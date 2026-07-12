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మూడు ప్రముఖ ఓటీటీల్లో శ్రద్ధా దాస్ హార్రర్ థ్రిల్లర్‘త్రికాల’ స్ట్రీమింగ్..

Trikala OTT News: శ్రద్ధా దాస్ ప్రధాన పాత్రలో మహేంద్రన్ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘త్రికాల’. సనాతన ధర్మం నేపథ్యంలో పూర్తి మైథాలాజికల్ ఫిక్షన్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఓ మోస్తరుగా ఆకట్టుకుంది. థియేట్రికల్‌ రన్ ముగిసిన ఈ సినిమా ప్రస్తుతం ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చేసింది. ఒకేసారి మూడు ప్రముఖ ఓటీటీల్లో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 12, 2026, 06:38 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:45 PM IST
మూడు ప్రముఖ ఓటీటీల్లో శ్రద్ధా దాస్ హార్రర్ థ్రిల్లర్‘త్రికాల’ స్ట్రీమింగ్..
Image Credit: Trikala Movie (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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