Shruti Haasan Stopped in Theater: సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ నటించిన 'కూలీ' సినిమా ఇటీవలే థియేటర్లలో విడుదలై మిక్స్డ్ టాక్ తెచ్చుకుంది. రజినీకాంత్, నాగార్జున, అమిర్ ఖాన్తో పాటు శ్రుతి హాసన్ కూడా హీరోయిన్ గా నటించింది. అయితే ఆమె సినిమా చూడ్డానికి ఓ సినిమా హాలుకు వెళ్లగా.. సెక్యూరిటీ ఆమెను అడ్డగించాడు. దీంతో ఆమె పరువు పోయినంత పనైంది. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది.
అసలేం జరిగింది?
నటి శ్రుతి హాసన్ తన స్నేహితులతో కలిసి సినిమా చూడటానికి థియేటర్కి వచ్చింది. ఆమె థియేటర్కి చేరుకోగానే.. సెక్యూరిటీ గార్డు నటిని ఆపాడు. జనసమూహం కారణంగా.. సెక్యూరిటీ గార్డు శ్రుతి వచ్చిన కారును ఆపాడు. దీనిపై శ్రుతి స్పందన చాలా హాస్యాస్పదంగా స్పందించింది.
అవును.. 'కూలీ' విడుదలైనప్పటి నుండి బాగానే ఉంది. రజనీకాంత్, ఉపేంద్ర, నాగార్జున, ఆమిర్ ఖాన్ సహా చాలా మంది స్టార్ హీరోలు ఈ చిత్రంలో ఉన్నారు. ఇటీవలే తన సొంత సినిమా చూడటానికి థియేటర్కి వెళ్లిన నటి శ్రుతిని సెక్యూరిటీ ఆపారు. ఈ సమయంలో నటి చాలా ఫన్నీగా స్పందించింది.
శ్రుతిని కారులోకి ఎక్కకుండా ఆపిన సెక్యూరిటీ గార్డును చూడండి.. "బ్రో, నేను ఈ సినిమాలో ఉన్నాను, దయచేసి నాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వండి, అన్నా.. నేను ఈ సినిమా హీరోయిన్ని" అని శ్రుతి సెక్యూరిటీకి చాలా ముద్దుగా విజ్ఞప్తి చేసింది. ఆ సమయంలో ఆమెతో ఉన్న స్నేహితులు కూడా బిగ్గరగా నవ్వారు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
'కూలీ' రజనీకాంత్ నటించిన 175వ చిత్రం. ఈ చిత్రంలో శ్రుతి హాసన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించింది. నాగార్జున అక్కినేని, ఉపేంద్ర, సౌబిన్ షాహిర్, ఆమిర్ ఖాన్, రచితా రామ్, సత్యరాజ్ వంటి పెద్ద తారాగణం నటించింది. లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని సన్ పిక్చర్స్ నిర్మించింది. అనిరుధ్ సంగీతం సమకూర్చారు.
Also Read: EPFO Withdrawal: మీ పీఎఫ్ అకౌంట్ నుంచి ఎన్నిసార్లు డబ్బులు తీసుకోవచ్చు తెలుసా?
Also Read: Personal Loan: పర్సనల్ లోన్ vs గోల్డ్ లోన్: రెండింటిలో ఏది మంచిది?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook