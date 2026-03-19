Shraddha Kapoor Marriage News: భారతీయ చిత్రసీమలో ఇప్పుడు పెళ్లిళ్ల సీజన్ నడుస్తోంది. ఇటీవలే హీరో విజయ్ దేవరకొండ, హీరోయిన్ రష్మిక వివాహం జరగ్గా.. ఇప్పుడు మరో హీరోయిన్ పెళ్లికి సిద్ధమైంది. ఇటు టాలీవుడ్, కోలీవుడ్తో పాటు బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు కూడా ప్రేమలో మునిగి తేలుతున్నారు. అదే కోవలో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ శ్రద్ధా కపూర్, సినీ రచయిత రాహుల్ మోడీల వివాహం గురించి ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతుంది. త్వరలోనే వీరిద్దరూ పెళ్లిపీటలు ఎక్కబోతున్నారనే వార్తలు ఇప్పుడు బాలీవుడ్లో తెగ చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో శ్రద్ధా కపూర్ కోడలు తేజస్విని కొల్హాపురి స్పందన వైరల్ అవుతోంది.
శ్రద్ధా కపూర్, రాహుల్ మోడీల మధ్య ప్రేమ వ్యవహారంపై రూమర్స్ రావడం ఇదేమి కొత్త కాదు. 2024 నుంచే వీరి ప్రేమాయణం నడుస్తోందని బాలీవుడ్ వర్గాలు అంటున్నాయి. ఓసారి డిన్నర్ తర్వాత వారిద్దరూ కలిసి సన్నిహతంగా కనిపించడంతో వారి ప్రేమను అభిమానులు ఖరారు చేశారు. అదే విధంగా వీరిద్దరూ కలిసి అనేక ప్రదేశాల్లో కలిసి కనిపిస్తున్నారు. దీంతో ప్రేమ నిజమే అనే భావన కొనసాగింది.
అలానే శ్రద్ధాకపూర్, రాహుల్ మోజీల జంట కొన్ని గతేడాది జరిగిన అనంత్ అంబానీ, రాధికా మర్చంట్ల ప్రీ-వెడ్డింగ్ వేడుకలకు కూడా హాజరయ్యారు. అంతే కాకుండా వారిద్దరూ ప్రైవేట్ షోలతో సహా అనేక ప్రదేశాలలో కలిసి కనిపించారు. ప్రతి ఈవెంట్లోనూ శ్రద్ధా, రాహుల్లు కెమెరాకు చిక్కడంతో వారి సంబంధం నిజమే అంటూ ప్రచారం జరిగింది. శ్రద్ధా కూడా వారి సంబంధాన్ని పరోక్షంగా అంగీకరించినట్లు ఇటీవలే కొన్ని మీడియా సంస్థలు వెల్లడించాయి. తాజాగా వారిద్దరూ కలిసున్న ఫన్నీ వీడియోను శ్రద్ధా కపూర్ షేర్ చేసింది.
శ్రద్ధా కపూర్, రాహుల్ మోడీల వివాహంపై ఇంకా అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. వీరి పెళ్లి కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో శ్రద్ధా కుటుంబం నుంచి ఓ హింట్ వచ్చేసింది. శ్రద్ధాకు సంబంధించిన వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని మీడియాతో పంచుకునే ఆమె అత్త తేజస్విని కొల్హాపురి.. ఈ ప్రేమాయణం రూమర్లపై స్పందించింది. హీరోయిన్ శ్రద్ధా కపూర్ పెళ్లి ఇంకా ఖరారు కాలేదని ఆమె చెప్పుకొచ్చింది. ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆమె వివాహ ఊహాగానాలకు తెరదించింది. శ్రద్ధా పెళ్లి విషయంపై మీడియా ప్రశ్నించగా.. తనకు ఏమీ తెలియదని ఆమె అత్త తేజస్విని చెప్పింది.
ఇటీవలి ఒక ఇంటర్వ్యూలో శ్రద్ధా తన అభిమానులకు కొన్ని ఆసక్తికరమైన సమాధానాలు ఇచ్చింది. ఈ క్రమంలో, ఆమె తన పెళ్లి గురించి ఒక అప్డేట్ ఇచ్చింది. ఒక అభిమాని శ్రద్ధాను ప్రశ్నిస్తూ.. "మీకు ఎప్పుడు పెళ్లి అవుతోంది?" అని అడిగాడు. దీనికి ఆ నటి తనదైన సరదా శైలిలో.. "నాకు పెళ్లి అవుతోంది. మీకు కూడా పెళ్లి అవుతోంది." అని సమాధానమిచ్చింది. ఈ సమాధానం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. అయితే, పెళ్లి గురించి నిరంతరం పుకార్లు వినిపిస్తున్నప్పటికీ, శ్రద్ధా గానీ, రాహుల్ గానీ ఎలాంటి స్పష్టత ఇవ్వలేదు. కానీ అభిమానులు మాత్రం శ్రద్ధా కపూర్ గురించి ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
