంతం చేసుకుంది. థియేట్రికల్ రన్ ముగిసిన ఈ సినిమా ప్రస్తుతం ఒకేసారి మూడు ఓటీటీల్లో స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేసింది.
తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో విభిన్నమైన మైథలాజికల్ డార్క్ థ్రిల్లర్గా వచ్చిన ‘త్రికాల’ సినిమా థియేటర్లలో మంచి స్పందన అందుకున్న ఈ చిత్రం ఇప్పుడు ప్రముఖ ఓటీటీ వేదికలపై సైతం సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ‘A Script of God’ అనే ఆసక్తికరమైన సబ్టైటిల్తో వచ్చిన ఈ సినిమా ప్రస్తుతం జియో హాట్స్టార్, అమెజాన్ ప్రైమ్, సన్నెక్ట్స్ వంటి మూడు ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. అంతేకాదు అన్నింట్లో ఈ సినిమా టాప్ రేటింగ్తో ట్రెండ్ అవుతోంది. ఐఎండీబీ (imdb)లోనూ 9.1 రేటింగ్ అందుకుని టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా మారింది.
ఓటీటీల్లో దుమ్మురేపుతున్న ‘త్రికాల’ మూవీ..
శ్రద్ధా దాస్, మహేంద్రన్, అజయ్ లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన ఈ సినిమాను మణి తెల్లగూటి దర్శకత్వం వహించారు. కేవలం డైలాగులకే పరిమితం కాకుండా కర్మ సిద్ధాంతం, గో సంరక్షణ అవసరాన్ని, పునర్జన్మల వైవిధ్యాన్ని ఈ సినిమాలో చూపించి విధానం ఆకట్టుకుంది. పౌరాణికతను ఆధునిక ప్రపంచంతో మేళవిస్తూ మైథాలజీ, సైకాలజికల్ హారర్, డార్క్ ఫాంటసీ అంశాలను మిక్స్ చేసిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు సరికొత్త థ్రిల్ను పంచడం పక్కా అని చెబుతున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా ఓటీటీ వేదికగా ట్రెండింగ్లో నిలుస్తోంది.
టాప్ రేటింగ్తో ట్రెండింగ్లో మూవీ..
సినిమాను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లడంలో పవన్ చెన్న అందించిన డార్క్ విజువల్స్, షాజీద్ హ్యుమాయన్ అందించిన మైండ్ బ్లోయింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి. మొత్తానికి ఈ సినిమా టాలీవుడ్ లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. మరి థియేట్రికల్గా ఈ సినిమా చూడనివాళ్లు ఎంచక్కా థియేటర్స్లో ఈ సినిమాను చూడవచ్చు.
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