SIIMA Awards 2026 Nominations: సౌత్ ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ మూవీ అవార్డ్స్ 2026 (సైమా అవార్డ్) వేడుక ఈసారి రసవత్తరంగా సాగనుంది. దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలకు చెందిన ఉత్తమ చిత్రాల్లోని విభాగాల్లో ఉత్తమ ప్రదర్శనకు గానూ ఈ అవార్డులను అందజేస్తారు. ఈ క్రమంలో సైమా అవార్డుల ప్రదానోత్సవానికి గానూ ఈ ఏడాది బరిలో ఉన్న నామినేషన్లను సైమా నిర్వాహకులు తాజాగా విడుదల చేశారు. సౌత్ ఇండియా సినిమా ఇండస్ట్రీల నుంచి వివిధ కేటగిరీల్లో పోటీ పడుతున్న వారి వివరాలను ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించారు.
సైమా అవార్డ్స్ 2026లో టాలీవుడ్ నుంచి యువ కథానాయకుడు తేజ సజ్జా హీరోగా నటించిన 'మిరాయ్' సినిమా అత్యధికంగా 11 నామినేషన్లను దక్కించుకుంది. ఆ తర్వాత బరిలో నిలిచిన 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' సినిమా 10 నామినేషన్లు.. 'తండేల్', 'కోర్టు' సినిమాలకు గానూ చెరో 9 నామినేషన్లు దక్కాయి. ఈ సారి ఈ సైమా అవార్డుల ప్రదానోత్సవాన్ని సెప్టెంబరు 11, 12 తేదీల్లో జరిగే వేడుకల్లో అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించనున్నారు.
టాలీవుడ్ నుంచి ఈసారి బరిలో నిలిచిన నామినేషన్లు ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి. స్టార్ హీరో పవన్ కళ్యాణ్ చాలా ఏళ్ల తర్వాత మరోసారి సైమా అవార్డ్స్ నామినేషన్ల బరిలో నిలిచారు. ఆయన నటించిన 'ఓజీ' సినిమాకి గాను ఉత్తమ నటుడి నామినేషన్ల బరిలో నిలిచారు. ఈ ఉత్తమ నటుడి అవార్డు కోసం ఏకంగా ఆరుగురు పోటీ పడుతుండడం గమనార్హం. ఈ క్రమంలో సైమా అవార్డ్స్ నామినేషన్లలో ప్రముఖ నామినేషన్ల వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
టాలీవుడ్ నుంచి ఉత్తమ నటుడి నామినేషన్ల బరిలో ఎవరెవరు ఉన్నారంటే?
పవన్కల్యాణ్ - ఓజీ (The Call Him OG)
ధనుష్ - కుబేర
నాని - హిట్ 3
నాగచైతన్య - తండేల్
తేజ సజ్జా - మిరాయ్
వెంకటేష్ దగ్గుబాటి - సంక్రాంతికి వస్తున్నాం
ఉత్తమ నటి విభాగం..
ఐశ్వర్యా రాజేష్ - సంక్రాంతికి వస్తున్నాం
రాశీ ఖన్నా - తెలుసు కదా
రష్మిక మంధాన - ది గర్ల్ ఫ్రెండ్
రితికా నాయక్ - మిరాయ్
సాయి పల్లవి - తండేల్
శ్రీనిధి శెట్టి - హిట్ 3
ఉత్తమ దర్శకుడు విభాగం..
చందూ మొండేటి - తండేల్
అనిల్ రావిపూడి - సంక్రాంతికి వస్తున్నాం
కార్తిక్ ఘట్టమనేని - మిరాయ్
శైలేష్ కొలను - హిట్ 3
రాహుల్ రవీంద్రన్ - ది గర్ల్ ఫ్రెండ్
సుజీత్ - ఓజీ
ఉత్తమ చిత్రం విభాగం..
కోర్ట్
మిరాయ్
హిట్ 3
సంక్రాంతికి వస్తున్నాం
ది గర్ల్ ఫ్రెండ్
తండేల్
ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడు విభాగం..
దేవిశ్రీ ప్రసాద్ - తండేల్
భీమ్స్ సిసిరోలియో - సంక్రాంతి వస్తున్నాం
గౌర హరి - మిరాయ్
ఎస్.ఎస్.తమన్ - ఓజీ
హషీమ్ అబ్దుల్ వహద్ - ది గర్ల్ ఫ్రెండ్
విజయ్ బుల్గానిన్ - కోర్ట్.
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