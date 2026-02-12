English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Shriya Saran Kathak Dance: 25 ఏళ్లు అయ్యింది.. ఇంకా ఆ కోరిక ఇంకా నెరవేరలేదు..టాలీవుడ్ బ్యూటీ క్రేజీ కామెంట్స్!

Shriya Saran Kathak Dance: 25 ఏళ్లు అయ్యింది.. ఇంకా ఆ కోరిక ఇంకా నెరవేరలేదు..టాలీవుడ్ బ్యూటీ క్రేజీ కామెంట్స్!

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 12, 2026, 05:00 PM IST

Shriya Saran Kathak Dance: 25 ఏళ్లు అయ్యింది.. ఇంకా ఆ కోరిక ఇంకా నెరవేరలేదు..టాలీవుడ్ బ్యూటీ క్రేజీ కామెంట్స్!

Shriya Saran Kathak Desire: దశాబ్ద కాలానికి పైగా తన అందం, అభినయంతో దక్షిణాది సినీ ఇండస్ట్రీని ఏలిన సీనియర్ స్టార్ హీరోయిన్ శ్రియ శరణ్ మనసులో ఓ తీరని కోరిక ఉందట. కెరీర్ ప్రారంభించి పాతికేళ్లు కావస్తున్నా, ఇప్పటికీ ఆ కల నెరవేరలేదని ఆమె ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తెలుగు, తమిళ, హిందీ భాషల్లో అగ్ర హీరోలందరి సరసన నటించి మెప్పించిన శ్రియ, పెళ్లై పాప పుట్టిన తర్వాత కూడా తన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్‌లో దూసుకుపోతున్నారు.

నృత్యంపై మక్కువ
శ్రియ కేవలం నటి మాత్రమే కాదు, ఆమె ఒక అద్భుతమైన కథక్ నృత్యకారిణి కూడా. సినిమాల్లో ఆమె చేసే డ్యాన్స్ మూమెంట్స్ చూసి ఫిదా అవ్వని ప్రేక్షకులు ఉండరు. అయితే, తనలోని అసలైన డ్యాన్సర్‌ను వెండితెరపై పూర్తిస్థాయిలో ప్రదర్శించే అవకాశం ఇంతవరకు రాలేదని ఆమె పేర్కొన్నారు.

ఆ డ్రీమ్ రోల్ ఏంటంటే?
"నాకు డ్యాన్స్ అంటే ప్రాణం. ఒక నృత్యకారిణి జీవిత ప్రయాణాన్ని, ఆమె ఎదుర్కొనే సవాళ్లను ప్రతిబింబించేలా ఉండే ఒక డ్యాన్స్ సెంట్రిక్ మూవీ (Dance-centric film) చేయాలని నాకు ఎప్పటి నుంచో కోరిక. గత 25 ఏళ్లుగా అలాంటి పవర్‌ఫుల్ పాత్ర కోసం ఎదురుచూస్తున్నాను, కానీ ఆ అవకాశం ఇంకా తలుపు తట్టలేదు" అని శ్రియ వెల్లడించారు.

పెళ్లి తర్వాత తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని, కెరీర్‌ను బ్యాలెన్స్ చేస్తూ శ్రియ అందంలోనూ, ఫిట్‌నెస్‌లోనూ నేటి తరం హీరోయిన్లకు గట్టి పోటీనిస్తున్నారు. సహాయ నటిగా 'RRR' వంటి చిత్రాల్లో మెరిసినా, తనలోని కళాకారిణిని సంతృప్తి పరిచే ఆ ఒక్క పాత్ర కోసం ఆమె ఆశగా వేచి చూస్తున్నారు.

సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎంతటి స్టార్ హోదా ఉన్నా, మనసుకి నచ్చిన పని చేసే అవకాశం రాకపోతే ఆ వెలితి అలాగే ఉంటుందని శ్రియ మాటలు బట్టి అర్థమవుతోంది. మరి ఈ సీనియర్ బ్యూటీ కల ఏ దర్శకుడు నెరవేరుస్తాడో చూడాలి.

