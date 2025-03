Sikandar collections: సల్మాన్ మార్కెట్ డౌన్ ఫాల్.. సికందర్ కి షాకింగ్ ఓపెనింగ్స్..

Sikandar collections: సల్మాన్ ఖాన్ సినిమాలు..బాగున్నా.. లేకపోయినా.. బాక్సాఫీస్ దగ్గర కాసులు గలగల లాడాల్సిందే. అతని ఫ్లాప్ సినిమాలు కూడా వందల కోట్లు వసూల్లు చేసిన సందర్బాలు ఎన్నో. ఇవన్నీ గతం తాజాగా సల్మాన్ ఖాన్ పరిస్థితి ఒకప్పటిలా లేదు. ఎపుడో పదేళ్ల క్రితం ఏక్ థా టైగర్, సుల్తాన్ వంటి సినిమాలు మన దేశంలో బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 30 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు రాబట్టాయి. కానీ సల్మాన్ ఖాన్ తాజాగా చిత్రం ‘సికిందర్’ మూవీకి ఎపుడో పదేళ్ల క్రితం సల్మాన్ ఖాన్ సినిమాలకు ఫస్ట్ డే వచ్చిన ఓపెనింగ్సే వచ్చాయి. మురుగదాస్ వంటి టాప్ సౌత్ దర్శకుడుతో సల్మాన్ ఖాన్ నటించిన ‘సికందర్’ మూవీ రొటీన్ మాస్ మూవీ కావడంతో ఈ సినిమాకు పెద్దగా ఓపెనింగ్స్ మాత్రం రాలేదు. ఓవరాల్ గా తిప్పి కొడితే.. రూ. 30.06 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్స్ మాత్రమే రాబట్టింది.

ఈ సినిమా మన దేశంలో 5500 స్క్రీన్స్ లో 22000 షోలు మన దేశంలో ప్రదర్శించబడ్డాయి. అయినా.. గతంతో పోల్చుకుంటే టికెట్ రేట్స్ భారీగా పెరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో సల్మాన్ స్టార్ డమ్ తగ్గిందా అంటే లెక్కలు చూస్తుంటే తగ్గిందనే చెప్పాలి. ఒకప్పటిలా సల్మాన్ ఖాన్ కు ఉన్న ఇమేజ్ పూర్తిగా తగ్గిందనే చెప్పాలి. ముఖ్యంగా సల్మాన్ ఖాన్ గత కొన్నేళ్లుగా రొటీన్ మాస్ మసాలా సినిమాలే చేస్తున్నారు. డిఫరెంట్ స్టోరీలు ఆయన్నుంచి ఆశించకూడు. ప్రేక్షకులు కూడా ఆయన్నుంచి యాక్షన్ సినిమాలే కోరుకుంటున్నారు. కాబట్టి సల్లూ కూడా అలాంటి తరహా చిత్రాలే చేస్తున్నాడు.

#Sikandar performs well on its opening day but falls short when compared to #SalmanKhan's previous opening days.

Given post-pandemic trends for highly anticipated films, an opening day of ₹ 40 cr+ was expected from #SalmanKhan this time... Collecting this number was even more… pic.twitter.com/sv46CCOsjE

