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SIIMA Awards 2026: సైమా అవార్డ్స్ 2026 నామినేషన్లు..ఉత్తమ నటుడి విభాగంలో పవన్ కళ్యాణ్‌కు గట్టి పోటీ!

SIIMA Awards 2026 Nominations: దక్షిణాది సినీ ఇండస్ట్రీలలో ఉత్తమ విభాగాలకు అవార్డులను ప్రదానం చేస్తున్న సైమా.. 2025 ఏడాదిలో విడుదలైన సినిమాలకు గానూ నామినేషన్లను విడుదల చేసింది. చాలా ఏళ్ల తర్వాత పవర్‌స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఉత్తమ నటుడి విభాగంలో నామినేట్ అవ్వడంతో మిగితా హీరోలు కూడా ఆయనకు గట్టి పోటీని ఇస్తున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 02, 2026, 07:50 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:50 AM IST
SIIMA Awards 2026: సైమా అవార్డ్స్ 2026 నామినేషన్లు..ఉత్తమ నటుడి విభాగంలో పవన్ కళ్యాణ్‌కు గట్టి పోటీ!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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