/Simran-Jayaram Wedding: సిమ్రాన్ - జయరామ్ పెళ్లి చేసుకున్నారా?.. వైరల్ ఫొటోల వెనుక అసలు కథ ఇదే!

Simran-Jayaram Wedding: సీనియర్ నటి సిమ్రాన్, ప్రముఖ నటుడు జయరామ్కు సంబంధించిన కొన్ని ఫొటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. సంప్రదాయ దుస్తుల్లో ఇద్దరూ మెడలో పూలదండలతో కనిపించడంతో, వీరిద్దరూ రహస్యంగా వివాహం చేసుకున్నారంటూ కొందరు ప్రచారం చేస్తున్నారు. అయితే ఈ వార్తలో ఎలాంటి వాస్తవం లేదని తెలుస్తోంది. వైరల్ అవుతున్న ఫొటోలు పెళ్లికి సంబంధించినవి కాకుండా ఓ సినిమా ప్రారంభోత్సవానికి సంబంధించినవి.
సిమ్రాన్, జయరామ్ కలిసి ఓ కొత్త ప్రాజెక్ట్లో కీలక పాత్రలు పోషించనున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ముహూర్తపు కార్యక్రమం ఇటీవల నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఇద్దరూ సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా చిత్రబృందం వారిని పూలదండలతో సత్కరించింది. ఆ సమయంలో తీసిన కొన్ని ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలోకి రావడంతో అసలు విషయం తెలియని వారు వాటిని పెళ్లి ఫొటోలుగా భావించారు.
జయరామ్ తెల్లటి సంప్రదాయ దుస్తుల్లో, సిమ్రాన్ చీరలో కనిపించడం, ఇద్దరి మెడలో పూలదండలు ఉండటంతో ఈ ప్రచారానికి మరింత ఊతం లభించింది. కొందరు సోషల్ మీడియా యూజర్లు ఎలాంటి నిర్ధారణ లేకుండానే ఈ ఫొటోలను షేర్ చేస్తూ కొత్త జంటకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. దీంతో ఈ వ్యవహారం మరింత వైరల్గా మారింది.
అయితే కోలీవుడ్లో సినిమా ప్రారంభోత్సవాల సమయంలో నటీనటులను పూలదండలతో సత్కరించడం కొత్త విషయమేమీ కాదు. ముహూర్తపు పూజ అనంతరం చిత్రబృందం సభ్యులను సత్కరించే సమయంలో ఇలాంటి ఫొటోలు సాధారణంగానే కనిపిస్తాయి. ఈ సంప్రదాయాన్ని పెళ్లి వేడుకగా భావించడంతోనే సిమ్రాన్, జయరామ్ విషయంలో పుకార్లు మొదలైనట్లు తెలుస్తోంది.
గతంలో కూడా జయం రవి, ప్రియాంక మోహన్ విషయంలో ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురైంది. బ్రదర్ సినిమాకు సంబంధించిన ఫొటోల్లో ఇద్దరూ పూలదండలతో కనిపించడంతో వారి పెళ్లిపై సోషల్ మీడియాలో ఊహాగానాలు వచ్చాయి. అయితే ఆ ఫొటోలు సినిమా సందర్భానికి సంబంధించినవేనని స్పష్టత రావడంతో ఆ ప్రచారానికి తెరపడింది.
అందువల్ల సిమ్రాన్, జయరామ్ రహస్యంగా పెళ్లి చేసుకున్నారన్న వార్తను నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న చిత్రాలు కొత్త సినిమా ప్రారంభోత్సవంలో తీసినవే. సెలబ్రిటీలకు సంబంధించిన విషయాల్లో పూర్తి సమాచారం తెలుసుకోకుండా సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేయడం వల్ల అనవసరమైన అపోహలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది.
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