Shruti Haasan: శృతి హాసన్ వాయిస్ ఓవర్ తో ‘సైలెంట్ స్క్రీమ్స్’.. ప్రముఖ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్..

Slilent Screams Ott Streaming: తెలంగాణలోని యథార్థ సంఘటనలపై ఆధారిత కేసులను వెలుగులోకి తీసుకొచ్చిన శక్తివంతమైన క్రైమ్ డాక్యుమెంటరీ మహిళలపై నేరాలు కేవలం సంఖ్యలుగా మారిపోతున్న కాలంలో, ఆ సంఖ్యల వెనుక ఉన్న మనుషుల కథలను చెప్పేందుకు సన్ నెక్స్ట్ తీసుకొచ్చింది ‘సైలెంట్ స్క్రీమ్స్’. వరంగల్, ఆసిఫాబాద్, నల్గొండ జిల్లాల్లో జరిగిన వాస్తవ ఘటనల ఆధారంగా రూపొందిన ఈ క్రైమ్ డాక్యుమెంటరీ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన వెబ్ సిరీస్ ‘సైలెంట్ స్క్రీమ్స్’. ముఖ్యంగా నేరాల ప్రభావం కుటుంబాలు, సమాజాలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపెడుతుందనే కాన్సెప్ట్ తో హృదయాన్ని తాకే విధంగా ఈ సినిమా ఆవిష్కరించనుంది.
శృతి హాసన్ వాయిస్ నరేషన్తో సాగిన ఈ సిరీస్, కేవలం నేరాల వివరాలకే పరిమితం కాకుండా.. న్యాయం కోసం సాగే పోరాటాన్ని చూపెట్టబోతున్నారు. అంతేకాదు బాధితుల మౌన వేదనను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తుంది.సంక్రాంతి పండుగ వేళ, జిగ్రీస్, ముఫ్తీ పోలీస్ వంటి వినోదాత్మక కంటెంట్తో పాటు, ఆలోచన రేపే ఈ డాక్యుమెంటరీని అందిస్తూ సన్ నెక్స్ట్ తన వైవిధ్యాన్ని చాటుతోంది.
శృతి హాసన్ గురించి చెప్పాలంటే కమల్ హాసన్ బిడ్డగా సినీ రంగ ప్రవేశం చేసింది. తన కంటూ సెపరేట్ గా ఐడెండిటీ ఏర్పరుచుకుంది. అంతేకాదు కొన్ని రోజులుగా ఈ భామ వింత వ్యాధితో బాధపడి ఇపుడిపుడే కోలుకుంటోంది. శృతి హాసన్ గ2023 ప్రారంభంలో వీరసింహారెడ్డి, వాల్తేరు వీరయ్య వంటి బ్యాక్ టూ బ్యాక్ హిట్స్ తో ఫుల్ జోష్ లో ఉంది. అంతేకాదు ఇయర్ ఎండింగ్ లో ‘సలార్’ ‘హాయ్ నాన్న’ మూవీతో మరో హిట్ అందుకొని మంచి ఫినిషింగ్ టచ్ ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత శృతి హాసన్ సినిమాలకు దూరంగా ఉంది.
