Shweta Menon: నగ్న చిత్రాలు చేస్తుందని హీరోయిన్‌పై కేసు..కట్‌చేస్తే ఇండస్ట్రీకే ఆమె ప్రెసిడెంట్!!

Shweta Menon Became AMMA President: ప్రముఖ మలయాళ హీరోయిన్ శ్వేతా మీనన్ పై ఇటీవలే ఓ కేసు నమోదయింది. డబ్బు కోసం అశ్లీల చిత్రాల్లో నటించిందంటూ కొందరు ఆమెపై ఫిర్యాదు చేశారు. తాజాగా ఆ హీరోయిన్ మలయాళ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షురాలిగా ఎన్నికయ్యింది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 15, 2025, 06:06 PM IST

Shweta Menon: నగ్న చిత్రాలు చేస్తుందని హీరోయిన్‌పై కేసు..కట్‌చేస్తే ఇండస్ట్రీకే ఆమె ప్రెసిడెంట్!!

Shweta Menon Became AMMA President: మలయాళ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ (AMMA) ఆఫీస్ బేరర్ల ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చేశాయి. దీని నూతన అధ్యక్షురాలిగా నటి శ్వేతా మీనన్ ఎన్నికయ్యారు. ఈమెతో పాటు మిగిలిన సభ్యులైన జయన్ చేర్చాల, లక్ష్మీ ప్రియ ఉపాధ్యక్షులుగా ఉండనున్నారు. కుక్కు పరమేశ్వరన్ ప్రధాన కార్యదర్శిగా.. కోశాధికారి ఎన్నికల్లో ఉన్ని శివపాల్ విజయం సాధించారు. కార్యనిర్వాహక కమిటీలోని మహిళా రిజర్వుడ్ స్థానాలకు సరయు మోహన్, ఆశా అరవింద్, అంజలి నాయర్, నీనా కురుప్ ఎన్నికయ్యారు. కార్యనిర్వాహక కమిటీ జనరల్ స్థానాలకు కైలాష్, సంతోష్ కీజత్తూర్, టిని టామ్, జాయ్ మాథ్యూ, విను మోహన్, రోనీ డేవిడ్ రాజ్, సిజోయ్ వర్గీస్ గెలుపొందారు. జాయింట్ సెక్రటరీ పదవికి అన్సిబా హసన్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. 

అమ్మ అసోసియేషన్‌లో మొత్తం 504 మంది సభ్యులలో 298 మంది ఓట్లు వేశారు. ఈసారి ఓటింగ్ రేటు కేవలం 58 శాతం మాత్రమే కావడం గమనార్హం. శ్వేతా మీనన్‌కి వ్యతిరేకంగా నటుడు దేవన్ అధ్యక్ష పదవికి పోటీ పడ్డారు. జనరల్ సెక్రటరీ పదవికి కుక్కు పరమేశ్వరన్‌పై రవీంద్రన్ పోటీ చేశారు. వైస్ ప్రెసిడెంట్ పదవికి జయన్ చెర్తాల, నాసర్ లతీఫ్, లక్ష్మీ ప్రియ ఎన్నికల్లో నిలబడ్డారు. 

నేటి ఉదయం 10 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు కొచ్చి మారియట్ హోటల్‌లో ఎన్నిక జరిగింది. మమ్ముట్టి చెన్నైలో ఉన్నందున ఓటు వేయలేరని సమాచారం. మోహన్‌లాల్, సురేష్ గోపి వంటి ప్రముఖులు ఓటు వేశారు. జనార్ధనన్, వత్సల మీనన్, శ్రీనివాసన్, సలీం కుమార్, ఇంద్రన్స్, శ్రీరామన్, మల్లికా సుకుమారన్, కొల్లం తులసి వంటి తారలు కూడా ఓటు వేయడానికి వచ్చారు.

నగ్న చిత్రాల్లో నటించిందని నటి శ్వేతా మీనన్‌పై కేసు..
హీరోయిన్ శ్వేతా మీనన్ పై ఇప్పటికే ఓ కేసు నమోదయ్యింది. ఆమె డబ్బు కోసం అశ్లీల చిత్రాల్లో నటించిందని కొందరు ఆరోపిస్తూ.. ఆమెపై కొచ్చి సెంట్రల్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. సోషల్ మీడియాలో నగ్న, అశ్లీల వీడియోలు ప్రసారం చేసిందని నటి శ్వేతా మీనన్ పై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. మార్టిన్ మొనచేరి అనే వ్యక్తి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఈ కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. ఐటి చట్టంలోని సెక్షన్ 67 ఏ ప్రకారం అశ్లీల కార్యకలాపాల నిషేధ చట్టం కింద ఈ కేసు నమోదు చేసినట్లు సమాచారం. అయితే మలయాళ మూవీ ఆర్టిస్ట్ మూవీ అసోసియేషన్ అధ్యక్ష పదవికి ఆమె పోటీ చేస్తున్న తరుణంలో ఈమెపై అలాంటి కేసు నమోదు చేయడంతో ఆమెకు ఓట్లు తగ్గుతాయని అనుకున్నారు. అయితే ఆమె ఇప్పుడు అధ్యక్షురాలిగా ఎన్నికవ్వడంతో ఆ కేసుపై ఆసక్తి నెలకొంది.

