/Trikala: హార్రర్ థ్రిల్లర్ నేపథ్యంలో శ్రద్దాదాస్ కొత్త మూవీ ‘త్రికాల’.. ఈ నెల 29న విడుదల..

Shraddha Das Another Mythological Thriller Trikala: భారతీయ సనాతన ధర్మంలో దాగి ఉన్న రహస్యాలను ఆధారంగా చేసుకుని రూపొందిన మైథలాజికల్ ఫిక్షనల్ థ్రిల్లర్ గా ‘త్రికాల’ సినిమా రాబోతుంది. ఈ సినిమాను మే 29న వరల్డ్ వైడ్ గా రిలీజ్ కాబోతుంాది. కథానాయిక శ్రద్ధదాస్ ప్రధాన పాత్రలో నటించారు. ఈ చిత్రంలో మాస్టర్ ఫేమ్ మహేంద్రన్, అజయ్, సీనియర్ నటి ఆమని ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు. ఈ మూవీకి మణి తెల్లగూటి కథ, దర్శకత్వం వహించారు. రాధిక–శ్రీనివాస్ నిర్మించారు. ఈ సినిమా నచ్చడంతో చాగంటి ప్రొడక్షన్ LLP వరల్డ్ వైడ్ గా రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.
ఈ మధ్య కాలంలో మైథలాజికల్ టచ్తో వచ్చిన థ్రిల్లర్ చిత్రాలకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ఆదరణ లభిస్తుంది. దీంతో ‘త్రికాల’పై కూడా ఇండస్ట్రీలో ఆసక్తికర చర్చ షురూ అయింది. ఆధునిక సాంకేతికతతో రూపొందించిన హైక్వాలిటీ VFX ఈ చిత్రానికి ప్రధాన బలం కానుందని చిత్రబృందం తెలిపింది. ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైలర్, ప్రచార చిత్రాలు, పాటలకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ముఖ్యంగా మాస్టర్ మహేంద్రన్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్లు, అజయ్ పవర్ఫుల్ రోల్, శ్రద్ధాదాస్ కొత్త లుక్ ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచాయి.
ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ మణి తెల్లగూటి మాట్లాడుతూ…
“ప్రపంచంపై చీకటి కమ్ముకున్న సమయంలో వెలుగుగా అవతరించే శక్తి చుట్టూ ‘త్రికాల’ కథ తిరుగుతుందని చెప్పుకొచ్చారు. భారతీయ సనాతన ధర్మంలో దాగి ఉన్న కొన్ని ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలను థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్తో మిళితం చేసి తెరకెక్కించినట్టు చెప్పారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైలర్, పాటలకు అద్భుతమైన స్పందన వచ్చిందన్నారు. ప్రేక్షకులకు ‘త్రికాల’ ఒక కొత్త అనుభూతిని అందిస్తుందనే నమ్మకం ఉందన్నారు.
నిర్మాతలు మాట్లాడుతూ…
“సరికొత్త కాన్సెప్ట్తో, మైథలాజికల్ టచ్తో రూపొందిన ‘త్రికాల’ అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. సంస్కృతి, ఆధ్యాత్మికత, ఆసక్తి.. వంటి అంశాలు కలిసిన ఈ మూవీ స్టోరీ ప్రేక్షకులకు కొత్త ఫీలింగ్ ఇస్తుందని చెప్పారు.
ఈ సినిమాకు హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. అర్జున్ రెడ్డి , అనిమల్, స్పిరిట్ వంటి హిట్ సినిమాలకు మ్యూజిక్ అందించిన హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్.. ‘త్రికాల’కు కూడా మంచి సంగీతం అందించారు.
ఇప్పటికే ఈ చిత్రానికి ఉత్తరాదిలో ఈ చిత్రానికి మంచి బిజినెస్ జరిగింది. హిందీ శాటిలైట్ హక్కులతో పాటు డబ్బింగ్ రైట్స్ ఫ్యాన్స్ రేటుకు అమ్ముడుపోయిందని చెప్పుకొచ్చారు. శ్రద్ధాదాస్ విషయానికొస్తే.. తెలుగులో‘సిద్ధు ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం’ చిత్రంతో హీరోయిన్గా పరిచయమై, తరువాత Arya 2 ద్వారా మంచి ఫేమ్ సంపాదించింది. ఆ తర్వాత ‘గుంటూరు టాకీస్’, ‘ఏక్ మినీ కథ’, ‘డిక్టేటర్’, ‘నాగవల్లి’ వంటి చిత్రాల్లో నటించి ప్రేక్షకులను మెప్పుపొందింది. తాజాగా ‘త్రికాల’తో మరోసారి విభిన్నమైన పాత్రలో కనిపించబోతోంది.
మొత్తంగా మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్ జానర్లో రూపొందిన 'త్రికాల' మే 29న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుండటంతో సినీ ప్రేక్షకుల్లో భారీ ఆసక్తి నెలకొంది.
