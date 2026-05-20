/Sunil Narang Resign:తెలంగాణ స్టేట్ ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అధ్యక్ష పదవికి సునీల్ నారంగ్ రాజీనామా..

Asian Sunil Resign News: సునీల్ నారంగ్.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏషియన్ సినిమా మల్టీప్లెక్స్లతో పాటు నిర్మాతగా, డిస్ట్రిబ్యూటర్గా, ఎగ్జిబిటర్ గా ఉన్నారు. తాజాగా మొన్న జరిగిన థియేటర్స్ లో ప్రదర్శించే సినిమాల షేరింగ్ విషయంలో పెద్ద రచ్చ నడిచింది. దీంతో టాలీవుడ్ నిర్మాతలు రెండుగా చీలిపోయారు. అంతేకాదు ఒకరిపై ఒకరు బురద చల్లుకోవడం మొదలుపెట్టారు. సరిగ్గా రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన ‘పెద్ది’ సినిమా విడుదలకు ముందే ఈ ఇష్యూ రావడం హాట్ టాప్ గా మారింది. దీనిపై మెగాస్టార్ చిరంజీవి కూడా ఈ ఇష్యూపై సీరియస్ అయినట్టు తెలుస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో
తెలంగాణ స్టేట్ ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అధ్యక్ష పదవికి ప్రముఖ సినీ నిర్మాత, వ్యాపారవేత్త సునీల్ నారంగ్ రాజీనామా చేయడం సినీ వర్గాల్లో పెద్ద సంచలనంగా మారింది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వివిధ హీరోల పేరిట ఈయన పలు ప్రదేశాల్లో మల్టీప్లెక్స్ లను రన్ చేస్తున్నారు. తాజాగా ఈయన సమర్ఫించిన రాజీనామా లేఖను ఛాంబర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ పరిశీలించి ఆమోదించింది.
తెలంగాణ స్టేట్ ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ తరఫున రిలీజ్ చేసిన అధికారిక లేఖలో, సునీల్ నారంగ్ సమర్పించిన రాజీనామా పత్రాన్ని పరిశీలించిన ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ సభ్యులు, ఆయన నిర్ణయాన్ని గౌరవిస్తూ అధ్యక్ష పదవి నుంచి తక్షణమే రిలీవ్ చేస్తున్నట్టు ఆర్డర్స్ పాస్ చేసింది.
