Silk Smitha Apple Auction: సిల్క్ స్మిత కొరికిన ఆపిల్ పండు వేలం..ఎంతకు కొన్నారో తెలుసా? స్టార్ హీరో సినిమా రెమ్యూనరేషన్ అది!

Silk Smitha Apple Auction News: తెలుగు సినిమా చరిత్రలో సిల్క్ స్మిత గురించి చాలామందికి తెలిసిన విషయమే. ఆమె తన జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కొని ఓ స్టార్ నటిగా ఎదిగారు. దర్శకుడు జయకుమార్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. ఒకానొక సమయంలో సిల్క్ స్మిత ఎంత పిచ్చిగా ప్రవర్తించారనే విషయాన్ని ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆమె కొరికేసిన ఆపిల్ పండును ఏకంగా ఓ ఫంక్షన్ హాల్లో వేలంపాట నిర్వహించినట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఆ రోజుల్లో అదో పెద్ద సంచలనంగా మారిందట. సిల్క్ స్మిత పాట ఉంటేనే డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కూడా ఆ సినిమాను కొనుగోలు చేసేందుకు ముందుకొచ్చేవారట.
తెలుగు చిత్రసీమలో సిల్క్ స్మిత మకుటంలేని ఓ మహారాణిగా నిలిచింది. ఒకానొక సమయంలో ఆమెకు ఉన్న క్రేజ్ హీరోయిన్లు, హీరోల కంటే ఎంతో ఎక్కువగా ఉండేది. అయితే ఆమె వ్యక్తిగత జీవిత కష్టాలు, విషాదంతో ముగిశాయి. దర్శకుడు జయకుమార్ ఇటీవలే ఓ ఇంటర్వ్యూలో సిల్క్ స్మిత గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విశేషాలను పంచుకున్నారు.
సిల్క్ స్మిత సినీ పరిశ్రమలో నిలదొక్కుకునేందుకు ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కొన్నట్లు దర్శకుడు జయకుమార్ తెలియజేశారు. ఆమె పడిన కష్టాలే ఆమెను స్టార్ గా ఎదిగేలా సహకరించాయని తెలిపారు. అప్పట్లో ఐటెంగాళ్ గా ప్రజాదరణ పొందిన సిల్క్ స్మిత క్రేజ్ హీరోహీరోయిన్లు కూడా సరితూగరట. అందుకు సంబంధించిన ఓ సంఘటనను ఆమె వివరించారు. ఒకానొక కార్యక్రమంలో ఆమె కొరికేసిన ఆపిల్ పండును వేలం వేయగా అది ఏకంగా రూ.25,000లకు అమ్ముడుపోయిందట. ఆ రోజుల్లో ఆ డబ్బు విలువ ఎంతో ఉంటుందట. అయితే హీరోయిన్లకు లేనంతటి క్రేజ్ ఆమెకు మాత్రమే ఉండేదని ఆయన చెప్పారు.
అంతేకాకుండా సిల్క్ స్మిత సినిమాలో పాడినా లేదా డ్యాన్స్ చేసినా.. ఆ సినిమాను కొనేందుకు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఎగబడేవారట. ఇలాంటి సంఘటనలు ఆమె మార్కెట్ వాల్యూను తెలియజేస్తున్నాయి. సిల్క్ స్మిత వ్యక్తిగతంగా చాలా మంచి అమ్మాయని డైరెక్టర్ జయకుమార్ చెప్పారు. ఎంతో సౌమ్యంగా ఉండేదని అన్నారు. ఆమె స్వభావం ఎంతో మంచిదని.. అయితే ఆమె మరణం ఇప్పటికీ ఓ రహస్యంగానే ఉండడం పట్ల ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
Also Read: Akshaya Tritiya 2026: అక్షయ తృతీయ రోజున ఎట్టిపరిస్థితుల్లో ఈ పని చేయకండి! ఏవి కొనాలి? ఏవి కొని ఇంటికి తీసుకురాకూడదో తెలుసా?
Also Read: KKR vs LSG Preview: నేడే కేకేఆర్ Vs లక్నో మ్యాచ్..ప్లేయింగ్ 11 జట్లు ఇవే..వాళ్లిద్దరూ జట్టులో నుంచి ఔట్!
