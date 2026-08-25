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Simran-Jayaram Wedding: సిమ్రాన్ - జయరామ్ పెళ్లి చేసుకున్నారా?.. వైరల్ ఫొటోల వెనుక అసలు కథ ఇదే!

Simran-Jayaram Wedding: సిమ్రాన్, జయరామ్ పెళ్లి చేసుకున్నారంటూ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఫొటోలు నెటిజన్లలో ఆసక్తిని పెంచాయి. అయితే వారిద్దరూ నిజంగా పెళ్లి చేసుకోలేదు. ఓ కొత్త సినిమా ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా పూలదండలతో తీసిన ఫొటోలను పెళ్లి ఫొటోలుగా ప్రచారం చేయడంతో ఈ రూమర్స్ మొదలయ్యాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 25, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 03:12 PM IST
Simran-Jayaram Wedding: సిమ్రాన్ - జయరామ్ పెళ్లి చేసుకున్నారా?.. వైరల్ ఫొటోల వెనుక అసలు కథ ఇదే!
Image Credit: Simran Jayaram(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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