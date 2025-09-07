English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Shraddha Kapoor: ఒకప్పుడు శాండ్‌విచ్‌లు అమ్మే అమ్మాయి..ఇప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్ అయ్యింది!

Shraddha Kapoor Linkedin: భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో చాలా మంది ప్రముఖులు కష్టపడి పనిచేసి ఎటువంటి బ్యాగ్రౌండ్ లేకుండా వచ్చినవారే. ఒకప్పుడు తీవ్ర పేదరికాన్ని అనుభవించిన వారు నేడు స్టార్ సెలబ్రిటీలుగా మారి కోట్ల రూపాయల ఆస్తులను కూడబెట్టారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 7, 2025, 04:32 PM IST

Trending Photos

Govt Employees: 8వ వేతన సంఘంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు &#039;నాలుగింతలు&#039; ఆనందం
6
Salary Hike
Govt Employees: 8వ వేతన సంఘంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 'నాలుగింతలు' ఆనందం
Naga Chaitanya: &#039;ఆమె&#039;తో పోలిస్తే నా భార్య శోభిత చాలా బెటర్‌: హీరో నాగచైతన్య షాకింగ్ కామెంట్లు
5
Sobhita Dhulipala
Naga Chaitanya: 'ఆమె'తో పోలిస్తే నా భార్య శోభిత చాలా బెటర్‌: హీరో నాగచైతన్య షాకింగ్ కామెంట్లు
Old 100 Rs Note: ఏం పని చేయకుండా కూడా.. పాత రూ.100 నోట్లతో రూ.75 లక్షలు ఎలా సంపాదించాలో తెలుసా?
6
100 Rs Old Note Price
Old 100 Rs Note: ఏం పని చేయకుండా కూడా.. పాత రూ.100 నోట్లతో రూ.75 లక్షలు ఎలా సంపాదించాలో తెలుసా?
Sara Tendulkar: సారా టెండూల్కర్ నిశ్చితార్థం జరిగిపోయిందా? సచిన్‌ అల్లుడు అతడేనా?
6
Sara Tendulkar
Sara Tendulkar: సారా టెండూల్కర్ నిశ్చితార్థం జరిగిపోయిందా? సచిన్‌ అల్లుడు అతడేనా?
Shraddha Kapoor: ఒకప్పుడు శాండ్‌విచ్‌లు అమ్మే అమ్మాయి..ఇప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్ అయ్యింది!

Shraddha Kapoor Linkedin: భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో చాలా మంది ప్రముఖులు కష్టపడి పనిచేసి ఎటువంటి బ్యాగ్రౌండ్ లేకుండా వచ్చినవారే. ఒకప్పుడు తీవ్ర పేదరికాన్ని అనుభవించిన వారు నేడు స్టార్ సెలబ్రిటీలుగా మారి కోట్ల రూపాయల ఆస్తులను కూడబెట్టారు. ఈ జాబితాలో చిరంజీవి, షారుఖ్ ఖాన్, రజనీకాంత్ మొదలైన వారు ఉన్నారు. ఆ జాబితాలో ఒక ప్రముఖ నటి కూడా చేరింది. ఒకప్పుడు బతకడానికి శాండ్‌విచ్‌లు అమ్మిన ఆమె ఇప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్ గా మారింది. భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో అత్యంత ధనిక హీరోయిన్లలో ఆమె ఒక్కరిగా నిలిచింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఆమె మరెవరో కాదు హీరోయిన్ శ్రద్ధా కపూర్ బాలీవుడ్ స్టార్ శక్తి కపూర్ కుమార్తె. అమెరికాలో చదువుకున్న శ్రద్ధా కపూర్ తన లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్‌లో తాను ప్రఖ్యాత స్టార్‌బక్స్‌లో బారిస్టాగా పనిచేసినట్లు రాసుకొచ్చింది. తన పాకెట్ మనీ, ఇతర ఖర్చులను ఆమె ఐన్‌స్టీన్ బ్రదర్స్ బాగెల్స్‌లో శాండ్‌విచ్‌లు అమ్మినట్లు చెప్పుకొచ్చింది.  

చదువు తర్వాత, శ్రద్ధా 2010లో తీన్ పట్టి చిత్రంలో ఒక చిన్న పాత్రతో బాలీవుడ్‌లోకి అడుగుపెట్టింది. తన మొదటి సినిమాలో అమితాబ్ బచ్చన్, మాధవన్ వంటి పెద్ద నటులతో కలిసి పనిచేసే అవకాశం ఆమెకు లభించింది.

ఆ తర్వాత 'లవ్ కా ది ఎండ్' చిత్రంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించే అవకాశం వచ్చింది. 'ఆషికి 2' సినిమాతో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందింది. ఆ తర్వాత శ్రద్ధా కపూర్ 'హైదర్', 'ఏక్ విలన్', 'ABCD 2', 'బాఘీ', 'సాహో', 'స్త్రీ 2' వంటి చిత్రాలతో బాలీవుడ్‌లో ఫేమస్ నటిగా మారింది. ఈమె నటిగానే కాకుండా సింగర్, బిజినెస్ ఉమెన్‌గా మంచి పేరు తెచ్చుకుంది. 

భారతదేశంలో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే నటీమణులలో శ్రద్ధా కపూర్ ఒకరు. ఆమె ఫోర్బ్స్ ఇండియా సెలబ్రిటీ టాప్ 100 జాబితాలో చాలాసార్లు చోటు సంపాదించింది. గత ఏడాది శ్రద్ధా కపూర్ 'స్త్రీ 2' చిత్రంతో రికార్డులు సృష్టించింది. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 880 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. 'స్త్రీ 2' తర్వాత ఆమె కొత్త సినిమా ఏదీ చేయలేదు. శ్రద్ధా కపూర్‌కు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో భారీ ఫాలోయింగ్ ఉంది. 

గత ఏడాది ఆగస్టులో శ్రద్ధా కపూర్ అత్యధిక ఫాలోవర్లు ఉన్న భారతీయ మహిళగా నిలిచింది. సినిమాలతో పాటు, ఆమె బ్రాండ్ ఎండార్స్‌మెంట్‌లు, వ్యాపారాల నుండి డబ్బు సంపాదిస్తుంది. దేశంలోనే అత్యంత ధనిక హీరోయిన్లలో ఒకరైన శ్రద్ధా కపూర్ ఒక్కో చిత్రానికి రూ.10 నుండి 12 కోట్లు అందుకుంటుంది. శ్రద్ధా కపూర్ నికర విలువ రూ.130 కోట్లుగా అంచనా వేశారు. ఒకప్పుడు బారిస్టాగా పనిచేసి శాండ్‌విచ్‌లు అమ్మిన శ్రద్ధా కపూర్ తన కృషి, ప్రతిభతో ఈ స్థాయికి చేరుకుంది.

Also Read: Bigg Boss 9: బిగ్‌బాస్ 9లో రాబోయే పోటీదారులు వీళ్లే..కంటెస్టెంట్స్ లిస్టు బయటకు వచ్చేసింది!

Also Read: Bigg Boss Telugu 9: బిగ్‌బాస్-9 గ్రాండ్ లాంఛ్ ప్రోమో వచ్చేసింది..ఎవరెవరు ఉన్నారో క్లియర్‌గా తెలిసిపోతుంది!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Shraddha KapoorBollywood Actress LifeShraddha Kapoor businessShraddha Kapoor life storyShraddha Kapoor movies list

Trending News